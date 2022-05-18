5 1 мин. ...

37,6 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в январе—апреле 2022 года, сообщил Росстат. По сравнению с тем же периодом 2021 года (23,8 млн кв. м) показатель вырос на 58%. Драйвером роста остается индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — за четыре месяца введено 23,6 млн кв. м, что на 77% больше, чем годом ранее (13,3 млн кв. м). На многоквартирные дома приходится 14 млн кв. м — это на 33% больше, чем в январе—апреле 2021 года (10,5 млн кв. м). В апреле, впрочем, рост замедлился: введено 8,3 млн кв. м против 6 млн кв. м годом ранее; 5,4 млн кв. м пришлось на ИЖС (рост на 49,5% год к году), а 2,9 млн кв. м — на многоквартирные дома (рост на 20,8%).