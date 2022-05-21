Скидки с бумаги

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Популярность электронных чеков, на которые магазины стали вынужденно переходить из-за перебоев с кассовой лентой, выросла среди покупателей. Эксперты отмечают, что потребители из-за падения доходов стали активно интересоваться способами получения дополнительной выгоды. В результате растет доля электронных чеков, через которые граждане участвуют в программах кэшбэка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Количество пользователей сервиса «Едадил» (принадлежит «Яндексу», позволяет получать кэшбэк при сканировании чеков из магазинов), подключивших сканирование электронных чеков, выросло к маю 2022 года в два раза по сравнению с январем, сообщили “Ъ” представители сервиса. Доля загруженных в «Едадил» чеков, отправленных на электронную почту или по СМС, выросла на 20 п. п. и достигла 60%. В «Едадиле» не уточнили, сколько она составляла в начале года.

Последствия российской военной операции на Украине привели к сбоям поставок лент для печати кассовых чеков. За невыдачу бумажного чека ИП грозит предупреждение или штраф до 2 тыс. руб., юрлицам — до 10 тыс. руб. 17 марта Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила, что не будет штрафовать за невыдачу бумажного чека по не зависящим от них причинам, спустя два месяца мораторий был снят. При этом магазины обязаны по просьбе покупателя отправлять ему электронный чек, и, как показывает статистика, эта опция становится все более популярной. Автоматическое сканирование электронных чеков в «Едадиле» реализовано через подключение к запущенному в 2021 году сервису «Мои чеки онлайн» ФНС. В службе сообщили, что доля чеков, направляемых в систему, увеличилось с 15% в конце 2021 года до 21,6% к настоящему времени.

Рост отправки электронных чеков подтвердили и операторы фискальных данных. Директор по развитию бизнеса ОФД «Такском» Артем Меликджанян отметил “Ъ”, что с 1 марта по 18 мая их доля выросла на 4 п. п., до 12%: «Это связано в том числе с временным дефицитом чековой ленты, который был в марте». За аналогичный период 2021 года, по его словам, доля практически не менялась и находилась в пределах 6–7%. Гендиректор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров сообщил о росте доли электронных чеков с января до апреля на 2 п. п., до 7%, а их количества — на 20%. Большинство из них приходится на чеки, отправленные по e-mail, добавил он: «Передача СМС-чеков выросла незначительно, так как они оплачиваются по стандартному тарифу мобильного оператора». «Первый ОФД» не ответил на запрос “Ъ”.

Большинство людей выбрасывают бумажные чеки, переход на электронные позволяет «сокращать затраты на дорогую чековую ленту», сообщили “Ъ” во «Вкусвилле».

Долю клиентов с включенными электронными чеками там оценивают более чем в 80%. Представитель компании сказал, что та в марте протестировала дополнительные способы отключения бумажных чеков, не требующие регистрации в мобильном приложении. В «М.Видео—Эльдорадо» сказали, что доля тех, кто получает электронные чеки, в рознице за последнее время существенно не изменилась. “Ъ” отправил запросы в X5 Group, «Ленту», «Верный», OR Group и СТД «Петрович».

Доходы потребителей и доля промо снизились, а цены выросли, поэтому люди стали активнее интересоваться бонусными программами с возможностью загружать чеки с почты или СМС, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Подключая получение электронного чека, они обращают внимание и на дополнительные опции монетизации информации о покупках». Проблемы с бумагой, по его мнению, были лишь дополнительным стимулом, и «послабления от регулирующих органов только ускорили процесс перехода».

Затраты на интеграцию собственных систем с сервисом онлайн-чеков от ФНС целесообразны даже для малого и среднего бизнеса, работающего в масштабах района или области, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Вполне вероятно, что компания с десятью точками по региону может вернуть вложения, привлекая внимание акциями». При этом он отмечает, что использование документов, отправляемых на электронную почту, больше характерно для крупных городов, и то не для всех демографических групп: «Пожилые люди предпочитают получить бумажный чек и сразу, у кассы, проверить цены».

Юрий Литвиненко, Никита Щуренков