Металлопроцесс

973 4 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе обвинительный приговор бывшему гендиректору ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» (ГКНПЦ имени Хруничева) Александру Селиверстову и двум его экс-заместителям Виктору Ларину и Юрию Яковлеву. Получившие от пяти до четырех с половиной лет колонии общего режима за растрату более 100 млн руб. при закупках металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара» заслуженные ракетчики требовали оправдания, настаивая, что в их действиях не было состава преступления. Однако Мосгорсуд по представлению прокуратуры даже ужесточил приговор, запретив осужденным занимать должности в госструктурах после освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александру Селиверстову (слева) не удалось добиться смягчения приговора

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александру Селиверстову (слева) не удалось добиться смягчения приговора

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

От вынесенного Дорогомиловским райсудом приговора бывшим руководителям ГКНПЦ имени Хруничева до рассмотрения их апелляционных жалоб прошли год и три дня. Как рассказывал “Ъ”, первоначально предполагалось, что они будут изучены еще в декабре прошлого года, однако из-за различных причин заседания все время откладывались. При этом осужденных, приговор в отношении которых не вступил в законную силу из-за поданных жалоб, вопреки сложившейся практике этапировали в колонии. Основной обвиняемый — 62-летний Александр Селиверстов успел побывать в Сызрани, прибыл в Орел, откуда его еще в прошлом году вернули в столичный СИЗО-3, более известный как «Пресненская пересылка». Здесь он приступил к изучению материалов, поданных жалоб и т. д. Однако долго готовиться ему не дали и в феврале снова отправили по этапу в Орел. Его бывшие заместители также проехали через всю страну. Неделю назад заседание апелляционной инстанции в Москве не состоялось, поскольку с двумя из фигурантов просто не было возможности связаться по видео-конференц-связи.

Отметим, что все трое осужденных просили о личном присутствии на слушаниях. Впрочем, тройка судей во главе с Олегом Гайдаром сочла, что возможно изучение жалоб и дистанционно, тем более что в пятницу к работе ВКС нареканий не возникло.

В итоге господин Селиверстов общался с Мосгорсудом из Орла, Юрий Яковлев из пересыльного пункта в Ярославле во время этапа на Алтай, а Виктор Ларин из Омска. Последний, кстати, даже поинтересовался у суда, кто финансирует его постоянные путешествия по просторам России.

Между тем адвокат Александра Селиверстова Максим Волченков пояснил “Ъ”, что он адресовал вопрос о необходимости этих перемещений фигурантов дела как в суды разных инстанций, так и в управление ФСИН по Москве, но каждый раз получал расплывчатый ответ о том, что это делается «в целях обеспечения надлежащего содержания осужденных к лишению свободы».

Защитник пояснил, что на заседании он с коллегами привел многочисленные доводы об отсутствии в деяниях осужденных состава преступления, ошибках при подсчете якобы причиненного ущерба и т. д. В связи с этим Александр Селиверстов и Виктор Ларин требовали отмены приговора и полного оправдания, а Юрий Яковлев — направления дела на новое рассмотрение. При этом, как оказалось, прокуратура требовала не только оставить решение Дорогомиловского суда в силе, но и ужесточить его, добавив дополнительное наказание в виде запрета в течение трех лет занимать должности в госструктурах. В итоге после недолгого пребывания в совещательной комнате суд объявил, что приговор оставлен без изменения, а представление прокуратуры удовлетворено.

«Мы все в шоке и, конечно, продолжим борьбу — подадим жалобу во 2-й кассационный суд общей юрисдикции»,— заявил “Ъ” адвокат Волченков, отметив, что письменное решение стороны еще не получили.

Надо отметить, что Виктор Ларин и Юрий Яковлев, которому на днях исполняется 70 лет, должны вскоре выйти на свободу, так как полностью отбыли наказание —в зачет пошли месяцы, проведенные под домашним арестом до суда и в СИЗО после него. При этом Александру Селиверстову надо отбыть порядка полугода. Надеяться на УДО он вряд ли может, поскольку своей вины не признает, а над ним и его бывшими сослуживцами еще висит гражданский иск о возмещении ущерба на 108 млн руб., который они, как почитало следствие и суд, причинили ГКНПЦ.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, поводом для громкого уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) стали контракты, заключенные ракетчиками в 2011–2013 годах с ООО «Компания "Металлресурс"» на поставку металла для изготовления ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара» в рамках гособоронзаказа и федеральной космической программы. Как посчитали в ФСБ и СКР, руководители центра знали, что поставщик завышает цены, но закрывали на это глаза. Ущерб первоначально оценивался в 35 млн руб., но после проведения комиссионной экономической судебной экспертизы возрос в три раза, так как наценка достигала 102%. Александр Селиверстов, ушедший к моменту начала расследования на повышение вице-президентом Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), курирующим производство ракетной техники, и его бывшие замы свою вину категорически отрицали.

Они называли несостоятельными ссылки на завышение цен по сравнению с заводской, так как металл покупался у «Металлресурса» как лучшей компании-посредника по рыночным ценам, которые следствием и судом не изучались.

Обращаться же напрямую к заводам ГКНПЦ не мог, поскольку те требовали стопроцентную предоплату, а в средствах центр был ограничен.

Отдельно защита снова говорила об ошибках в выводах экспертов, чья квалификация была поставлена под сомнение. Также отмечалось, что само расследование в отношении господ Ларина и Яковлева, к которым позже присоединили Александра Селиверстова, началось с показаний, которые дал уличенный в коррупции бывший замдиректора центра по экономике Александр Островерх в обмен на мягкий приговор. В нем указано, что он не менее девяти раз обманывал своего шефа, представляя ему документы на подпись, но обвинение по новому делу ему не предъявили и даже не допросили в суде.

Сергей Сергеев