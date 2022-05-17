Дмитрию Биволу выбирают путь к матчу-реваншу

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Дмитрий Бивол, который 7 мая одержал одну из самых ярких побед в истории отечественного профессионального бокса, отстояв титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) благодаря уверенному выигрышу у Сауля Альвареса, вместо немедленного реванша против мексиканца может в ближайшее время встретиться с другой звездой — либо соотечественником Альвареса Хильберто Рамиресом, либо британцем Каллумом Смитом. Такой вариант развития карьеры Бивола, кажется, считает наиболее перспективным промоутер Эдди Хирн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол (слева) и Сауль Альварес

Фото: Ethan Miller / Getty Images Дмитрий Бивол (слева) и Сауль Альварес

Фото: Ethan Miller / Getty Images

О вероятном будущем Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса Эдди Хирн рассказал в интервью программе Boxing Show, вышедшей на стриминговом сервисе DAZN. Именно Хирн, являющийся в данный момент ведущим в профессиональном боксе промоутером, сыграл важнейшую роль в организации прошедшего 7 мая в Лас-Вегасе поединка между российским и мексиканским боксерами. Он вылился в один из самых громких успехов в истории отечественного профессионального бокса. Дмитрий Бивол, защищавший чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе, одержал в этом бою убедительную победу по очкам над бойцом, пользующимся колоссальной популярностью и занимавшим верхние строчки во всех авторитетных классификациях лучших боксеров вне зависимости от категории.

Во время интервью Эдди Хирн впервые прояснил ситуацию с планами, связанными с продолжением карьеры двух участников превратившегося в суперхит матча. До сих пор о них можно было судить лишь по заявлениям самих Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола. Альварес сразу сказал, что хотел бы взять реванш у россиянина. Бивол неоднократно говорил о том, что его приоритетной задачей является объединение чемпионских поясов в полутяжелом весе, то есть, по сути, встреча с еще одним знаменитым российским боксером Артуром Бетербиевым. Бетербиеву принадлежат титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC), а 18 июня он будет драться за титул Всемирной боксерской организации (WBO) с американцем Джоном Смитом-младшим, который котируется гораздо ниже своего оппонента.

Между тем Эдди Хирн дал понять, что сценарий, скорее всего, будет другим. Не отвергая саму идею реванша, промоутер сообщил, что существуют «две опции». И немедленный, например осенью, повторный бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом — лишь вторая из них.

Хирн все-таки склоняется к необходимости проведения поединка Альвареса с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

С Головкиным, тоже выдающимся и сверхвостребованным боксером, Сауль Альварес, сражаясь за титул «короля» среднего веса, провел два, может быть, наиболее резонансных матча в карьере. Они состоялись в 2017 и 2018 годах. Поединки вызвали колоссальный ажиотаж, принеся организаторам поступления на общую сумму свыше $200 млн. Для Головкина, имевшего до столкновения с Альваресом безупречный, состоящий исключительно из побед послужной список, в чисто спортивном плане они оказались неудачными. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором раздельным решением судей, которое многим экспертам показалось несправедливым, верх взял мексиканец. Тема третьего противостояния поднималась неоднократно, но в контракт разговоры так и не воплотились.

Эдди Хирн объяснил, почему он считает, что «трилогия» должна завершиться именно сейчас. Он отметил, что, если бы Альварес пересекся с Головкиным до боя с Биволом, многие бы оценивали интригу в нем скептически. В конце концов, Геннадию Головкину уже 39 лет и он, в отличие от 31-летнего Сауля Альвареса, миновал свой пик и вряд ли вернет прежний тонус. Иными словами, мексиканец рассматривался бы как стопроцентный фаворит боя. Теперь же, после проигрыша Альвареса, как полагает Эдди Хирн, поединок выглядит гораздо более «конкурентным», а следовательно, привлечет больше внимания.

Дмитрию Биволу же он предлагает что-то вроде «промежуточного» боя, но не проходного, а, как выразился промоутер, «большого».

Эдди Хирн, говоря о потенциальных противниках россиянина, даже перечислил существующие, на его взгляд, перспективные варианты. Их оказалось три. Наименее любопытным смотрится вариант с поединком Бивола с победителем матча между британцами Крейгом Ричардсом и Джошуа Буатси: он состоится в эту субботу. Дело в том, что ни Буатси, ни Ричардс, которого Бивол год назад уверенно одолел, не относятся к числу безусловных звезд бокса.

Зато к ним относятся два других предложенных Эдди Хирном потенциальных оппонента для Дмитрия Бивола. Опытный британец Каллум Смит владел чемпионским поясом WBA в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Он потерял его в декабре 2020 года, проиграв как раз Саулю Альваресу, и то поражение остается для него единственным в карьере.

Мексиканец Хильберто Рамирес, который тоже был чемпионом мира в суперсреднем весе и уже осваивает полутяжелый,— персонаж еще более любопытный. У него шикарный послужной список, в котором 44 победы и ни единой осечки. При этом нельзя сказать, что Рамирес пересекался исключительно с середняками. Он расправлялся и с классными бойцами вроде кубинца Салливана Барреры.

Алексей Доспехов