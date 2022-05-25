Танкеры расплылись

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Давний партнер НОВАТЭКа южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров по заказу «Совкомфлота» для проекта «Арктик СПГ-2». Причиной стала просрочка платежа по контракту со стороны судоходной компании. Подобные танкеры сейчас строит и российский завод «Звезда», но работам угрожают введенные ЕС санкции, хотя управляющая верфью «Роснефть» заявляет, что исполнит контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПAO «НОВАТЭК» Фото: ПAO «НОВАТЭК»

Южнокорейская верфь DSME расторгла контракт на строительство трех танкеров Arc7 для перевозки СПГ, заказанных «Совкомфлотом» для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». В раскрытии от 17 мая верфь не называет контрагента, но отмечается, что речь идет о европейском судовладельце. По данным издания TradeWinds, речь идет о танкерах для проекта «Арктик СПГ-2», это подтверждают и источники “Ъ”. DSME построила для НОВАТЭКа весь флот для проекта «Ямал СПГ» — 15 танкеров Arc7.

«В связи с тем, что платеж судовладельца за строительство одного танкера СПГ не произведен в установленные сроки, мы уведомили компанию о расторжении контракта для защиты наших прав»,— говорится в сообщении DSME. Несмотря на то что платеж был нарушен только по одному из трех СПГ-танкеров, заказанных «Совкомфлотом», контракт планируется расторгнуть полностью, утверждает один из собеседников “Ъ”. Предполагалось, что верфь сдаст танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Контракт на их строительство был подписан в октябре 2020 года, его общая стоимость составляла $872 млн за три судна.

«Совкомфлот» не смог рассчитаться по заказу, вероятно, из-за проблем с проведением платежей, которые возникли после того, как компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании из-за военных действий на Украине. В самом «Совкомфлоте» “Ъ” сообщили, что не комментируют коммерческие контракты, в НОВАТЭКе “Ъ” традиционно не ответили. Газовая компания не попала под санкции США и ЕС, однако глава компании Леонид Михельсон находится под санкциями Великобритании.

Для вывоза СПГ с «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК рассчитывал создать флот из 21 танкера ледового класса Arc7: 15 из них должны построить на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) на Дальнем Востоке, и шесть — на DSME. Судовладельцем трех последних должен был стать «Совкомфлот», еще трех — японская MOL. По данным “Ъ”, контракт MOL действует. В MOL не дали комментарии.

НОВАТЭК исходно заказывал шесть танкеров на DSME для вывоза газа с проекта «Обский СПГ». Затем компания решила частично изменить проект и построить на той же ресурсной базе производство аммиака. При этом собеседники “Ъ” отмечали, что заказанные в Южной Корее танкеры должны стать для НОВАТЭКа страховкой на случай, если верфь «Звезда» не сможет сдать суда вовремя, учитывая, что в России СПГ-танкеры никогда не строились.

В марте ЕС ввел против российского судостроения технологические санкции, запретив поставки практически всей номенклатуры судового оборудования. Кроме того, под санкции США попал ВЭБ.РФ, который является судовладельцем и лизингодателем 15 СПГ-танкеров, строящихся на «Звезде».

«Звезда» собиралась строить танкеры в тесной кооперации с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries (SHI). В совокупности эти обстоятельства могут привести к сдвигу сроков строительства судов на «Звезде», полагают источники “Ъ”. Один из них считает, что количество построенных верфью танкеров может быть сокращено минимум вдвое.

В «Роснефти» “Ъ” заявили, что «все контрактные обязательства исполняются ССК "Звезда" в полном объеме и в срок». Глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов в июне 2021 года сообщал, что строительство флота для «Арктик СПГ-2» на «Звезде» идет по графику, и компания планировала получить головное судно серии 8 марта 2023 года.

Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» отмечает, что решения об объеме заказываемого флота принимаются с учетом гарантий со стороны НОВАТЭКа по грузовой базе. При этом, учитывая введенные ЕС и США санкции на поставку оборудования и технологий для сжижения газа, реализация проекта «Арктик СПГ-2» будет затруднена, а сроки неизбежно сдвинутся, считает аналитик. По его мнению, корректировка программы строительства газовозов «объективно отражает риски, связанные с изменениями сроков запуска и планов отгрузки СПГ с "Арктик СПГ-2", поэтому риски невывоза груза отсутствуют».

Татьяна Дятел