Вагонов прибывает по расписанию

В отличие от многих других отраслей промышленности производство пассажирских вагонов в РФ в последние месяцы не замедляется, а, наоборот, восстанавливается после резкого провала в начале года. Сейчас разрыв с показателями 2021 года уже составляет только 40%, хотя в январе превышал 90%. В ОАО РЖД подчеркивают, что заказ не снижали. Аналитики связывают исходное отставание с дисбалансом контрактации и возможными проблемами с поставками запчастей. Обновление и расширение подвижного состава сейчас особенно важно, поскольку пассажирские железнодорожные перевозки во многом начинают замещать серьезно нарушенное военными действиями на Украине авиасообщение.
Спрос на вагоны в условиях ограниченных авиаперевозок будет расти, но их производство все еще отстает от прошлогоднего
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
По итогам января—апреля выпуск пассажирских вагонов сократился год к году на 40,3%, до 117 штук, следует из статистики, опубликованной Объединением производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). Производство грузовых вагонов к январю—апрелю 2021 года снизилось лишь на 3,4%, до 19,5 тыс. единиц. В ОПЖТ уточнили, что это предварительные данные, официальная статистика Росстата появится в конце мая — начале июня. При этом разрыв с прошлым годом в выпуске пассажирских вагонов, оставаясь серьезным, на самом деле сокращается: в январе он составлял 94,3% (выпущено 2 вагона против 35), в январе—феврале — 65,1%, в январе—марте — 59,5%. В прошлом году относительно 2020 года производство пассажирских вагонов снизилось на 3,2%, до 1095 единиц.
В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что в 2022 году в рамках программы обновления подвижного состава планируют приобрести 868 пассажирских вагонов, в том числе 325 — для перевозок в дальнем следовании, 403 — пригородных и 140 вагонов для «Ласточек». «В настоящее время холдинг не планирует корректировать объемы закупки вагонов»,— подчеркнули в ОАО РЖД. По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, отставание производства от прошлогодних темпов, скорее всего, связано с графиком финансирования и смещением поставок на вторую половину года.
Главный редактор ROLLINGSTOCK Agency Сергей Белов отмечает, что в апреле наблюдается значительный скачок поставок новых вагонов электропоездов на сеть ОАО РЖД относительно апреля 2021 года — на 80%, а также рост на 20% поставок пассажирских вагонов локомотивной тяги. При этом, уточняет он, данные монополии на этот год показывают некоторое снижение физического объема закупки у российских вагоностроительных предприятий относительно уровня 2021 года: так, у Тверского вагоностроительного завода «Трансмашхолдинга» (ТМХ) планируется закупить 794 вагона локомотивной тяги (на 12% меньше, чем в 2021 году, двухвагонные сцепы учтены экспертом как два вагона), в том числе 110 двухэтажных, у «Уральских локомотивов» («Синара Транспортные машины») — 140 вагонов электропоезда «Ласточка» (минус 3% к 2021 году), у «Метровагонмаша» ТМХ — 26 вагонов рельсовых автобусов «Орлан» (минус 42% к 2021). До 220, или в 5,5 раза, возрастет закупка вагонов электропоездов ЭП3Д и ЭП2Д у Демиховского машиностроительного завода ТМХ.
Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что, хотя объем заказа ОАО РЖД в деньгах, возможно, не снизился, удорожание подвижного состава может означать падение физического объема поставок. Он добавляет, что пассажирский вагон требует гораздо большего объема комплектующих, нежели грузовой, и перестройка логистики комплектующих может приводить к отсрочке выпуска.
При этом эксперт предвидит дефицит пассажирских вагонов и билетов на поезда: авиаперевозки стагнируют из-за санкций и закрытия части аэропортов юга РФ из-за спецоперации на Украине, и спрос будет переключаться на железную дорогу. В частности, перевозки туристов в Крым обеспечивались в основном за счет авиатранспорта, и сейчас, когда аэропорт Симферополя закрыт, нагрузка на железную дорогу может кратно вырасти.
Пассажирские перевозки на сети ОАО РЖД уже растут. В январе—апреле пассажиропоток вырос на 6,5%, до 331,1 млн человек, в апреле — на 4,8% к апрелю 2021 года. Особенно сильно выросли перевозки в дальнем следовании — на 19,2%, до 7,7 млн человек в апреле, и на 12,6% в первые четыре месяца (до 27 млн пассажиров).
Как сообщал “Ъ” 28 апреля, проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли предусматривает серьезное падение пассажиропотока на авиалиниях — со 100 млн человек в этом году до 58–76 млн в 2025 году в зависимости от сценария. В Минтрансе и ОАО РЖД не комментируют изменение прогнозных пассажиропотоков на железнодорожном транспорте в условиях снижения авиаперевозок.
Михаил Бурмистров полагает, что рост спроса на пассажирские железнодорожные перевозки будет устойчивым: парк самолетов зарубежного производства будет деградировать, SSJ также вскоре столкнутся с проблемами с сервисным обслуживанием. По его мнению, ОАО РЖД целесообразно увеличить закупку пассажирского подвижного состава в 2023 году и, возможно, увеличить объемы и на 2022 год, хотя уже понятно, что растущий спрос на перевозки на юг в летний период компании придется удовлетворять за счет имеющегося парка.
По мнению Сергея Белова, в текущей ситуации, с учетом кризиса в авиаотрасли и проблем с комплектующими, могут быть целесообразны возврат к реализации высокоскоростной магистрали Москва—Петербург и даже принятие более масштабной программы развития высокоскоростной железнодорожной сети.