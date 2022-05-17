Женевское зеро

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Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев провел свой первый матч после операции по поводу грыжи, перенесенной в начале апреля. В 1/8 финала Gonet Genevа Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом €530 тыс.— он в двух партиях уступил 35-летнему французскому ветерану Ришару Гаске, занимающему 75-е место в мировой классификации. Следующим турниром Медведева будет стартующий в воскресенье Roland Garros.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый за двенадцать месяцев матч на грунтовом покрытии сложился для Даниила Медведева неудачно

Фото: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP Первый за двенадцать месяцев матч на грунтовом покрытии сложился для Даниила Медведева неудачно

Фото: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP

Сравнительно небольшое состязание АТР, которое сейчас проходит в Женеве и вот уже семь лет предваряет стартующий в воскресенье Открытый чемпионат Франции, в этом году вызвало повышенный интерес по причине участия в нем Даниила Медведева. Российский второй номер мирового рейтинга впервые почтил своим вниманием турнир, на котором в 1980-е годы побеждали такие звезды, как шведы Бьорн Борг и Матс Виландер, а в прошлом сезоне сильнейшим стал норвежец Каспер Рууд, ворвавшийся затем в первую десятку.

Первоначально, правда, Медведев не заявился на Gonet Geneva Open. В начале апреля он перенес операцию по поводу грыжи и по прогнозам мог пропустить весь грунтовый сезон.

Однако когда стало ясно, что восстановление проходит успешно и пропускать Roland Garros не имеет смысла, россиянин, желая получить игровую практику, попросил в Женеве wild card, который ему с удовольствием предоставили.

Будучи «посеянным» под первым номером, Медведев стартовал со второго круга, где ему достался именно такой оппонент, который и требовался в данной ситуации. 35-летний француз Ришар Гаске, поднимавшийся в свое время до 7-го места в мировом рейтинге, обладает виртуозной техникой и выиграл на грунте 3 из 15 своих титулов, однако пик его карьеры, конечно, остался далеко позади. В предыдущий раз его пути с Медведевым пересекались девять месяцев назад на старте US Open, где россиянин, начиная свой путь к своему первому титулу на чемпионатах Большого шлема, победил очень легко. Так что тренер россиянина француз Жиль Сервара, по словам которого Медведев приступил к полноценным тренировкам на четвертой неделе после операции, судя по всему, смотрел на предстоящую встречу с оптимизмом.

И первые минуты матча вроде бы не предвещали Медведеву ничего плохого. Он дважды удержал подачу и вроде бы контролировал игру. Однако затем стало ясно, что игровой практики фавориту все-таки не хватает. Многочисленные ошибки россиянина, а также уверенная и порой очень зрелищная игра талантливого француза, привели к тому, что Гаске взял шесть геймов подряд и повел в матче со счетом 6:2, 2:0.

Поменяв в течение четверти часа четыре ракетки, Медведев наконец нащупал ритм своих ударов и в середине второй партии отыграл брейк, но концовка все-таки осталась за Гаске. Французу хватило сил для того, чтобы выиграть тай-брейк со счетом 7:5. Последнее очко в матче россиянин, сделавший за полтора часа семь эйсов, проиграл седьмой двойной ошибкой.

Уровень тенниса, который продемонстрировал Медведев, не оставил ощущения безысходности. Тем не менее Открытый чемпионат Франции ему, по сути, придется играть с листа, и многое будет зависеть от жеребьевки, которая состоится в четверг. При удачном раскладе российский теннисист, который в очередной раз будет претендовать на первое место в рейтинге, занимаемое сербом Новаком Джоковичем, безусловно, способен выиграть пару матчей. Однако подтвердить свой прошлогодний результат — четвертьфинал — ему наверняка будет очень непросто.

Тем временем стало известно, что не сумеет выступить на Roland Garros его прошлогодняя финалистка Анастасия Павлюченкова. Пропустив несколько месяцев из-за старой травмы колена, 30-летняя россиянка попробовала свои силы на грунте, и в Риме даже победила в парном разряде с Вероникой Кудерметовой. Однако во вторник стало известно, что боль не отступает, и после трех турниров, сыгранных с января, нынешний сезон для олимпийской чемпионки в миксте завершен. «Я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году»,— написала Павлюченкова в социальных сетях.

Евгений Федяков