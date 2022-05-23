«Предпосылок к тому, чтобы проекты дефолтились, мы не видим»

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Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков в интервью “Ъ” рассказал о промежуточных итогах реализации программы льготного кредитования строительства инфраструктуры, возможных антикризисных мерах в условиях закрытых рынков капитала, а также о перспективах развития этого механизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Аксаков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Аксаков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Механизм инфраструктурных облигаций фактически запущен с середины 2021 года. Сколько займов в рамках этой программы уже выдано?

— На текущий момент одобрено 14 проектов в восьми регионах на общую сумму 27,9 млрд руб. Надо понимать, что все эти проекты очень масштабные и рассчитаны на длительный срок реализации. Сейчас уже ведется финансирование по одному проекту — в Тульской области будет создана инфраструктура для микрорайона «Новая Тула». В ближайшее время начнется выделение средств еще нескольким.

В целом, хоть механизм был запущен почти год назад, в активную фазу он вошел недавно. Во-первых, определенное время после принятия постановления правительства о внедрении инфраструктурных облигаций 31 декабря 2020 года потребовалось для создания необходимой финансовой инфраструктуры, структурирования и одобрения первых проектов. Однако в целом этот процесс шел быстрее, чем можно было ожидать. Во-вторых, довольно много времени порой уходило на подготовительную работу с регионами, застройщиками, инвесторами. Механизм действительно сложный, а уровень компетенций на местах разный.

— Сколько жилья эти займы позволят построить?

— Речь идет примерно о 2,2 млн кв. м жилья, которые благодаря одобренным займам будут обеспечены необходимой инфраструктурой. Надо понимать, что мы финансируем не само жилье, а инфраструктуру, тем самым стимулируя его ввод,— понятное дело, что «коробка» без дорог, инженерных сетей и социальных объектов непривлекательна для людей. Поэтому для нас важен комплексный подход, чтобы в рамках проектов создавались комфортные условия для граждан и, конечно, улучшалось качество городской среды.

— Видите ли вы со стороны застройщиков рост спроса на поддержку?

— Безусловно, на фоне макроэкономических факторов, волатильности ключевой ставки и высокого уровня неопределенности спрос на инфраструктурные облигации возрос. Стандартно, если бы застройщик финансировался за счет рыночного банковского кредита, скорее всего, могли возникнуть сложности с экономикой проекта: чтобы вернуть затраты на создание инфраструктуры, пришлось бы либо добавлять собственные средства, снижая экономическую привлекательность проекта, либо закладывать расходы в цену квадратного метра. Преимущество механизма в том, что он позволяет финансировать объекты инженерной, социальной, дорожной, туристической, ИТ-инфраструктуры на льготных условиях. Когда мы структурируем проект и обсуждаем его условия с регионами и застройщиками, мы фиксируем пониженную процентную ставку на весь срок его реализации.

— Первое размещение облигаций СОПФ «Инфраструктурные облигации», «дочки» ДОМ.РФ, для финансирования инфраструктуры на 10 млрд руб. состоялось в сентябре, второе — на такую же сумму — в декабре. Изначально говорилось о планах по выпуску облигаций на 30 млрд руб. в 2021 году. Почему фактический выпуск оказался меньше?

— Эта цифра звучала до того, как все необходимые нормативно-правовые акты были приняты. Фактически ключевой показатель эффективности на 2021 год был на уровне 20 млрд руб. Логично выпускать облигации, исходя из ожидаемой потребности в финансировании, а размещать бумаги на 30 млрд руб. без проектов на такую сумму, просто впустую платить купон — бессмысленно. Когда мы понимаем, что набирается некая критическая масса проектов, которые требуют финансирования, мы размещаем облигации.

— Сколько облигаций было выкуплено?

— Облигации на все 20 млрд руб. выкуплены инвесторами — у нас абсолютно рыночные выпуски, что редкость для российского рынка капитала, где чаще всего банки-организаторы выступают и в качестве ключевых инвесторов. Оба выпуска отмечены широкой и диверсифицированной инвесторской базой, включая как розничных, так и российских и международных институциональных инвесторов. Символический объем бумаг купил и банк ДОМ.РФ, который выступал организатором размещения, для маркетмейкинга и возможности поддержать вторичную ликвидность. Мы считаем, что выпуски прошли очень успешно. Дебютное размещение даже было признано Cbonds лучшим социальным выпуском 2021 года.

— Когда ожидается следующий выпуск и в каком объеме?

— В этом году очень сложно планировать — многое зависит от рынков капиталов, насколько они будут открыты и активны. Кроме того, у нас есть большой объем проектов в проработке — более 50 инициатив на сумму около 250 млрд руб. Но, естественно, существует воронка — то есть часть проектов по той или иной причине отваливается, например из-за несоответствий требованиям программы или из-за отказа инвестора или региона от их реализации. Те проекты, которые доходят до конца, проходят полную экспертизу — после чего они выносятся на одобрение правительственной комиссии по региональному развитию. В зависимости от того, сколько проектов получат такое одобрение к середине года, мы будем принимать решения по дальнейшим выпускам облигаций.

