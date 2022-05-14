Прокурорская здравница

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“Ъ” стало известно о скандале, связанном с иском Генпрокуратуры к Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и предпринимателям из Кавминвод о возвращении государству порядка 50 курортных объектов. Выступая против требований надзора, ФНПР прекратила продажи путевок, однако потом решила их возобновить. Ответчики паразитируют на деятельности лечебно-профилактических учреждений, не заботясь об их коллективах и гостях, заявил на это представитель истца в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Демарш ФНПР и двадцати профсоюзных санаториев в Кавминводах (в регионе их более сотни), приостановивших продажу путевок, представитель надзорного ведомства, выступая в пятницу в Гагаринском райсуде Москвы, назвал попыткой оказать давление на прокурорские органы.

«Не получив ожидаемой реакции на обращения с призывами отказаться от иска, ответчики пошли еще дальше, прекратив продажу путевок в профсоюзные санатории и профилактории»,— отметил прокурор. По его версии, профсоюзных деятелей и связанных с ними коммерсантов «заботит только получение прибыли, ради которой они готовы поступиться как интересами своих работников, так и интересами жителей и гостей Ставропольского края, которые не смогут получать необходимое лечение».

При этом в прокуратуре считают, что ответчики лишь продолжают «ранее выбранную тактику по паразитированию на деятельности лечебно-профилактических учреждений». Для этого, отметил представитель истца, создавались «фирмы-прокладки», полученная прибыль перераспределялась «под видом оплаты за фактически не оказанные услуги», а путевки реализовывались через аффилированные с профсоюзными боссами структуры, что приводило к увеличению их стоимости.

Сотрудник Генпрокуратуры отметил, что ведомство ни в коем случае не преследует цели прекращения деятельности лечебных учреждений. Права работников санаториев, членов трудовых коллективов не будут нарушены, пообещал он,— напротив, органы прокуратуры будут отстаивать их всеми предусмотренными законом способами. Удовлетворение требований ГП РФ не повлечет увольнения работников, закрытия и прекращения деятельности учреждений, считает надзор, однако будет способствовать «привлечению к ответственности лиц, совершивших акты коррупции, прекращению реализации незаконных финансовых схем и личного обогащения руководства профсоюзных организаций». О подобных фактах он призвал сотрудников санаториев сообщать в правоохранительные органы.

Как уже сообщал “Ъ”, поводом для иска, ответчиками по которому выступают многочисленные предприниматели, ФНПР и ее глава Михаил Шмаков, стали выявленные надзором факты того, что в нарушение указа президента и постановления правительства профсоюзы приватизировали многочисленные активы в Кавминводах, продав их в частные руки. После этого среди пользователей, которым они стали приносить миллионные доходы, оказался, например, сын господина Шмакова Виктор. Теперь надзор добивается возвращения государству незаконно отчужденных, по его версии, объектов, в том числе многочисленных санаторных корпусов, предприятий по обеспечению их работы и даже радиоактивных ванн из известной Пятигорской бальнеогрязелечебницы.

Между тем 11 мая ФНПР было объявлено, что, «поскольку иск ставит под сомнение нынешний статус санаториев и перспективы их развития, может нанести ущерб экономике региона, профсоюзы временно приостановили продажи путевок, которыми ежегодно пользуются около 170 тысяч человек». Правда, уже через сутки было сообщено, что продажи возобновятся с 14 мая. При этом подчеркивалось, что иск Генпрокуратуры профсоюзы считают «противоречащим существующему законодательству», что независимая экспертиза ставит требования надзора под сомнение, а в них «отсутствуют конкретные претензии к руководству ФНПР», хотя в числе ответчиков и фигурирует господин Шмаков.

Николай Сергеев; Александра Ларинцева, Пятигорск