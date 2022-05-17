Шерше ля Борн

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Новое правительство Франции может быть представлено уже на этой неделе. Впервые в этом столетии руководить им будет женщина — Элизабет Борн. Ее назначение на высокую должность, как надеется глава государства Эмманюэль Макрон, должно помочь президентскому большинству выиграть предстоящие в июне парламентские выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Фото: Christian Hartmann, Reuters Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Фото: Christian Hartmann, Reuters

Во вторник премьер-министр Франции Элизабет Борн впервые встретилась в своем новом качестве с членами Национальной ассамблеи. В своей речи перед парламентариями она призвала сторонников Эмманюэля Макрона к единству: «Президент Республики был избран на свой пост с внятной и амбициозной программой (реформ.— “Ъ”). Чтобы ее реализовать, нам необходима поддержка максимально возможного большинства». «Впереди нас ждет много задач»,— напомнила премьер депутатам, призывая их поддерживать правительство в его работе. Между тем изменения вскоре ждут и правительство, и депутатский корпус.

Перестановки в кабинете министров — первая задача премьер-министра Борн. Новое руководство, как ожидается, будет в министерствах внутренних дел, экономики, экологии, здравоохранения, образования. Переговоры о кандидатурах, как отмечают французские журналисты, уже идут полным ходом, но о перестановках вряд ли объявят раньше конца этой недели.

Не менее важна миссия госпожи Борн по консолидации электората накануне парламентских выборов, которые пройдут в два тура 12 и 19 июня.

Как и президент Макрон, в апреле переизбранный на второй срок, госпожа Борн прекрасно понимает: и правые, и левые политики, проиграв президентскую кампанию, теперь надеются на реванш и будут всячески обострять риторику.

Если парламентские выборы выиграют сторонники президента, то госпожа Борн останется премьер-министром. Если нет — то, как уже пригрозила левая коалиция NUPES («Новый народный экологический и социальный союз»), ей, возможно, придется «собрать чемоданы» и покинуть официальную резиденцию — Матиньонский дворец.

Торжественная церемония назначения госпожи Борн премьером прошла во дворе этого исторического здания в понедельник. Только что назначенную Элизабет Борн принимал на пороге своей уже бывшей резиденции Жан Кастекс — такова традиция передачи поста главы правительства. «Я верю в тебя»,— сказал господин Кастекс своей бывшей подчиненной (она почти два года возглавляла Министерство труда и занятости). Теперь госпоже Борн предстоит взвалить на себя весь тот груз ответственности, от которого Жан Кастекс сам так усердно отказывался с момента переизбрания Эмманюэля Макрона.

Президент сделал правильный тактический выбор, может быть даже единственно возможный из всех кандидатов, имевшихся под рукой. Точнее, кандидаток. О том, что новым премьером будет женщина, президент Макрон говорил давно, хотя по своему обыкновению не давал твердых обещаний. В этом смысле назначение Элизабет Борн — важнейшее событие политической жизни. Она стала всего лишь второй в истории Франции женщиной, возглавившей правительство. И первой в нынешнем веке. До этого премьер-министром 30 лет назад была Эдит Крессон, руководившая кабинетом министров 11 месяцев с мая 1991 года по апрель 1992 года.

Госпожа Борн называет себя «женщиной левых взглядов», которая борется за «социальную справедливость и равноправие». А приоритетом своего будущего правительства она уже назвала борьбу с изменениями климата, а также поддержку покупательной способности французов.

При президенте Франсуа Олланде Элизабет Борн возглавляла аппарат министра экологии Сеголен Руаяль. А при президенте Эмманюэле Макроне в 2019 году, хотя и не получив этот портфель официально, она фактически заняла должность министра экологии после скандального ухода с этого поста Франсуа де Рюжи. Помимо опыта госслужбы в министерствах транспорта, экологии, образования и труда у нее за плечами работа на руководящих позициях в бизнесе — среди прочего она возглавляла компанию-оператор парижского городского транспорта RATP. Опыт социальной работы политику пригодится, учитывая по-прежнему раздражающие Францию противоречия между богатеющей и беднеющей частями, между городами и деревнями. А левые взгляды нового премьера как нельзя кстати, когда союз левых сил NUPES во главе с Жан-Люком Меланшоном рвется к власти в парламенте и в правительстве.

Правда, во Франции говорят и о том, что реальные качества Элизабет Борн могут несколько отличаться от идеала. 61-летнюю даму считают принципиальной технократкой, жесткой руководительницей, мало склонной к эмпатии. «Мы ничего не ждем… Не обманывайтесь. Послужной список Элизабет Борн — это послужной список правого политика»,— прокомментировал назначение Жюльен Байу, национальный секретарь партии зеленых (EELV). Жан-Люк Меланшон, уверенный, что госпожа Борн зря занимает полагающееся ему место в Матиньонском дворце, также уже заявил, что левые «отказывают» новому премьер-министру в политическом родстве, потому что ведет она себя скорее как правый политик. Ее способность тушить трудовые конфликты ставится под сомнение профсоюзами железнодорожников, которых она неженской рукой давила во время протестов против реформы этой государственной службы. Марин Ле Пен, играющая сейчас на бесконечном сочувствии народу, обвиняет ее в излишней жесткости: «Назначая Элизабет Борн премьер-министром, Эмманюэль Макрон демонстрирует свою неспособность к объединению и желание проводить политику презрения, деконструкции государства, социального разрушения, налогового рэкета и вседозволенности». Впрочем, за месяц, оставшийся до выборов, премьеру и ее будущему правительству стоит быть готовыми и к более жесткой критике.

Алексей Тарханов, Париж; Галина Дудина