Надо также понимать, что одобренные сейчас проекты на 27,9 млрд руб.— это лимит финансирования на весь срок реализации этих проектов. Однако выборку этих средств мы не контролируем — деньги нужны застройщикам не сразу, обычно они расходуются за два-три года, а иногда и за пять лет — в зависимости от проекта. Сейчас в силу объективных причин по многим проектам наблюдаются задержки строительства, связанные с тем, что нужно искать замену некоторым стройматериалам и перестраивать нарушенные логистические цепочки. Думаю, что с учетом масштабных проектов, которые у нас есть в проработке, скорее всего, застройщики выберут тот объем средств, который у нас уже размещен,— 20 млрд руб. Кроме того, на этот год мы ставим цель одобрить минимум 45 млрд руб. лимитов, хотя надеюсь, что этот показатель мы перевыполним.

— Рост геополитической напряженности привел к фактическому закрытию внешнего и внутреннего рынков капитала для отечественных компаний. Как это сказалось на программе инфраструктурных облигаций?

— Поскольку рынки капиталов если не совсем закрыты, то как минимум прикрыты, мы рассматриваем несколько способов привлечения дополнительных средств. Во-первых, это новые выпуски облигаций, которые могут состояться, скорее всего, во второй половине года,— эту возможность, повторюсь, мы рассмотрим, если будем видеть дополнительную потребность в финансировании проектов. Уже есть определенные сигналы, что ситуация на рынке стабилизируется, пошли даже первые эмиссии — ближе ко второй половине года, думаю, появятся окна для новых размещений. Если бы мы сейчас вышли на рынки, не факт, что можно было бы разместить облигации по привлекательной ставке,— у инвесторов нет аппетита на финансовые инструменты в нестабильных условиях. При более стабильной макроэкономической ситуации проблем быть не должно. Тем более сейчас, когда покупка зарубежных активов, по сути, сильно ограничена для всех инвесторов — и физлиц, и банков, и пенсионных фондов, и страховых компаний, а ликвидность, деньги в экономике есть,— спрос на внутренние финансовые инструменты, в нашем понимании, должен вырасти.

Второй вариант — привлечение средств ДОМ.РФ. Это опция, которую мы рассматриваем как альтернативный источник фондирования. Для регионов и застройщиков нет разницы, где мы получаем средства, им важно, что они получают льготное финансирование. Сейчас программа структурирована таким образом: есть Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (СОПФ), 100-процентная «дочка» ДОМ.РФ, которая выпускает облигации, а потом выдает средства и получает субсидию на покрытие разницы процентной ставки. Мы предлагаем дать СОПФ возможность привлекать заемные средства от ДОМ.РФ, также получая субсидию на разницу между рыночной и пониженной ставками, и выдавать их застройщикам на льготных условиях. Речь идет о настройке механизма так, чтобы была возможность дополнительного финансирования, если в нем возникнет потребность,— как одна из антикризисных мер в условиях закрытых рынков капитала.

— Программа предусматривает выдачу льготных займов застройщикам по ставке около 4% годовых. С учетом высокой ключевой ставки ЦБ есть ли потребности в дополнительных субсидиях?

— В бюджете на 2022 год заложено 1,9 млрд руб. на такие субсидии. С учетом уже одобренных проектов нам пока хватает. Стоит пояснить, что субсидии выделяются только в расчете на объем выданных средств: если мы продали облигации, но не выдали деньги на конкретные проекты, субсидию мы не получаем. Это наш риск, которым мы должны сами управлять. Именно поэтому облигации размещаются только тогда, когда есть достаточное количество проектов, чтобы эти средства были востребованы. Сейчас не идет речи о пересмотре размера субсидии, хотя средства на нее закладывались в бюджет, когда ключевая ставка была другой.

— Помимо этого, растут и цены на стройматериалы, то есть сами проекты становятся дороже. Сокращается ли число возможных проектов в рамках лимитов программы?

— Возможности программы сейчас ограничены скорее снизу — при плане в 150 млрд руб. до 2024 года портфель проектов еще не достиг такого масштаба, чтобы встал вопрос о лимитах сверху. Когда до этого дойдет, будем обсуждать с Минстроем и Минфином возможность увеличения целевого объема займов — если программа будет востребована, то, думаю, все поддержат ее расширение.

В целом же мне кажется, что спрос на программу в текущих условиях должен расти,— вместе с удорожанием проектов ухудшается их финансовая устойчивость, а снижение процентной нагрузки за счет механизма инфраструктурных облигаций позволило бы запустить больше проектов, чем можно было бы реализовать без него. При этом ДОМ.РФ, со своей стороны, готов увеличивать лимиты финансирования по некоторым проектам, если это потребуется для сохранения их финансовой устойчивости.

— За последние три месяца заявок стало больше или меньше? Кто-то отзывал уже сделанные?

— Заявок стало больше — при этом основная часть новых инициатив предполагает реализацию проектов ГЧП и концессий, поскольку это понятный и удобный формат строительства сложных объектов инфраструктуры. Отзывов заявок нет — все проекты отрабатываются. Конечно, теперь инвесторам нужно пересчитывать финансовую модель, поэтому есть проекты, которые сейчас стоят на паузе. Нельзя исключать, что после пересмотра экономики и переоценки устойчивости проектов какие-то инициативы отпадут, поскольку инвесторы решат, что их реализация нецелесообразна. Но на их место придут другие.

— У ДОМ.РФ есть возможность выкупа дефолтных займов. Это право может пригодиться?

— Выкуп дефолтных займов — это механизм защиты инвесторов, которые покупают наши ценные бумаги, и мы рассчитываем, что к нему не придется прибегать. ДОМ.РФ проводит экспертизу и отбирает финансово устойчивые проекты. Более того, на этапе финансирования мы следим за тем, как развиваются события, банк, входящий в структуру группы, осуществляет расширенное банковское сопровождение — пока никаких предпосылок к тому, чтобы проекты дефолтились, мы не видим. Плюс по проектам, где возведение инфраструктуры идет параллельно жилищному строительству, мы «на одной стороне» с банком, дающим проектное финансирование,— это укрепляет переговорную позицию.

— Возможно ли расширение программы за счет участия в ней и других банков?

— ДОМ.РФ хотел бы софинансировать объекты строительства инфраструктуры совместно с другими кредитными организациями. Мы не видим себя конкурентом банковскому рынку, поскольку финансируем проекты, которые не «летают» на рыночных условиях, ведь это механизм господдержки. Сейчас есть ряд крупных проектов, экономика которых с учетом высокой ключевой ставки сильно ухудшилась,— если средневзвешенную ставку снизить хотя бы на несколько процентных пунктов, то их можно запустить. Это можно сделать в рамках межкредиторского взаимодействия, суть которого заключается в разделении рисков.

— Ранее ДОМ.РФ без энтузиазма относился к участию других банков в программе…

— Я бы поспорил с этим — ДОМ.РФ в прошлом году подписал несколько соглашений с крупнейшими банками, занимающимися финансированием инфраструктуры. В прошлом году мы инициировали диалог со всеми банками, которые финансируют инфраструктуру. В этом году — пожинаем плоды, в лучшем смысле этого слова. Рассчитываю, что уже в третьем квартале будет одобрен первый проект, реализуемый совместно с одним из банков. Проектам это даст снижение средневзвешенной ставки, банкам — профинансированные проекты, которые без нас были бы «на паузе», нам — разделение риска с рыночными участниками.

— Банки будут выступать только как кредиторы или тоже смогут выпускать инфраструктурные бумаги?

— Банки будут софинансировать проекты как кредиторы. Например, ДОМ.РФ выдает так называемый младший долг — целевой заем только на инфраструктуру, а строительство жилья ведется за счет средств, привлеченных от банков в рамках проектного финансирования. Другой вариант, который мы прорабатываем,— строительство отдельных объектов инфраструктуры, которые ДОМ.РФ и банки могли бы финансировать на условиях равных, старших партнеров. Поправки в постановление, которые недавно были приняты правительством, позволяют нам это делать.

— Есть ли необходимость что-то изменить в механизме инфраструктурных облигаций?

— От идеи до ее реализации был пройден довольно длинный путь — механизм абсолютно новый для страны, поэтому, начиная с ним работать, видишь, что в нем можно улучшить. Некоторые изменения уже приняты — недавно программа инфраструктурных облигаций расширена в части перечня проектов, которые мы можем финансировать. Так, помимо дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры, теперь механизм распространяется на проекты благоустройства городских и сельских территорий, а также туристическую и ИТ-инфраструктуру. Допускается обеспечение займов не только госгарантиями регионов, но и независимыми гарантиями институтов развития и корпораций с кредитным рейтингом не ниже уровня ААА по национальной шкале. Дополнительно был расширен список потенциальных участников проектов — помимо застройщиков, «дочек» регионов и концессионеров, мы теперь можем финансировать иные организации, например ресурсоснабжающие компании. Это открывает дорогу огромному массиву новых проектов, и сейчас мы только начинаем их отрабатывать. Надеемся, что через три-четыре месяца увидим первые результаты.

— Как ДОМ.РФ видит более долгосрочное будущее такого инструмента финансирования инфраструктуры?

— Мы планируем масштабировать механизм, делать его еще более эффективным и доступным для регионов. Развитие строительства на местах зачастую упирается в недостаток средств на сопутствующую инфраструктуру, именно на «расшивку» этого узкого места и направлен наш инструмент. Конечно, механизм потребует и дальнейшей донастройки. Можно, например, наделить институт развития возможностью финансировать субъекты РФ с помощью целевых инфраструктурных займов напрямую, что заметно ускорит процесс и позволит реализовывать комплексные проекты.

Ожидаем, что в целом реализация программы позволит ввести около 60 млн кв. м жилья до 2030 года.

Интервью взяла Евгения Крючкова