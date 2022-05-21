Братья по конфискации

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В Хамовническом райсуде Москвы началось рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства рекордной для России суммы $750 млн, которую братья Зиявудин и Магомед Магомедовы выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). В прокуратуре считают, что для приобретения этих акций использовались коррупционные доходы, которые Магомедов-старший получил, будучи членом Совета федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита считает, что по иску к Зиявудину и Магомеду Магомедовым вышли сроки давности

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Защита считает, что по иску к Зиявудину и Магомеду Магомедовым вышли сроки давности

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Адвокаты называют требование Генпрокуратуры необоснованным, ссылаясь в том числе на истекший срок исковой давности. При этом они отмечают, что сумма конфискуемого многократно превышает вменяемый в вину братьям ущерб в 11 млрд руб. по уголовному делу.

Разбирательство началось после полуторачасовой задержки — ждали доставки из СИЗО братьев Магомедовых. Однако уже в суде Зиявудин Магомедов заявил, что не понимает, зачем его привезли, поскольку он ранее высказывал желание, чтобы его интересы в ходе разбирательства представлял адвокат. В свою очередь, его старший брат Магомед вначале захотел обсудить свое участие в деле с защитником. Таким образом, дальнейшее разбирательство, очевидно, пройдет без господ Магомедовых.

Затем судья Татьяна Перепелкова рассмотрела еще целый ряд ходатайств прокуроров и защиты. Так, истцы потребовали приобщить к делу документы о доходах Магомедова-старшего и его ближайших родственников, включая двух сожительниц, на которых, считают в Генпрокуратуре, было записано имущество, существенно превышавшее доходы экс-сенатора. Несмотря на то что последний возражал против приобщения, председательствующая просьбу прокуроров удовлетворила.

Удовлетворила она и ходатайство прокуроров об истребовании договоров о приобретении и продаже акций Новороссийского порта. На вопрос госпожи Перепелковой: «Почему вы не изъяли эти договоры ранее?», представитель Генпрокуратуры ответил, что это было сделать невозможно, поскольку эти договоры подпадают под закон о коммерческой тайне. «Но их можно изъять по запросу суда»,— уточнил представитель надзора.

До оглашения исковых требований Генпрокуратуры дело не дошло, зато выступил свидетель — бывший председатель совета директоров НМТП Марат Шайдаев. Рассказав об истории сделок с акциями НМТП, он заявил, что не знает о том, чтобы Магомед Магомедов участвовал в деятельности порта в период с 2002 по 2009 год, когда являлся членом Совета федерации. «А когда Магомедовы стали совладельцами порта, он иногда вызывал меня к себе и интересовался делами предприятия и планами его развития»,— отметил свидетель.

По версии Генпрокуратуры, будучи сенатором, Магомедов-старший активно занимался бизнесом вместе со своим братом, а на заработанные ими средства был приобретен пакет акций порта. Продали его господа Магомедовы «Транснефти» за $750 млн в 2018 году, после того как оказались под следствием за организацию преступного сообщества, растраты и мошенничества (ст. 210, 160 и 159 УК РФ) при реализации ряда крупных госпроектов, в том числе связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Сделку, считает обвинение, они провели, чтобы спрятать свои активы от правоохранительных органов. Однако средства, размещенные в Сбербанке, вскоре были арестованы в рамках расследования.

Адвокат Магомедова-старшего Михаил Ошеров пояснил “Ъ”, что с момента продажи акций НМТП прошло более трех лет, в течение которых Генпрокуратура и могла требовать изъятия $750 млн, а теперь, считает он, вышел исковой срок давности. Впрочем, в самом надзоре считают, что срок надо отсчитывать с того момента, когда выявляется коррупционное правонарушение, а это произошло совсем недавно. Никаких доказательств того, что Магомед Магомедов занимался бизнесом, будучи сенатором, нет, добавил собеседник “Ъ”.

При этом он отметил, что сумма, которую хочет конфисковать надзор (около 46 млрд руб.), многократно превышает вменяемый в вину братьям ущерб в 11 млрд руб. по уголовному делу.

Алексей Соковнин