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Коммерсантъ FM
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Подруги по несчастью

Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер официально вступает в должность вместо Джен Псаки

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покидает свой пост, уступая его своей заместительнице Карин Жан-Пьер, с самого начала считавшейся главным претендентом на освобождающееся место. У госпожи Жан-Пьер солидный послужной список и идеальная, по представлениям Демократической партии США, анкета — она афроамериканка, представительница ЛГБТ-сообщества, дочь выходцев с Гаити, родившаяся на Мартинике, окончившая престижный Колумбийский университет и сделавшая блестящую карьеру. Она работала на администрацию Барака Обамы, участвовала в предвыборной кампании Джо Байдена. Кроме того, она известна как беспощадный критик Дональда Трампа, что также повышает ее авторитет в глазах однопартийцев.

Представляя свою преемницу, Джен Псаки (справа) сказала, что новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер представляет голоса меньшинств — это «многое значит», и поэтому она «приветствует это назначение»

Представляя свою преемницу, Джен Псаки (справа) сказала, что новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер представляет голоса меньшинств — это «многое значит», и поэтому она «приветствует это назначение»

Фото: Evan Vucci / AP

Представляя свою преемницу, Джен Псаки (справа) сказала, что новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер представляет голоса меньшинств — это «многое значит», и поэтому она «приветствует это назначение»

Фото: Evan Vucci / AP

13 мая в должность пресс-секретаря Белого дома официально вступает 44-летняя Карин Жан-Пьер. «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и будет продолжать быть лидером в распространении информации о работе администрации Байдена—Харрис от имени американского народа»,— заявил президент США Джо Байден, представляя своего нового пресс-секретаря за неделю до ее назначения.

Этот выбор господина Байдена ни для кого не был неожиданностью. Едва стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ближайшее время покинет свой пост и перейдет в стриминговый сервис MSNBC — NBCUniversal Peacock, именно Карин Жан-Пьер назвали главным фаворитом на вакантное место.

В пользу кандидатуры госпожи Жан-Пьер говорил, во-первых, ее солидный послужной список. В разное время она работала в Американском союзе гражданских свобод, преподавала в Колумбийском университете в качестве приглашенного лектора, была политическим аналитиком NBC и MSNBC, сотрудничала с администрацией президента Барака Обамы и принимала участие в ряде кампаний демократов, включая президентские кампании Барака Обамы и Джо Байдена. Во-вторых, личность нового пресс-секретаря — воплощение американской мечты. Карин Жан-Пьер — дочь иммигрантов. Она родилась на Мартинике, а выросла в Нью-Йорке. В 2003 году окончила один из самых престижных вузов США — Колумбийский университет, где получила степень магистра в области связей с общественностью.

Эксперты указывают и на то, что новая пресс-секретарь Белого дома полностью соответствует идеям инклюзивности, проповедуемым нынешней администрацией. Она афроамериканка и открытая лесбиянка, которая воспитывает дочь Солей со своей партнершей, корреспондентом CNN Сюзанной Мальво.

Карин Жан-Пьер была «проходным кандидатом», рассматриваемым на должность пресс-секретаря в прошлом году, но в конечном итоге этот пост достался Джен Псаки, напоминает Business Insider. А госпожа Жан-Пьер стала ее замом. Впрочем, и на этом посту она вошла в историю Америки как первая темнокожая и первая лесбиянка, занимающая эту должность.

Новый пресс-секретарь Белого дома уже успела издать собственные мемуары «Движение вперед: история надежды, кропотливой работы и перспектив Америки». Там она поведала, как ей было непросто выживать в «мире мужчин». Там же рассказала о том, что в 16 лет призналась своей матери в нетрадиционной сексуальной ориентации, а в ответ услышала стук захлопнувшейся перед ее носом двери. Тем не менее, по признанию госпожи Жан-Пьер, сейчас она живет в согласии со своими родителями, которые ею гордятся, следят за ее карьерным ростом и уверены, что их дочь «изменит мир».

Немаловажно, что Карин Жан-Пьер активный оппонент главного противника Джо Байдена — Дональда Трампа. И здесь нынешний президент может полностью полагаться на нового пресс-секретаря как в преддверии борьбы его партии за Конгресс, так и в контексте переизбрания в 2024 году.

В пору президентства Дональда Трампа Карин Жан-Пьер не раз вступала с ним в открытую конфронтацию, называя его «расистом» и утверждая, что тот ведет страну к гражданской войне. Ее часто приглашали на либеральные телеканалы в качестве эксперта, и она говорила, что олицетворяет «все, что ненавидит Дональд Трамп: я чернокожая женщина, я лесбиянка, я мать. Оба моих родителя родились на Гаити, и они приехали сюда ради американской мечты». В 2018 году она обрушилась с критикой на Дональда Трампа за то, что тот назвал несколько африканских стран «задрипанными». Госпожа Жан-Пьер требовала от президента прекратить нападки на иммигрантов и заявляла, что устала от его «гомофобии».

Как указывает Fox News, в своих комментариях она критиковала не только Дональда Трампа, но и его сторонников, активно поддерживала утверждения о российском вмешательстве в выборы 2016 года, а сам телеканал Fox News, который выражает точку зрения республиканского электората, называла «расистским». Вопросы у журналистов-консерваторов вызывает и то, что новый пресс-секретарь состоит в семейном партнерстве с корреспондентом CNN, что может быть источником конфликта интересов.

Однако в Белом доме уверены, что остановились на лучшей кандидатуре. Официально представляя свою преемницу несколько дней назад на пресс-конференции, Джен Псаки призналась, что едва сдерживает слезы радости. Обнимая Карин Жан-Пьер за плечи, госпожа Псаки заявила, что это «ее подруга, коллега, партнер по правде». А то, что новый пресс-секретарь представляет голоса меньшинств, по мнению Джен Псаки, «многое значит», и поэтому она «приветствует это назначение».

В ответ сама виновница торжества поблагодарила свою начальницу за поддержку и обратилась к тем, «кто стремится чего-то достичь в своей жизни». «Если вы будете очень усердно работать для достижения своей цели, это произойдет»,— пообещала госпожа Жан-Пьер, еле сдерживая волнение. Новый пресс-секретарь призвала не падать духом, даже «если вы будете сбиты с ног и у вас будут трудные времена», ведь впереди вас ждет «награда», «особенно если вы останетесь верны себе».

Екатерина Мур, Вашингтон

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