Дмитрию Биволу выбирают путь к матчу-реваншу

Дмитрий Бивол, который 7 мая одержал одну из самых ярких побед в истории отечественного профессионального бокса, отстояв титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) благодаря уверенному выигрышу у Сауля Альвареса, вместо немедленного реванша против мексиканца может в ближайшее время встретиться с другой звездой — либо соотечественником Альвареса Хильберто Рамиресом, либо британцем Каллумом Смитом. Такой вариант развития карьеры Бивола, кажется, считает наиболее перспективным промоутер Эдди Хирн.
Дмитрий Бивол (слева) и Сауль Альварес
Фото: Ethan Miller / Getty Images
О вероятном будущем Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса Эдди Хирн рассказал в интервью программе Boxing Show, вышедшей на стриминговом сервисе DAZN. Именно Хирн, являющийся в данный момент ведущим в профессиональном боксе промоутером, сыграл важнейшую роль в организации прошедшего 7 мая в Лас-Вегасе поединка между российским и мексиканским боксерами. Он вылился в один из самых громких успехов в истории отечественного профессионального бокса. Дмитрий Бивол, защищавший чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе, одержал в этом бою убедительную победу по очкам над бойцом, пользующимся колоссальной популярностью и занимавшим верхние строчки во всех авторитетных классификациях лучших боксеров вне зависимости от категории.
Во время интервью Эдди Хирн впервые прояснил ситуацию с планами, связанными с продолжением карьеры двух участников превратившегося в суперхит матча. До сих пор о них можно было судить лишь по заявлениям самих Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола. Альварес сразу сказал, что хотел бы взять реванш у россиянина. Бивол неоднократно говорил о том, что его приоритетной задачей является объединение чемпионских поясов в полутяжелом весе, то есть, по сути, встреча с еще одним знаменитым российским боксером Артуром Бетербиевым. Бетербиеву принадлежат титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC), а 18 июня он будет драться за титул Всемирной боксерской организации (WBO) с американцем Джоном Смитом-младшим, который котируется гораздо ниже своего оппонента.
Между тем Эдди Хирн дал понять, что сценарий, скорее всего, будет другим. Не отвергая саму идею реванша, промоутер сообщил, что существуют «две опции». И немедленный, например осенью, повторный бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом — лишь вторая из них.
Хирн все-таки склоняется к необходимости проведения поединка Альвареса с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.
С Головкиным, тоже выдающимся и сверхвостребованным боксером, Сауль Альварес, сражаясь за титул «короля» среднего веса, провел два, может быть, наиболее резонансных матча в карьере. Они состоялись в 2017 и 2018 годах. Поединки вызвали колоссальный ажиотаж, принеся организаторам поступления на общую сумму свыше $200 млн. Для Головкина, имевшего до столкновения с Альваресом безупречный, состоящий исключительно из побед послужной список, в чисто спортивном плане они оказались неудачными. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором раздельным решением судей, которое многим экспертам показалось несправедливым, верх взял мексиканец. Тема третьего противостояния поднималась неоднократно, но в контракт разговоры так и не воплотились.
Эдди Хирн объяснил, почему он считает, что «трилогия» должна завершиться именно сейчас. Он отметил, что, если бы Альварес пересекся с Головкиным до боя с Биволом, многие бы оценивали интригу в нем скептически. В конце концов, Геннадию Головкину уже 39 лет и он, в отличие от 31-летнего Сауля Альвареса, миновал свой пик и вряд ли вернет прежний тонус. Иными словами, мексиканец рассматривался бы как стопроцентный фаворит боя. Теперь же, после проигрыша Альвареса, как полагает Эдди Хирн, поединок выглядит гораздо более «конкурентным», а следовательно, привлечет больше внимания.
Дмитрию Биволу же он предлагает что-то вроде «промежуточного» боя, но не проходного, а, как выразился промоутер, «большого».
Эдди Хирн, говоря о потенциальных противниках россиянина, даже перечислил существующие, на его взгляд, перспективные варианты. Их оказалось три. Наименее любопытным смотрится вариант с поединком Бивола с победителем матча между британцами Крейгом Ричардсом и Джошуа Буатси: он состоится в эту субботу. Дело в том, что ни Буатси, ни Ричардс, которого Бивол год назад уверенно одолел, не относятся к числу безусловных звезд бокса.
Зато к ним относятся два других предложенных Эдди Хирном потенциальных оппонента для Дмитрия Бивола. Опытный британец Каллум Смит владел чемпионским поясом WBA в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Он потерял его в декабре 2020 года, проиграв как раз Саулю Альваресу, и то поражение остается для него единственным в карьере.
Мексиканец Хильберто Рамирес, который тоже был чемпионом мира в суперсреднем весе и уже осваивает полутяжелый,— персонаж еще более любопытный. У него шикарный послужной список, в котором 44 победы и ни единой осечки. При этом нельзя сказать, что Рамирес пересекался исключительно с середняками. Он расправлялся и с классными бойцами вроде кубинца Салливана Барреры.