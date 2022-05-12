Вагонов прибывает по расписанию

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В отличие от многих других отраслей промышленности производство пассажирских вагонов в РФ в последние месяцы не замедляется, а, наоборот, восстанавливается после резкого провала в начале года. Сейчас разрыв с показателями 2021 года уже составляет только 40%, хотя в январе превышал 90%. В ОАО РЖД подчеркивают, что заказ не снижали. Аналитики связывают исходное отставание с дисбалансом контрактации и возможными проблемами с поставками запчастей. Обновление и расширение подвижного состава сейчас особенно важно, поскольку пассажирские железнодорожные перевозки во многом начинают замещать серьезно нарушенное военными действиями на Украине авиасообщение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на вагоны в условиях ограниченных авиаперевозок будет расти, но их производство все еще отстает от прошлогоднего

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Спрос на вагоны в условиях ограниченных авиаперевозок будет расти, но их производство все еще отстает от прошлогоднего

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам января—апреля выпуск пассажирских вагонов сократился год к году на 40,3%, до 117 штук, следует из статистики, опубликованной Объединением производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). Производство грузовых вагонов к январю—апрелю 2021 года снизилось лишь на 3,4%, до 19,5 тыс. единиц. В ОПЖТ уточнили, что это предварительные данные, официальная статистика Росстата появится в конце мая — начале июня. При этом разрыв с прошлым годом в выпуске пассажирских вагонов, оставаясь серьезным, на самом деле сокращается: в январе он составлял 94,3% (выпущено 2 вагона против 35), в январе—феврале — 65,1%, в январе—марте — 59,5%. В прошлом году относительно 2020 года производство пассажирских вагонов снизилось на 3,2%, до 1095 единиц.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что в 2022 году в рамках программы обновления подвижного состава планируют приобрести 868 пассажирских вагонов, в том числе 325 — для перевозок в дальнем следовании, 403 — пригородных и 140 вагонов для «Ласточек». «В настоящее время холдинг не планирует корректировать объемы закупки вагонов»,— подчеркнули в ОАО РЖД. По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, отставание производства от прошлогодних темпов, скорее всего, связано с графиком финансирования и смещением поставок на вторую половину года.

Главный редактор ROLLINGSTOCK Agency Сергей Белов отмечает, что в апреле наблюдается значительный скачок поставок новых вагонов электропоездов на сеть ОАО РЖД относительно апреля 2021 года — на 80%, а также рост на 20% поставок пассажирских вагонов локомотивной тяги. При этом, уточняет он, данные монополии на этот год показывают некоторое снижение физического объема закупки у российских вагоностроительных предприятий относительно уровня 2021 года: так, у Тверского вагоностроительного завода «Трансмашхолдинга» (ТМХ) планируется закупить 794 вагона локомотивной тяги (на 12% меньше, чем в 2021 году, двухвагонные сцепы учтены экспертом как два вагона), в том числе 110 двухэтажных, у «Уральских локомотивов» («Синара Транспортные машины») — 140 вагонов электропоезда «Ласточка» (минус 3% к 2021 году), у «Метровагонмаша» ТМХ — 26 вагонов рельсовых автобусов «Орлан» (минус 42% к 2021). До 220, или в 5,5 раза, возрастет закупка вагонов электропоездов ЭП3Д и ЭП2Д у Демиховского машиностроительного завода ТМХ.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что, хотя объем заказа ОАО РЖД в деньгах, возможно, не снизился, удорожание подвижного состава может означать падение физического объема поставок. Он добавляет, что пассажирский вагон требует гораздо большего объема комплектующих, нежели грузовой, и перестройка логистики комплектующих может приводить к отсрочке выпуска.

При этом эксперт предвидит дефицит пассажирских вагонов и билетов на поезда: авиаперевозки стагнируют из-за санкций и закрытия части аэропортов юга РФ из-за спецоперации на Украине, и спрос будет переключаться на железную дорогу. В частности, перевозки туристов в Крым обеспечивались в основном за счет авиатранспорта, и сейчас, когда аэропорт Симферополя закрыт, нагрузка на железную дорогу может кратно вырасти.

Пассажирские перевозки на сети ОАО РЖД уже растут. В январе—апреле пассажиропоток вырос на 6,5%, до 331,1 млн человек, в апреле — на 4,8% к апрелю 2021 года. Особенно сильно выросли перевозки в дальнем следовании — на 19,2%, до 7,7 млн человек в апреле, и на 12,6% в первые четыре месяца (до 27 млн пассажиров).

Как сообщал “Ъ” 28 апреля, проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли предусматривает серьезное падение пассажиропотока на авиалиниях — со 100 млн человек в этом году до 58–76 млн в 2025 году в зависимости от сценария. В Минтрансе и ОАО РЖД не комментируют изменение прогнозных пассажиропотоков на железнодорожном транспорте в условиях снижения авиаперевозок.

Михаил Бурмистров полагает, что рост спроса на пассажирские железнодорожные перевозки будет устойчивым: парк самолетов зарубежного производства будет деградировать, SSJ также вскоре столкнутся с проблемами с сервисным обслуживанием. По его мнению, ОАО РЖД целесообразно увеличить закупку пассажирского подвижного состава в 2023 году и, возможно, увеличить объемы и на 2022 год, хотя уже понятно, что растущий спрос на перевозки на юг в летний период компании придется удовлетворять за счет имеющегося парка.

По мнению Сергея Белова, в текущей ситуации, с учетом кризиса в авиаотрасли и проблем с комплектующими, могут быть целесообразны возврат к реализации высокоскоростной магистрали Москва—Петербург и даже принятие более масштабной программы развития высокоскоростной железнодорожной сети.

Наталья Скорлыгина