ЦСКА прошел чемпионскую половину

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ЦСКА стал еще на шаг ближе к тому, чтобы сохранить титул чемпиона Единой лиги ВТБ. Армейцы в воскресенье обыграли «Зенит» со счетом 82:73 и ведут в финальной серии 2:0. Если «Зенит» срочно не придумает, как усилить игру, серия до четырех побед может завершиться уже 27 мая, на которое запланирован второй питерский матч финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

От противостояния ЦСКА и «Зенита» в финале play-off Единой лиги ВТБ ждали чего-то особенного — бескомпромиссного сражения до самого конца, кучи эмоций. Собственно, и главные тренеры команд Дмитрис Итудис и Хави Паскуаль говорили о том, насколько важна именно эмоциональная составляющая такого рода встреч. Но страсть к победе пока демонстрирует только ЦСКА. «Зенит» же подошел к финальной серии в, скажем так, странном состоянии.

Оно бросилось в глаза уже в первом матче, в котором ЦСКА победил с преимуществом в 24 очка. Но у болельщиков «Зенита» даже после такого разгрома наверняка была надежда на то, что это был лишь эпизод, просто неудачное стечение обстоятельств. Такой же посыл транслировал и Хави Паскуаль, заявивший, что это была лишь одна игра, что «Зенит» на нее плохо настроился, что такое случается. «Постараемся в воскресенье сыграть иначе»,— пообещал тренер.

Изменения, надо признать, были, но не совсем те, на которые рассчитывали болельщики «Зенита». В отличие от первой встречи вторую гости начали не с провала, последствия которого потом уже невозможно устранить, а с двух дальних попаданий Джордана Мики и Дмитрия Кулагина, словно дававших понять сопернику, что в этот день все будет иначе. Но все же главные проблемы гостей — неспособность преодолевать оборону ЦСКА, равно как и бесплодность попыток остановить Николу Милутинова в атаке (серб если не атаковал сам, то выступал в роли своего рода транзитного пункта, через который армейцы выводили мяч на свободного игрока) — никуда не делись. И очень скоро «Зенит» снова оказался в роли догоняющего. И пребывал в ней до самой финальной сирены. Хотя отдельные отрезки гостям все же удавались. В одном из владений им вообще удалось набрать шесть очков: Джордан Лойд забил с дистанции, был точен со штрафного, назначенного за технический фол, допущенный Милутиновым («Зенит», как следствие, сохранил владение), а следом еще два очка добавил Алекс Пойтресс. Все это так взволновало Итудиса, что он даже тайм-аут взял. Вряд ли, впрочем, в этом была такая уж острая необходимость. «Зенит» ведь так и не сумел переключить тумблер и перевести режим, в котором он играет эпизодами, в постоянный.

А что касается ЦСКА, то армейцы реализовали практически классическую схему, нанеся основной удар в третьей четверти. Было, правда, ощущение, что ударит как раз «Зенит». Гости ведь сократили в моменте отставание до двух очков. Но у ЦСКА в полную силу заработала связка Алексей Швед—Никола Милутинов—Уилл Клайберн, которая вообще-то и тащит команду по ходу всего play-off. Правда, в первом матче она почти не работала. Не слишком заметна она была и в первой половине воскресной встречи. Но после большого перерыва заиграла ровно так, как от нее ждут. В итоге три лидера ЦСКА набрали за матч 52 очка на троих, вернувшись в свой привычный график «50 плюс». Отметим также, что у ЦСКА очки набирали всего пять человек. Помимо уже упомянутых игроков это еще Семен Антонов и Каспер Уэйр. Примечательно и то, что Итудис вообще предпочитал играть короткой ротацией, в то время как Паскуаль вновь активно тасовал игроков.

Понять наставника «Зенита» можно. Он все пытается найти комбинацию, которая работает, но пока безуспешно. В воскресенье гости не сдавались, даже когда все уже в матче было ясно. От еще одного поражения с разницей в 20 с лишним очков они за счет рывка в третьей четверти все же ушли и проиграли лишь минус 9 — 73:82. Но от этого им легче не стало. ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Два следующих матча пройдут в Санкт-Петербурге 25 и 27 мая. «Зениту» срочно нужно что-то придумать, иначе возвращение серии в Москву будет под большим вопросом.

Александр Петров