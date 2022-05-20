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ФМБА — Русфонд. Хроники. На этой неделе округлился счет отправленных Почтой России наборов Национального РДКМ с палочками для взятия биоматериала: 10 тыс. штук. Десять тысяч россиян, желающих стать донорами костного мозга, могут это сделать, дойдя до почты по соседству. Теперь неважно, где ты живешь в нашей бескрайней стране и есть ли поблизости лаборатория для сдачи крови на генотипирование.

Сегодняшний рассказ о наших партнерах по строительству Национального РДКМ: государственных и частных. Впрочем, они скорее соратники, потому что считают участие в развитии донорства костного мозга своим делом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

Напомню: рубрику «ФМБА — Русфонд. Хроники» мы ввели в апреле, чтобы рассказать Федеральному медико-биологическому агентству России (ФМБА) о Национальном регистре доноров костного мозга (Национальном РДКМ). Сегодня он — самая крупная и быстрорастущая донорская база в стране, а в ФМБА, похоже, о нем мало что известно, разве, что некоммерческий.

1 мая Президент РФ подписал закон о создании Федерального регистра, строить который вправе организации всех форм собственности, включая некоммерческие, сообщает kremlin.ru. Создание и ведение Федерального регистра закон возложил на ФМБА. А накануне, 28 апреля, на форуме Службы крови директор НИИ гематологии и переливания крови ФМБА Игорь Парамонов доложил, что агентство создаст «самодостаточный» Федеральный регистр исключительно силами госучреждений. И как будто он не погрешил против истины: так записано в Правилах ведения Федерального регистра, составленных в ФМБА и утвержденных Постановлением Правительства РФ №640. Вот только правила были утверждены 12 апреля, а президент 1 мая подписал закон о создании Федерального регистра.

Так вот, некоммерческий Национальный РДКМ устроен иначе, чем традиционное предприятие. У него сотни соратников среди государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, а также тысячи волонтеров и сотни тысяч благотворителей, на чьи 750 млн руб. и создан этот проект. В нем сегодня 64 451 донор.

Сначала дружественные федеральные и региональные СМИ (их у Русфонда свыше 150) и волонтеры помогли наладить рекрутинг добровольцев и фандрайзинг в пользу Национального РДКМ. А Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) предоставил площади под лабораторию и ее персонал, освоив наиболее эффективную в РФ технологию генотипирования мощностью 25 тыс. доноров в год. Параллельно группа компаний «Инвитро» с ее медицинскими офисами по всей России подключилась к сбору образцов крови, обучив персонал и взяв на себя расходы. Затем пандемия отменила всяческие собрания, резко ограничив традиционный рекрутинг доноров со сбором образцов крови. И тогда Почта России помогла Национальному РДКМ впервые в стране внедрить массовой сбор буккального эпителия для исследования генотипов добровольцев.

Наш почтовый проект стартовал десять месяцев назад. И вот итог за 2021–2022 годы: Национальный РДКМ вырос на 20 098 доноров. 3149 биообразцов поступили через «Почту России», 11 063 — от «Инвитро» и 5886 биообразцов — с донорских акций и через медицинские офисы других соратников.

Вы заметили: Почта России отправила 10 тыс. наборов, а Национальный РДКМ пока получил 3149 биообразцов? Часть добровольцев задерживала обратную отправку, кто-то забыл забрать набор с почты, а кто-то засомневался. В 2022 году Почта России усовершенствовала анализ этого движения писем, и Национальный РДКМ теперь точечно общается с добровольцами.

«Особенно приятно, что люди стали ответственней: растет число добровольцев, оперативно отправляющих биоматериал в лабораторию. Именно это наша главная задача на 2022 год»,— заявила руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

В апреле Русфонд направил запросы о судьбе Национального РДКМ в ФМБА и вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой. Татьяна Алексеевна уже отреагировала: ФМБА, Минздрав и Минцифры по результатам рассмотрения вопросов Русфонда должны «до 15 июня доложить согласованные предложения в Правительство Российской Федерации, при необходимости с проектом нормативного правового акта».

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере