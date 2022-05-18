Куда не ждали

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Хоть телефоны на Android и известны большей открытостью для разработчиков, чем iPhone, желающим создать внутри них свою платформу распространения приложений все равно приходится действовать в условиях, установленных Google. Такой вывод можно сделать по итогам запуска каталога приложений NashStore от российской АНО «Цифровые платформы». Одна лишь официальная инструкция по ее установке просит пользователей несколько раз отключить проверку безопасности — в браузере, в системе и со стороны сервисов Google.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С теми же проблемами придется столкнуться и магазину RuStore, который разрабатывает VK при содействии Минцифры: вряд ли участие российского правительства изменит то, как в Android устроена работа с приложениями. Другое условие, которое придется учитывать,— сам по себе магазин Google Play в качестве конкурента: несмотря на отключение платежей для России, он продолжает быть доступным на миллионах устройств, с множеством приложений, накопленных за 13 лет работы.

По сути, сейчас разработчики российских магазинов приложений для Android пытаются сделать то, через что Google проходила с 2008 года, при этом они находятся отнюдь не на дружественной территории. Между тем за последние 14 лет технологическая среда во многом изменилась, и стратегия линейного копирования сервиса-лидера может быть далеко не самой оптимальной. Я даже допущу крамольную мысль: а что если в принципе отказаться от привычной идеи магазинов приложений?

Ведь уже не первый день существуют, например, PWA — прогрессивные веб-приложения. Это специально созданные сайты, которые можно, словно «аппы», устанавливать непосредственно из браузера. Веб-приложения могут сохранять данные офлайн, подстраиваться под внешний вид системы, а на телефонах на Android — отправлять push-уведомления и предлагать пользователю установить иконку на главный экран. Другой вариант — мини-приложения, доступные внутри социальных сервисов, уже установленных у большинства пользователей. У VK платформа мини-приложений работает несколько лет, а с апреля их могут создавать и разработчики ботов в Telegram.

Конечно, не все сценарии использования можно покрыть в вебе или через «мини-аппы». Но компаниям, которым приложения нужны преимущественно для обмена информацией, было бы странно игнорировать, что браузер или «ВКонтакте» уже установлены у многих потенциальных клиентов — в том числе на телефонах от Apple, которые вряд ли когда-то будут открыты для условного NashStore. Создателям сервисов, которые ищут альтернативный канал дистрибуции, есть смысл смотреть не только на то, куда их пускают, но и на то, где их ждут. По общему счету это может оказаться более эффективным, чем тратить значительные средства и силы на гонку корявых альтернатив Google Play или App Store.