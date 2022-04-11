Дизтопливо гонят на биржу

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Восстановление цен на дизтопливо на фоне увеличения спроса из-за посевной побудило Минэнерго потребовать от нефтекомпаний увеличить продажи на бирже СПбМТСБ. Хотя в начале марта оптовые цены на дизтопливо резко упали на фоне санкций, с тех пор они увеличились почти на 20%, вернувшись на уровень февраля. Минэнерго связывает подорожание топлива с увеличением экспортной альтернативы на фоне «складывающегося дефицита на европейских рынках». При этом, по данным Росстата, стоимость топлива на АЗС в марте снижалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость дизтоплива на СПбМТСБ 8 апреля выросла на 1,3%, до 56,7 тыс. руб. за тонну. С середины марта рост биржевой цены на этот вид топлива составил около 20%, и в результате она вернулась на уровень 21 февраля, то есть до начала военной спецоперации на Украине. По словам собеседников “Ъ”, в последнее время нефтекомпании снизили объемы продаж на бирже, но в конце недели стали увеличивать поставки.

В марте российские НПЗ стали снижать загрузку из-за проблем с экспортом на фоне санкций ЕС и США. Пока снижение затронуло в основном простые и ориентированные на экспорт НПЗ, и эффект на выпуск товарного топлива был небольшим.

В Минэнерго заявили “Ъ”, что в марте производство дизтоплива выросло в среднем на 5% относительно февраля, до 6,5 млн тонн.

Тем не менее в правительстве ожидают снижения объемов нефтепереработки и в апреле. «В переработке также будут корректировки, также будет снижение загрузки НПЗ. Но я хочу подчеркнуть, это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами нашего внутреннего российского рынка. И экспорт тоже будет осуществляться. Но корректировка загрузки нефтеперерабатывающих заводов будет»,— заявлял 7 апреля вице-премьер Александр Новак.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что «для формирования запасов топлива в преддверии посевных работ, сезонного роста спроса со стороны автолюбителей и плановых ремонтов на НПЗ министерство дополнительно рекомендовало производителям увеличить поставки дизтоплива на биржу». Это позволит увеличить предложение на рынке и снизить динамику спроса, отметили в Минэнерго. По мнению ведомства, «текущие колебания биржевой цены во многом вызваны аналогичными скачками цен на глобальных рынках, на эти цены во многом влияет складывающийся дефицит дизтоплива на европейских рынках». Изменение стоимости обусловлено сезонным спросом на фоне перехода с зимнего дизельного топлива на летний вид, считают в ФАС, ценообразование на бирже имеет рыночный характер. В настоящее время объемов достаточно для удовлетворения всего спроса, а также накоплен высокий уровень запасов, добавили в службе.

По мнению управляющего партнера SBS Consulting Владимира Самохвалова, уменьшение объемов переработки на НПЗ в европейской части РФ и серьезное повреждение нефтебазы в Белгороде привели к единовременному увеличению спроса на бирже, что на фоне сезонного роста потребности в дизтопливе и спровоцировало резкий рост цен.

При этом стоимость дизтоплива на АЗС, которая увеличивалась в январе и феврале, в марте снизилась на 0,5%.

По оценке «Петромаркета», чистая маржа розничной реализации летних (в том числе межсезонных) сортов дизтоплива в среднем за 4–8 апреля оценивается в 65 коп. за 1 л, зимних — 30 коп. за 1 л. В «Петромаркете» подчеркнули, что, «несмотря на галопирующий рост нефтяных котировок в долларовом и рублевом эквивалентах с начала марта 2022 года», средние розничные цены на топливо в РФ сохраняются на стабильном уровне, в том числе благодаря продолжению работы демпферного механизма. В Минэнерго добавляют, что рост розничных цен на топливо с начала года значительно уступает темпам инфляции.

Дмитрий Козлов