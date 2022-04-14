Профсоюзное стало народным

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Как стало известно “Ъ”, в Москве началось рассмотрение беспрецедентного иска о возвращении государству пяти десятков объектов курортной инфраструктуры. Генпрокуратура установила, что ответчики — Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и ее глава Михаил Шмаков, нарушив указ президента и постановление правительства, приватизировали активы, продав их в частные руки. После этого среди пользователей, которым они приносили миллионные доходы, оказался сын господина Шмакова Виктор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура считает, что действия Михаила Шмакова и людей из его окружения вели «к расчленению санаторно-курортных учреждений»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Генпрокуратура считает, что действия Михаила Шмакова и людей из его окружения вели «к расчленению санаторно-курортных учреждений»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в материалах Генпрокуратуры, которые рассматривает Гагаринский райсуд столицы, говорится, что в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина 1995 года и последующим постановлением правительства было «проведено разграничение имущества» санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод на объекты, относящиеся к собственности РФ и ФНПР, а также к памятникам исторического и культурного наследия федерального значения. Впоследствии по соглашению с Минимуществом профсоюзы получили 59 имущественных комплексов, в том числе 37 санаторно-курортных учреждений, состоящих из 752 объектов недвижимости.

При этом, как установил надзор, ни один из актов президента и правительства «не вводил возможность и порядок продажи санаторно-курортных учреждений». Напротив, ФНПР обязывалась использовать имущество исключительно в целях организации санаторно-курортного лечения и отдыха граждан.

Однако, установили авторы иска, получив санаторно-курортные учреждения и входящее в их состав имущество, должностные лица и органы управления ФНПР и Федерации профсоюзов Ставропольского края (ФПСК) занялись продажей этих активов, что вело к «утрате их лечебных и оздоровительных свойств». Так, например, в Железноводске среди реализованных напрямую активов оказалось ОАО «Гостиница Пятигорск», которому помимо отеля принадлежали торговый центр, склад и даже трансформаторная подстанция.

Другая часть санаторно-курортного имущества, установил надзор, продавалась профсоюзами через учрежденное в 2004 году исполнительным комитетом ФНПР под председательством Михаила Шмакова ООО «Курортное управление (холдинг)», компанию, созданную для корпоративного управления имущественным комплексом профсоюзов и контроля за его эффективным использованием. В иске, по данным источников “Ъ”, говорится, что руководители ФНПР и ФПСК с 2004 по 2019 год передали в уставный капитал холдинга 481 объект недвижимости 37 санаториев. Общество же, выйдя за пределы заявленной уставной деятельности, занялось реализацией активов, что привело «к расчленению санаторно-курортных учреждений, разрушению их целостности, уничтожению уникальных свойств курортов».

В частности, в Пятигорске холдинг продал ЗАО «Лира» курортную поликлинику; АО «Управление канатными дорогами» — санаторный корпус, ООО «Бриз» — лечебно-санаторные здания, а в уставный капитал ООО «КМВ Альянс» передал административное здание площадью 2,8 тыс. кв. м.

Совладельцем АО «Управление канатными дорогами» (обеспечивает эксплуатацию канатной станции в Пятигорске) является сын Михаила Шмакова Виктор. По подсчетам проверяющих, доход от его долевого участия в АО, обеспечивающем эксплуатацию канатной дороги Пятигорска, только в 2020 году составил 4,5 млн руб. Кроме того, с 2017 по 2021 год он получил около 6 млн руб. в АО «СКО ФНПР "Профкурорт"», через которое реализуются путевки во все профсоюзные санатории.

ЗАО «Прасковейское» холдинг реализовал санаторно-лечебные здания площадью 154,4 кв. м и 1065,4 кв. м. Затем их передали в АО «Торговое предприятие "Прасковейское"», а в конце концов самый крупный объект оказался в собственности владельца «Прасковейского», известного в регионе винодела, Героя Труда Ставропольского края Бориса Пахунова. Отметим, что его имя также значится среди ответчиков по прокурорскому иску.

В рамках еще одной сделки холдинг внес в уставный капитал ООО «Ласточка» три спальных корпуса общей площадью более 2 тыс. кв. м, административный корпус в 210 кв. м и клуб-столовую в 1,6 тыс. «квадратов». Впоследствии «Ласточка» была присоединена к ООО «Платная поликлиника» и ликвидирована. Махинации с недвижимостью, отметил источник “Ъ”, были выявлены даже в известной далеко за пределами Кавминвод Пятигорской бальнеогрязелечебнице. Из профсоюзной собственности в частную были переданы радиоактивные ванны, бойлерные и проч.

Подозрительные сделки совершались профсоюзами и в Ессентуках. Например, через холдинг коммерческой структуре было продано ООО «Санаторно-курортный комплекс "Березовая роща"», состоящее из трех зданий общей площадью 16 тыс. кв. м, а частным лицам достались клуб, читальный павильон, здание лаборатории, являющееся объектом регионального культурного наследия, и проч. Целый ряд похожих сделок был проведен и в Кисловодске. Все они, полагает надзор, носили «ничтожный и антисоциальный характер», противоречили основам правопорядка и нравственности, поскольку главной целью ответчиков являлось обогащение их участников вопреки интересам государства и общества.

Ответчики от комментариев воздержались. Однако, по данным “Ъ”, они первым делом обращают внимание на то, что по делу истекли сроки исковой давности. Надзор же считает, что положения Гражданского кодекса, регламентирующие сроки, неприменимы в данном случае, так как ответчики привлекаются «за участие в коррупции и легализации коррупционного дохода».

Николай Сергеев