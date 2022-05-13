Единороссы занимают электронную оборону

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«Единая Россия» в четверг обсудила подготовку к внутрипартийным праймериз, которые пройдут с 23 по 29 мая полностью в онлайн-режиме. В процедуре партийцы уверены, но ожидают масштабных кибератак, связанных со спецоперацией на Украине. Их опасения подтвердил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, обнаруживший в интернет-пространстве «настоящую войну». Впрочем, единороссов успокоила Наталья Касперская, которая прямо в ходе обсуждения провела аудит партийной системы электронного голосования и нашла в ней лишь одну, да и то не самую опасную уязвимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Единая Россия» (ЕР) провела 12 мая круглый стол, посвященный майскому предварительному голосованию, с помощью которого партия отберет кандидатов на осенние региональные и муниципальные выборы. Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов сообщил, что конкурс на один мандат составляет «6 человек и 3 в периоде», а основные риски процедуры связаны с кибератаками, ужесточившимися после начала российской военной спецоперации на Украине.

«Идет достаточно массированная атака не только на цифровые сервисы нашей партии, но и на федеральные органы исполнительной власти, частные цифровые сервисы. Мы не стали исключением»,— отчеканил господин Перминов. По его словам, партийные IT-специалисты уже перешли на несение «вахты и дежурств» в круглосуточном режиме, а потенциальные опасности вынудили единороссов запланировать на 16 и 19 мая специальные тренировки. «Мы откроем и закроем участки. Посмотрим, как будут работать контур, который ведет анализ и учет нарушений, наши ситуационные центры и коллеги, сопровождающие процедуру информационно»,— продолжал по-военному докладывать замсекретаря генсовета.

Руководитель IT-проектов ЕР Вячеслав Сатеев подтвердил, что электронные ресурсы партии пострадали от хакерских нападений не меньше, чем правительственные сервисы. «В пике мы видели порядка 270 тыс. адресов, которые участвовали в атаке на нас. К сожалению, 16 тыс.— это были адреса из нашей страны. Мы обратились в правоохранительные органы… Ну, и каждый день мы получаем информацию о десятках попыток сканирования, попытках использования там инжекшенов, применения широко известных эксплойтов и так далее»,— блеснул партиец знанием специальной терминологии.

«Последние несколько месяцев просто война началась. Наши специалисты каждый день читают в "Телеграме" те цели, которые обозначает IT-армия Украины, что позволяет и нам, и остальным участникам процесса готовиться к атакам»,— обнадежил единороссов президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. При этом он выразил уверенность, что партийцы справятся со всеми «вызовами и задачами».

Президенту группы компаний InfoWatch Наталье Касперской выпала роль оппонента Вячеслава Сатеева, с которым она сразу вступила в профессиональный диалог: «Что за систему вы используете для блокчейна?» — «Мультичейн… Мы используем те же параметры, что и биткойн».— «Риск того, что в опенсорсный проект заложат закладки, высок». Господин Сатеев заверил госпожу Касперскую, что с «закладками» единороссы справятся. В итоге специалист по IT-безопасности нашла только одну уязвимость, связанную с возможностью проникновения в телефоны выборщиков «молчаливых вирусов и червей», которые сработают при голосовании. Партийцы эту уязвимость признали, оговорившись, что вероятность массовой атаки невысока. «Это довольно хорошая защищенная система, буду со своей стороны рекомендовать участие»,— сдалась наконец Наталья Касперская.

Дискуссия завершилась комментарием члена высшего совета ЕР, политолога Дмитрия Орлова. Он призвал соратников сформировать представление о партии как об организации, которая «доминирует в политическом процессе», и предупредил об информационном давлении со стороны других партий и «внешних игроков». «Негативный сценарий наших оппонентов, когда они попытаются навязать нам рефлекторное управление и превратить в подопытный объект, не получался в предыдущие периоды, не получится и в текущем политическом сезоне. Потому что на вопрос о том, есть ли такая партия, мы отвечаем: "Да, есть!" И мы занимаем ведущее доминирующее положение и проактивную позицию»,— подвел оптимистичный итог Сергей Перминов.

Андрей Винокуров