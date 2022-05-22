ЦСКА прошел чемпионскую половину

ЦСКА стал еще на шаг ближе к тому, чтобы сохранить титул чемпиона Единой лиги ВТБ. Армейцы в воскресенье обыграли «Зенит» со счетом 82:73 и ведут в финальной серии 2:0. Если «Зенит» срочно не придумает, как усилить игру, серия до четырех побед может завершиться уже 27 мая, на которое запланирован второй питерский матч финала.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
От противостояния ЦСКА и «Зенита» в финале play-off Единой лиги ВТБ ждали чего-то особенного — бескомпромиссного сражения до самого конца, кучи эмоций. Собственно, и главные тренеры команд Дмитрис Итудис и Хави Паскуаль говорили о том, насколько важна именно эмоциональная составляющая такого рода встреч. Но страсть к победе пока демонстрирует только ЦСКА. «Зенит» же подошел к финальной серии в, скажем так, странном состоянии.
Оно бросилось в глаза уже в первом матче, в котором ЦСКА победил с преимуществом в 24 очка. Но у болельщиков «Зенита» даже после такого разгрома наверняка была надежда на то, что это был лишь эпизод, просто неудачное стечение обстоятельств. Такой же посыл транслировал и Хави Паскуаль, заявивший, что это была лишь одна игра, что «Зенит» на нее плохо настроился, что такое случается. «Постараемся в воскресенье сыграть иначе»,— пообещал тренер.
Изменения, надо признать, были, но не совсем те, на которые рассчитывали болельщики «Зенита». В отличие от первой встречи вторую гости начали не с провала, последствия которого потом уже невозможно устранить, а с двух дальних попаданий Джордана Мики и Дмитрия Кулагина, словно дававших понять сопернику, что в этот день все будет иначе. Но все же главные проблемы гостей — неспособность преодолевать оборону ЦСКА, равно как и бесплодность попыток остановить Николу Милутинова в атаке (серб если не атаковал сам, то выступал в роли своего рода транзитного пункта, через который армейцы выводили мяч на свободного игрока) — никуда не делись. И очень скоро «Зенит» снова оказался в роли догоняющего. И пребывал в ней до самой финальной сирены. Хотя отдельные отрезки гостям все же удавались. В одном из владений им вообще удалось набрать шесть очков: Джордан Лойд забил с дистанции, был точен со штрафного, назначенного за технический фол, допущенный Милутиновым («Зенит», как следствие, сохранил владение), а следом еще два очка добавил Алекс Пойтресс. Все это так взволновало Итудиса, что он даже тайм-аут взял. Вряд ли, впрочем, в этом была такая уж острая необходимость. «Зенит» ведь так и не сумел переключить тумблер и перевести режим, в котором он играет эпизодами, в постоянный.
А что касается ЦСКА, то армейцы реализовали практически классическую схему, нанеся основной удар в третьей четверти. Было, правда, ощущение, что ударит как раз «Зенит». Гости ведь сократили в моменте отставание до двух очков. Но у ЦСКА в полную силу заработала связка Алексей Швед—Никола Милутинов—Уилл Клайберн, которая вообще-то и тащит команду по ходу всего play-off. Правда, в первом матче она почти не работала. Не слишком заметна она была и в первой половине воскресной встречи. Но после большого перерыва заиграла ровно так, как от нее ждут. В итоге три лидера ЦСКА набрали за матч 52 очка на троих, вернувшись в свой привычный график «50 плюс». Отметим также, что у ЦСКА очки набирали всего пять человек. Помимо уже упомянутых игроков это еще Семен Антонов и Каспер Уэйр. Примечательно и то, что Итудис вообще предпочитал играть короткой ротацией, в то время как Паскуаль вновь активно тасовал игроков.
Понять наставника «Зенита» можно. Он все пытается найти комбинацию, которая работает, но пока безуспешно. В воскресенье гости не сдавались, даже когда все уже в матче было ясно. От еще одного поражения с разницей в 20 с лишним очков они за счет рывка в третьей четверти все же ушли и проиграли лишь минус 9 — 73:82. Но от этого им легче не стало. ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Два следующих матча пройдут в Санкт-Петербурге 25 и 27 мая. «Зениту» срочно нужно что-то придумать, иначе возвращение серии в Москву будет под большим вопросом.