Армейцы дошли до конца

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ЦСКА стал первым финалистом play-off чемпионата Единой лиги ВТБ. В четверг армейцы в гостях обыграли «Локомотив-Кубань» со счетом 94:84, победили в серии 3:1 и теперь будут ждать своего соперника по финалу. Он определится в противостоянии «Зенита» и УНИКСа. Пока в нем ведут петербуржцы со счетом 2:1.

Исход противостояния ЦСКА и «Локомотива-Кубани» еще пару недель назад представлялся вроде бы очевидным. С одной стороны — гранд европейского баскетбола, пусть и пострадавший от отбытия ряда легионеров, с другой — клуб, делающий ставку на молодых российских баскетболистов. В такой ситуации, казалось, максимум, на который могли рассчитывать болельщики краснодарцев, сводился к трем поражениям в напряженной борьбе. На деле же серия ЦСКА—«Локомотив-Кубань» по интриге никак не уступала противостоянию, в котором бьются равные по возможностям привлекать топовых легионеров «Зенит» и УНИКС (петербуржцы ведут в битве с казанцами со счетом 2:1, четвертый матч состоится в пятницу в Казани). Больше того, она показывала, что попытка растить свои кадры, не полагаясь полностью на импорт, вовсе не обречена на неудачу (победа в третьем матче противостояния это продемонстрировала). Железнодорожникам ведь не хватило самой малости, чтобы подойти к краснодарским играм серии в роли фаворитов. Дотяни они до победы в первом московском матче, а на нее у них были все шансы, в четверг они бились бы не просто за право остаться в гонке, а за место в финале.

С учетом поддержки почти 6,5 тыс. болельщиков, собравшихся на трибунах «Баскет-Холла», шансы у краснодарцев на выход в финал были бы неплохие.

Впрочем, и перспектива просто вернуть серию в Москву, на решающий матч, вызвала в Краснодаре ажиотаж. Трибуны стадиона были практически полны, что, вероятно, повлияло на настрой «Локомотива-Кубани» в начале матча. Хозяева давили и вскоре, после броска Александра Щербенёва, оторвались на восемь очков. ЦСКА пытался отвечать, старательно заигрывал Николу Милутинова, грузил мячи на Алексея Шведа, но особой пользы от этого не было. А вот у хозяев в ритм вошел Эрик Макколлум, который еще в первой четверти набрал 15 очков, обеспечив своей команде солидный 13-очковый отрыв.

ЦСКА, впрочем, потребовалось всего несколько минут, чтобы этот дефицит ликвидировать. Больше того, армейцы так разошлись, что с запасом компенсировали все огрехи, допущенные в первой десятиминутке. Первую четверть ЦСКА проиграл со счетом 17:30, а вторую выиграл со счетом 34:16. Это обеспечило гостям пятиочковый отрыв перед большим перерывом.

Не представлявшееся серьезным отставание железнодорожников уже к середине третьей десятиминутки стало обретать угрожающие параметры.

Армейцы включили режим жесткой защиты, контролировали не только пространство под кольцом, но и периметр, а у игроков «Локомотива-Кубани» именно командных ответов на эту тактику не находилось. Хозяева стабильно сваливались в индивидуальные противостояния, а в них игроки ЦСКА регулярно выходили победителями. Тот же Макколлум, пусть на время, но, что называется, заглох (потом-то он проснулся и даже стал самым результативным игроком матча с 34 очками в активе, но это не помогло). А вот у гостей и Швед, и Милутинов, и Уилл Клайберн продолжали работать в своем режиме. Именно эти трое обеспечили ЦСКА две трети набранных в матче очков. Результат такого дисбаланса был предсказуем — к концу третьей четверти отрыв гостей достиг 13 очков. Это очень много, учитывая, что у подопечных Бранко Максимовича оставалось не так уж много сил на какой-то героический рывок. Хозяева тем не менее эти самые силы найти попытались, даже почти вернулись в игру и имели в моменте шансы затащить матч в концовку. Но не сложилось. ЦСКА победил со счетом 94:84 и стал первым финалистом play-off.

Александр Петров