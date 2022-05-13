Просевший месяц май

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Апрельская попытка инвесторов сыграть на повышение российских акций не увенчалась успехом. По итогам минувшей недели индекс Московской биржи снизился на 3,6% и вернулся к уровню 2300 пунктов. Медвежья игра продолжается на фоне повышенных геополитических рисков и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что привело к падению глобального спроса на акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Очередную короткую майскую неделю российский фондовый рынок завершил на спаде. В ходе торгов пятницы, 13 мая, индекс Московской биржи опускался до 2283,1 пункта, минимума с 26 апреля. На закрытии торгов индекс остановился на отметке 2307,5 пункта, потеряв за неделю 3,6%. При этом объем торгов акциями составил всего 16,5 млрд руб., минимальное значение с апреля 2019 года. Впрочем, и в предыдущие майские дни он редко превышал 20 млрд руб., в то время как в апреле объем торгов в отдельные дни превышал 60 млрд руб.

Российский фондовый рынок продолжает показывать слабость ввиду отсутствия улучшения геополитического фона.

Инвесторов напрягает интенсивность вводимых новых санкций против России. В настоящее время ЕС разрабатывает шестой пакет санкций, ключевым положением которого является постепенный отказ европейских стран от закупок российской нефти. Резко против таких ограничений выступает только Венгрия. «Несмотря на то что цены на сырье в основном выросли с начала года, перспективы постепенного отказа от российских ресурсов со стороны ряда европейских государств и вытекающая из этого необходимость искать альтернативные рынки, в том числе предлагая товар с дисконтом, создают риски для инвесторов в акции российских экспортеров»,— отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

Дополнительное давление на российские акции оказывает общее снижение на мировых фондовых рынках. С начала недели американские индексы снизились на 2–3%. За неполную неделю индекс MSCI Emerging Markets снизился почти на 5%. По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, на мировых рынках преобладает уход от риска в связи с инфляционными опасениями и перспективами ужесточения денежно-кредитной политики (в частности, в США и Европе). 4 мая ФРС повысила базовую ставку на 0,5 процентного пункта, до 0,75–1% годовых. Такого значительного повышения ставки не было с 2000 года. «На российский рынок в настоящее время внешние факторы, помимо геополитического фона, влияют ограниченно, но все же если инвесторы не находят других более веских драйверов, то смотрят на динамику зарубежных площадок»,— отмечает госпожа Кожухова.

В текущей ситуации участники рынка не исключают дальнейшего снижения индекса Московской биржи.

«Учитывая интервал ввода новых санкций в несколько недель и недружелюбные словесные интервенции всех задействованных сторон, мы ждем по крайней мере очень турбулентные времена для российских активов в ближайшем будущем»,— отмечает директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Однако по мере приближения к важному уровню поддержки, расположенному, по оценке участников рынка, чуть ниже 2200 пунктов, темпы снижения замедлятся. Этому будут препятствовать снижение предложения ценных бумаг. «Рынок уже упал настолько сильно, что покупки, сделанные на текущих уровнях, с высокой вероятностью окажутся прибыльными в широком спектре вариантов дальнейшего развития событий»,— считает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Уверенный разворот на рынке возможен в случае улучшения геополитического фона или если Европе не удастся принять санкции против нефтяного экспорта. «Подъем российского рынка возможен, но это будет зависеть от степени санкционного бремени, ограничений ЦБ (запрет на вывод капитала и заморозка счетов нерезидентов.— “Ъ”), правительственных мер по поддержке экономики и таких факторов, как курс рубля и уровень сырьевых цен»,— отмечает Константин Асатуров. По мнению Елены Кожуховой, более уверенный рост рынка можно ожидать не ранее закрепления индекса Московской биржи выше уровня сопротивления в 2500 пунктов.

Виталий Гайдаев