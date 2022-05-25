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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову

Игорь Комаров

Игорь Комаров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Игорь Комаров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

— Уважаемый Игорь Анатольевич! Я искренне ценю добрые отношения и совместную работу с Вами на благо Приволжского федерального округа. Считаю, что Ваши профессиональные качества, взвешенная позиция и грамотное участие в жизни регионов ПФО являются серьезным подспорьем для руководителей территорий. Будьте уверены, в моем лице Вы всегда найдете надежного партнера в решении самых сложных и амбициозных задач в интересах жителей округа. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в достижении целей, поставленных руководством страны!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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