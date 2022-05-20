Все «хунты» в гости будут к нам

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Глава МИД Мали Абдулай Диоп приехал в Москву во второй раз за полгода, чтобы обсудить активизацию сотрудничества в самых разных областях — от поставок удобрений и строительства железной дороги до военно-технических связей. На фоне обострения отношений Мали с Западом (и в первую очередь с Францией, которая называет нынешнее руководство африканской республики «военной хунтой») поддержка Москвы приобрела для Бамако крайне важное значение. Это вызывает обеспокоенность в европейских столицах, где считают политику РФ вторжением в зону своих интересов. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заверил в этой связи: Запад до сих пор не избавился от пережитков колониальной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конфликт с Западом привел к заметному сближению столь разных стран, как Мали и Россия (на фото: главы МИДов Абдулай Диоп и Сергей Лавров)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Конфликт с Западом привел к заметному сближению столь разных стран, как Мали и Россия (на фото: главы МИДов Абдулай Диоп и Сергей Лавров)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-малийских связей, которые не подвержены колебаниям какой-либо международной конъюнктуры. И сегодня мы наметили конкретные пути наращивания сотрудничества в самых разных областях»,— сказал в пятницу Сергей Лавров на пресс-конференции с Абдулаем Диопом. Российский министр отметил, что стороны договорились содействовать развитию «практической кооперации» в таких областях, как освоение минеральных ресурсов, геологоразведка, энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, интернет-технологии.

Вместе с главой МИД Мали в Москву приехала большая межведомственная делегация, в которую вошли руководители других министерств, в том числе транспорта и инфраструктуры, экономики и финансов, горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов.

Господин Диоп выразил надежду на то, что компании из РФ смогут построить в Мали железную дорогу. Интересовала его и организация бесперебойной поставки российских удобрений в свете санкций Запада в отношении Москвы.

Оба министра также выразили удовлетворение «хорошей динамикой» военных и военно-технических связей. «Россия сейчас с нами сотрудничает, и мы видим реальные результаты на местах»,— сказал Абдулай Диоп. А Сергей Лавров пообещал, что Москва и далее будет вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, «в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур». Известно как минимум о трех поставках российской военной техники в Мали за последний год — в апреле, марте и сентябре (об этом сообщали малийские власти). Речь, в частности, идет о вертолетах, радиолокационном оборудовании и боеприпасах.

Российская поддержка особенно ценна на фоне резкого ухудшения отношений Бамако с Западом, в первую очередь с Францией, которая на протяжении более чем полувека была метрополией Мали и, по сути, включает эту страну в свою зону влияния. Кризис произошел после переворота в Мали в мае прошлого года, в результате которого страну возглавил вице-президент Ассими Гоита. Он же был организатором и предыдущего переворота — в августе 2020 года. Тогда была достигнута договоренность о проведении парламентских и президентских выборов в феврале 2022 года. Но в итоге военные и гражданские не договорились, выборы были отложены, а Мали оказалось под санкциями Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Франция не только поддержала это решение, но и активно лоббировала введение против Мали санкций ЕС.

За последующие после переворота месяцы Париж неоднократно критиковал Бамако, называя власти Мали «военной хунтой», которая принимает «безответственные решения». Франция и ЕС также высказывали недовольство присутствием в Мали «российских наемников». Все это закончилось высылкой посла Франции из Мали, а также приостановкой по инициативе Брюсселя тренировочной миссии ЕС в этой стране и поставок туда оружия по линии Европейского фонда мира. Прекратилось и военное сотрудничество Мали с Францией. Были также денонсированы договоры, регулирующие деятельность военных в рамках антитеррористической операции в зоне Сахеля «Бархан» и оперативной группы «Такуба» (была создана по инициативе Парижа и состояла из представителей сил специального назначения десятка европейских стран). Все эти военнослужащие помогали Бамако сражаться против террористических группировок, связанных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (обе запрещены в РФ). Вывод военных займет около шести месяцев. Напоследок власти Мали обвинили вооруженные силы Франции в шпионаже и подрывной деятельности, а также в расправах над местными жителями.

«Основная проблема Мали — контроль за сахарскими областями. Там действуют фундаменталисты, сепаратисты, много лет размещались французские миротворческие миссии. Сотрудничество с ними разочаровало малийцев: ни одну проблему они не решили и, как думают многие малийцы, только усугубили положение»,— сказал “Ъ” директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов.

По его словам, «пример соседнего Алжира убеждает малийцев, что задача успешного контроля над сахарскими территориями не решается только военными или политическими методами». «Важнейшую роль играют инвестиции в инфраструктуру, энергоснабжение, строительство дорог, орошение. Но как малийцы будут решать эту проблему, пока непонятно. Как бы ни было продуктивно военное сотрудничество Мали с Россией, важно то, сумеет ли малийское правительство интегрировать сахарские и субсахарские территории в единое экономическое пространство страны, заинтересовать местных лидеров в строительстве общего будущего»,— добавил эксперт. Он также напомнил, что «в Мали традиционно тепло относятся к СССР и России, но это романтическое отношение, которое еще не проходило проверку большими совместными проектами». «Очень многое будет зависеть от того, насколько реально изменится жизнь малийцев с приходом русских. Опасения вызывает позиция французов, которые стремятся не допустить расширения влияния России любой ценой, поэтому им может быть важно дискредитировать русских.

Где-то в параллельном мире Россия и Франция могли бы сотрудничать в установлении мира в Мали, но сейчас это невозможно, и от системного военно-политического столкновения ЕС и России — что в Африке, что в Восточной Европе — выигрывают другие игроки, например Турция или Великобритания»,— отметил господин Маслов.

Озабоченность Евросоюза в целом и Парижа в частности российской политикой в Африке не секрет для Москвы. Сергей Лавров в пятницу напомнил, что еще в сентябре в ходе встреч на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывали ему свою озабоченность развитием контактов России с Африкой и конкретно — с Мали, «говоря, что Африка — в зоне влияния и в зоне интересов Европейского союза». «Я, конечно, не могу такие аргументы принимать. Это чистый колониализм, неоколониализм, неспособность расстаться с прежними привычками, которые довели Африку до тяжелого состояния в те времена. Отголоски этого колониального прошлого ощущаются до сих пор»,— отметил Сергей Лавров. По словам министра, он напомнил партнерам из ЕС, что сами они, когда речь заходит о территориях вокруг РФ, «не стесняясь, пишут различные стратегии, в том числе Арктическую стратегию Евросоюза, стратегию по Центральной Азии». «Я уже не говорю о том, насколько глубоко европейцы проникли на Украину. И долгие годы после обретения Украиной независимости они там развивали различные программы. У нас не возникало к ним никаких претензий в отношении того, что они орудуют достаточно свободно прямо под боком у России»,— добавил министр, не упомянув о том, что как раз сейчас у Москвы очень много претензий именно в этой связи.

Марианна Беленькая