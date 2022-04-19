Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мера гуманитарной самозащиты

В ВШЭ предлагают оценивать этические аспекты цифровизации

Цифровизация требует комплексного социально-гуманитарного анализа в сфере нормотворчества, указывают эксперты ВШЭ в докладе к Ясинской (Апрельской) международной научной конференции университета. По аналогии с системой оценки регулирующего воздействия (ОРВ) ученые предлагают разработать и внедрить новый механизм — оценку гуманитарного воздействия (ОГВ) мер цифровой трансформации. Необходимость анализа сопутствующих цифровизации этических проблем вызвана двойственным характером технологий: с одной стороны, они дают людям новые возможности, с другой — риски, порой вызывающие реальное недовольство граждан «цифровой» повесткой властей.

Расстановка приоритетов в выборе между цифровизацией и гуманностью только начинается

Расстановка приоритетов в выборе между цифровизацией и гуманностью только начинается

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Расстановка приоритетов в выборе между цифровизацией и гуманностью только начинается

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К апрельской конференции Высшей школы экономики группа авторов под руководством замглавы Института права цифровой среды Михаила Якушева представила доклад «Приоритетные направления правового регулирования цифровой трансформации в РФ. Внедрение в нормотворчество системы оценки гуманитарного воздействия (2022–2025 годы)». Инновации меняют не только экономические отношения, способы производства и формы труда, но и ожидаемо порождают «множество новых проблем, лежащих в области этики и гуманитарного знания», констатируют авторы. Отметим, наличие проблем с восприятием цифровизации людьми отмечали и другие исследователи — так, недавно эксперты Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС зафиксировали недовольство и раздражение граждан «цифровой стеной», которой власти отгораживаются от них при развитии системы госуслуг (см. “Ъ” от 14 апреля).

Для оценки гуманитарных последствий принимаемых «цифровых» документов ученые предлагают по аналогии с действующим в РФ с 2010 года механизмом оценки регулирующего воздействия внедрить оценку гуманитарного воздействия нормативных документов. Пока такая система в других странах не внедрена, но в некоторых европейских — уже обсуждается. «В какой-то степени это связано с местными традициями нормотворчества, где есть иные механизмы, помимо принятой в России ОРВ и предлагаемой ОГВ»,— отметил Михаил Якушев. ОГВ, по замыслу ученых, позволит корректировать нормативные акты (в том числе в отношениях, прямо не затрагиваемых ими) с точки зрения прав и свобод человека, представлений о справедливости, свободе, морали и т. д.

«Оценка производится с субъективной точки зрения на базисе этических норм, принятых в обществе, и их толкования в контексте проекта нормативно-правового акта. ОГВ не преследует цель формулировки итогового экспертного заключения, протокола, одобряющего или критикующего представленный на оценку текст проекта нормативно-правового акта. Цель ОГВ — предвосхитить проблемы правового и неправового характера, указать авторам на возможные регуляторные последствия, дать научное обоснование этих последствий и представить общественное мнение»,— говорится в докладе. Вопрос о том, как могла бы быть организована такая оценка, открыт — по словам Михаила Якушева, возможно и участие в процессе группы авторитетных специалистов в сфере философских и этических проблем, и использование методов социологических опросов. В ВШЭ рассчитывают предложить методологию ОГВ до конца года.

Авторы доклада видят перспективы внедрения ОГВ в России вполне реальными. «В предварительном плане на эту тему уже были обсуждения в палатах Федерального собрания и в парламентских партиях. Есть и интерес, и понимание необходимости ОГВ, особенно во всех инициативах, связанных с регулированием использования искусственного интеллекта. Степень недоверия к таким технологиям пока еще очень высокая, доверие нужно обязательно обеспечивать — и ОГВ представляется правильным инструментом»,— говорит господин Якушев.

Одной из причин возникновения этических проблем при цифровизации в ВШЭ называют низкую вовлеченность общества в принятие решений в сфере научно-технологического развития, напрямую затрагивающих и влияющих на права, свободы и образ жизни. При этом для экспертов и представителей госвласти мнение граждан в вопросах регулирования должно носить преимущественно информативный характер: суждения людей могут быть противоречивы с точки зрения этики, отражать стереотипы и предрассудки.

Отметим, что вопросы этики в применении цифровых технологий регулярно обсуждаются в различных экспертных сообществах. Пока же практической реализацией этих идей можно считать подписание в октябре прошлого года первого российского Кодекса этики искусственного интеллекта. Документ является добровольным к исполнению (см. подробнее “Ъ” от 27 октября 2021 года).

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...