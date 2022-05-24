«Ростех» получил второй банк

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Госкорпорация «Ростех», владеющая Новикомбанком, получила контрольный пакет в подсанкционном «Еврофинанс Моснарбанке». Оба банка «Ростеха» при этом находятся под блокирующими санкциями США. «Еврофинанс» специализируется на операциях с ценными бумагами, однако в текущих реалиях стратегический вектор развития банка под значительным давлением, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госкорпорация «Ростех» получила контроль в подсанкционном «Еврофинанс Моснарбанке», сообщил 24 мая журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Сделка предполагает не продажу, а передачу контроля в банке, таким образом, со стороны «Ростеха» она не потребовала денежных средств, уточнил “Ъ” господин Моисеев. Предполагается, что «Ростех» получил 50% плюс одну акцию банка, а оставшаяся часть останется у венесуэльского Фонда национального развития (FONDEN S.A.).

В 1990-х годах российский банк «Еврофинанс» принадлежал парижскому росзагранбанку Eurobank, в свою очередь «Моснарбанк» — лондонскому росзагранбанку Moscow Narodny Bank (MNB). В 2003 году путем слияния двух банков был создан «Еврофинанс Моснарбанк». С марта 2019 года российско-венесуэльский банк находится под жесткими санкциями США — занесен в SDN-лист из-за связей с венесуэльской нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela SA. По мнению минфина США, банк помогал компании обходить санкционный режим с помощью криптовалюты El Petro (см. “Ъ” от 11 марта 2019 года).

У госкорпорации «Ростех» уже есть Новикомбанк (также находится в SDN-листе). Его активы на начало 2022 года в 18,4 раза превышали активы «Еврофинанс Моснарбанка». Однако, как отмечают собеседники “Ъ” на финансовом рынке, остается открытым вопрос — зачем «Ростеху» второй банк, ведь даже если при текущих объемах ему не хватало Новикомбанка, то можно было бы просто увеличить его капитал и работать на той же лицензии. Цели, которые преследует «Ростех» с получением контроля в «Еврофинанс Моснарбанке», не совсем ясны, заключает источник “Ъ”. В «Ростехе» от комментариев отказались.

История реализации этого банковского актива продолжается достаточно давно, отмечает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. В частности, еще в начале 2020 года стало известно об интересе госкорпорации к этому активу, а в прошлом году — о том, что сделка согласована на правительственном уровне (см. “Ъ” от 20 октября 2021 года). При этом изначально было подано две заявки — от менеджмента и «Ростеха». По словам Валерия Пивня, говорить о синергии двух банков («Еврофинанс Моснарбанка» и Новикомбанка) сложно с учетом специфики первого, в то же время надо учитывать, что он прибыльный, хорошо капитализирован и обладает запасом ликвидных активов, поясняет эксперт. Что касается потенциального объединения двух банков, надо учитывать, что почти 50% акций банка находятся в собственности Венесуэлы, которая не заявляла о намерении выйти из капитала, добавляет господин Пивень.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ, 22 апреля 2019 года: «Я считаю, что как отдельный госбанк он ("Еврофинанс Моснарбанк".— “Ъ”) нам не нужен, поэтому я хотел бы, чтобы кто-нибудь купил».

«Еврофинанс Моснарбанк» обладает невысокими конкурентными позициями на банковском рынке, специализируется на операциях с ценными бумагами и обслуживании корпоративных клиентов, отмечало агентство «Эксперт РА» в апреле. В свою очередь, на фоне постепенного снижения объемов средств юрлиц и кредитных организаций-нерезидентов его активы снижаются. По расчетам агентства, за 2021 год они сократились на 19%, за 2020 год — на 33%. В «Эксперт РА» ожидают, что «специфика клиентской базы в сочетании с накопленным запасом по капиталу и ликвидности позволят поддержать в среднесрочной перспективе финансовую устойчивость на фоне текущего обострения экономической ситуации».

Кроме того, по мнению аналитиков «Эксперт РА», нахождение в SDN-листе ограничивает конкурентные позиции банка в проведении расчетов в долларах США и взаимодействии с контрагентами, в том числе с резидентами РФ, из-за угрозы вторичных санкций. Стратегия банка до конца 2025 года предполагает «сохранение специализации банка на расчетно-инвестиционных операциях, а также ориентацию на кредитование российского крупного бизнеса и компаний среднего бизнеса», однако стратегическое развитие в текущих реалиях «под значительным давлением», указывается в рейтинговом отчете.

Ольга Шерункова