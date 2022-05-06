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Коммерсантъ FM
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Братьям Магомедовым выставили сумму

Генпрокуратура хочет конфисковать $750 млн, вырученных от продажи Новороссийского порта

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура подала иск на беспрецедентную для России сумму $750 млн к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его старшему брату Магомеду Магомедову. Надзор хочет конфисковать деньги, вырученные ими от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта и размещенные на счете в Сбербанке, считая, что в основе бизнеса братьев — скрытые от контроля доходы Магомедова-старшего, полученные им еще в бытность членом Совета федерации.

Магомед и Зиявудин Магомедовы могут потерять не только свободу, но и $750 млн

Магомед и Зиявудин Магомедовы могут потерять не только свободу, но и $750 млн

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Магомед и Зиявудин Магомедовы могут потерять не только свободу, но и $750 млн

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический райсуд Москвы обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, курирующий от надзора судебную систему. Дело, которое будет слушаться в суде по месту жительства Магомедова-старшего, распределено судье Татьяне Перепелковой. Неделю назад, как сообщал “Ъ”, она удовлетворила иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, взыскав в пользу РФ активы, оцениваемые в 4 млрд руб., которые обвиняемый в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) бизнесмен Дмитрий Михальченко переписал на супругу экс-директора ФСО Евгения Мурова Людмилу, чтобы спасти их от конфискации. В четверг по новому делу прошли предварительные слушания, а разбирательство по существу назначено на 20 мая.

О коррупционных правонарушениях Генпрокуратуре, говорится в ее иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения махинаций и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ) при реализации госпроектов. По версии Генпрокуратуры, Магомед Магомедов, являясь с 2002 по 2009 год членом Совета федерации от исполнительной власти Смоленской области и входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, «использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам», продолжая заниматься бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина. В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике, являющегося конечной точкой Балтийской трубопроводной системы. Таким образом, господин Магомедов, считает надзор, с одной стороны, входя в Совет федерации, «был уполномочен устанавливать правила поведения для организаций, образующих собой естественные монополии, а с другой стороны, приобрел и возглавил такое предприятие».

Организационно инфраструктура порта и рынка сопутствующих услуг была распределена между ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «Совфрахт­Приморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого через другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.

В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Затем на паритетных началах вместе с «Транснефтью» господами Магомедовыми на «Омирико Лимитед» был приобретен уже контрольный пакет акций НМТП.

Через семь лет «в связи с неисполнением строительными компаниями Магомедовых обязательств по десяткам государственных контрактов, невозвратом полученных для их реализации бюджетных средств и началом их уголовного преследования» ответчики, считают в Генпрокуратуре, «приняли меры по реализации приобретенных ранее активов и выводу денежных средств с целью уклонения от возмещения причиненного ущерба». Пакет акций «Омирико Лимитед» в августе 2018 года был продан ими «Транснефти», ставшей основным владельцем НМТП, за $750 млн. Сейчас ПАО НМТП, в состав которого также входит порт Балтийск в Калининградской области, является крупнейшим портовым оператором страны.

Деньги подконтрольная господам Магомедовым компания «Порт-Петровск лимитед» разместила на счете Сбербанка, где они и были арестованы постановлением Тверского райсуда в сентябре 2018 года для возмещения ущерба по уголовному делу об организации ОПС (сейчас слушается на стадии представления доказательств защиты в Мещанском райсуде).

По версии надзора, средства должны быть конфискованы, поскольку изначально имели криминальное происхождение в виде не предусмотренного законом дохода сенатора Магомедова, который он скрывал от декларирования и контроля. «Утаивание» информации также позволяло Магомедову-старшему «сохранять высокий статус на федеральном уровне и совмещать его с коммерческой деятельностью», а Зиявудину Магомедову — «использовать покровительство и положение брата с целью получения высоких доходов, а также вовлекать в дельнейший оборот незаконно полученные средства, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти».

Представители ответчиков от комментариев воздержались, сославшись в том числе на то, что не успели обсудить позицию по этому вопросу со своими доверителями. Отметим, что ранее защита братьев Магомедовых предлагала использовать эту сумму, в несколько раз превышающую предполагаемый ущерб по уголовному делу в 11 млрд руб., в качестве залога для освобождения предпринимателей. Сейчас в связи с американскими санкциями использование этих средств в России для госструктур будет весьма ограниченным.

Николай Сергеев

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