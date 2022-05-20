Из свежей почты

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Рита Маркина, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 167 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 34 тыс. руб.

Когда дочке было всего пять дней, у нее случился судорожный приступ. Выписали ее только через полтора месяца с диагнозом «симптоматическая эпилепсия». В год добавился ДЦП. Рита отставала в развитии, судорожные приступы нарастали, лекарства не помогали. Благодаря Русфонду мы попали в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве. Там купировали приступы и начали реабилитацию. Рита говорит простыми фразами, дистанционно учится во втором классе. Сидеть может недолго, но уверенно. Ходит только с поддержкой — может пройти метров 300. Устает, конечно, но так радуется! А в основном передвигается в коляске. Помогите нам продолжить лечение в ИМТ! Екатерина Маркина, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Цель госпитализации — коррекция тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие мелкой моторики и речи».

Арсений Сенчик, 8 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 180 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 21 тыс. руб.

Только в день выписки из роддома мне сказали, что у сына кефалогематома — кровоизлияние между костью черепа и надкостницей. И уже дома я заметила, что под ней затылок Арсения скошен, а лоб немного выступает вперед. Нейрохирург заверил, что со временем голова примет нормальную форму, но деформация только нарастала. Затылок справа стал плоским, а правая сторона лба еще больше выступила вперед. В апреле в Москве у Арсения диагностировали асимметрию черепа. Нужно срочно начинать лечение специальными шлемами, пока кости еще мягкие и хорошо поддаются коррекции. Но нашей семье его не оплатить. Екатерина Сенчик, Тверская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Рекомендована коррекция при помощи краниальных ортезов (шлемов). Ношение шлемов сроком не менее полугода обеспечит правильное формирование головы».

Алия Мусханова, 14 лет, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подбор и активация родственного донора. 254 951 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 425 951 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Грозный» соберут 21 тыс. руб.

Алия заболела осенью прошлого года: на голове образовались большие шишки, поднялась температура, на коже появилась сыпь. В поликлинике дочь сдала анализы. К нашему ужасу, врачи обнаружили в крови опухолевые клетки. После пункции костного мозга диагностировали рак крови. Болезнь плохо поддавалась терапии, и, хотя сейчас Алия вышла в ремиссию, ей угрожает рецидив. Нужна ТКМ. Ее проведут от родственного донора: чтобы его выбрать, нужно сделать генетическое типирование отца Алии, ее брата и трех сестер. Но государство не выделяет средства на подбор и активацию донора, а у нас таких денег нет. Залина Лечиева, Чеченская Республика

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая тяжелое течение болезни, требуется ТКМ. Подбором и активацией родственного донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга».

Кирилл Затхеев, 4 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 220 140 руб.

Внимание! Цена лечения 439 140 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 19 тыс. руб.

Стопы новорожденного Кирюши были сильно подогнуты внутрь. Когда ему было десять дней, ортопед начал лечение по методу Понсети. Ножки удалось вывести в правильное положение. Все было хорошо до конца прошлого года, когда стопы снова стали подворачиваться. Массаж и упражнения не помогли. Сын уже едва ходит на ребрах стоп, с трудом преодолевает обычные расстояния, постоянно спотыкается. Помочь нам берется доктор Вавилов из ярославской клиники, он готов провести гипсования и операции на стопах. Но у нас нет возможности оплатить лечение, оно очень дорогое. Прошу помощи! Вадим Затхеев, Кемеровская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется курс этапных гипсований и реконструкция заднего и среднего отделов стоп с фиксацией спицами. Так мы выведем стопы в правильное положение».

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