Невидимая миру Дума

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8 мая компания Google начала блокировку аккаунтов на видеохостинге российских парламентариев, попавших под западные санкции. В сообщениях компании говорится, что аккаунты отключены без возможности восстановления. Эксперт полагает, что эта потеря будет для депутатов чувствительной, поскольку аналогов американскому видеохостингу пока нет. Если Google продолжит подобную политику, российским властям придется принять решение о запрете YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Бутина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Бутина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Единороссы Евгений Федоров и Мария Бутина, а также коммунисты Нина Останина и Михаил Матвеев первыми заявили о том, что столкнулись с блокировкой. Они получили сообщения, в которых говорится: «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен». «Я, видимо, заведу другой канал на YouTube»,— сказал “Ъ” господин Матвеев, отметив, что видеохостинг удобен в использовании. Депутат считает блокировку «большим ударом» по нему, поскольку его присутствие в соцсетях «носит диверсифицированный характер»: «Конечно, есть определенные потери. На моем YouTube-канале были расследования, которые я делал еще как депутат законодательного собрания Самарской области. Эти фильмы носили критический характер по отношению к действующей российской власти, пусть и в региональном масштабе. Когда блокируют представителей оппозиции, это выглядит как выстрел себе в ногу со стороны тех, кто борется с действующей российской властью. Конечно, у нас нет разногласий по внешнеполитическим вопросам с администрацией президента, но в целом КПРФ достаточно жестко критикует существующий социальный курс»,— отметил депутат. Вместе с YouTube-каналом была заблокирована и почта на gmail.com. Господин Матвеев рассказал, что пользовался ею, хотя и не как основной: у некоторых корреспондентов было к ней больше доверия, чем к отечественным сервисам. «Западные спецслужбы лишили себя возможности читать почту депутатов Госдумы, теперь эта прерогатива находится полностью в юрисдикции ФСБ»,— шутит коммунист.

Заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко считает, что подобные действия со стороны YouTube надо рассматривать не в контексте отдельных партий, а в контексте общей политики сервиса, направленной на «выдавливание» любой точки зрения на происходящие события, идущей вразрез с «пропагандой англосаксонских СМИ и коллективного Запада». Господин Ревенко напоминает, что ранее блокировке подверглись аккаунты российских СМИ, в том числе и «Дума ТВ». В качестве основной меры воздействия на YouTube парламентарий назвал штрафы, налагаемые российскими властями на компанию Google: «По данным Роскомнадзора, таких штрафов наложено более чем на 7 млрд руб. Очевидно, что последними действиями, в том числе и блокировкой аккаунтов депутатов, YouTube рискует выдавить себя за пределы российского юридического поля. Своими провокационными действиями его собственники пытаются вынудить российские власти задуматься о мерах технического воздействия».

Среди депутатов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) одним из самых активных «ютуберов» можно назвать Анатолия Вассермана (270 тыс. подписчиков). Также есть каналы у видных партийцев, не являющихся депутатами: у сопредседателя СРЗП Захара Прилепина (170 тыс. подписчиков), а также у членов Центрального совета партии Николая Старикова (427 тыс.) и Сергея Михеева (774 тыс.). «Идет обычная информационная война. Они хотят нас обнулить, чтобы никто нас не мог найти, чтобы мы не могли ни с кем связаться. Это называется нацизм»,— сказал “Ъ” депутат СРЗП Дмитрий Гусев. «Мы к этому морально готовы. Все западные платформы начали реализовывать русофобскую политику. Будем пользоваться российскими сервисами»,— отметил другой представитель фракции Николай Новичков.

Как сообщил “Ъ” пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин, заблокированными оказались YouTube-каналы партии и ее лидера Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля. При этом пока работают каналы ЛДПР-ТВ (401 тыс. подписчиков) и председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (19 тыс. подписчиков). «Конечно, налицо "ковровая" цензура со стороны владельцев холдинга. Мы никогда не публиковали ничего, что можно было бы назвать "языком ненависти" или притеснением меньшинств, мы декларировали абсолютно разумную, центристскую политическую позицию, причем часто оппозиционную, альтернативную государственной. Тем не менее и мы столкнулись с блокировкой наших ресурсов на YouTube»,— сказал господин Дюпин.

«Новые люди» не успели ответить на запрос “Ъ”. При этом депутат фракции Антон Ткачев ранее говорил о том, что видеохостинг повторяет путь Meta: (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp): 21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о ее признании экстремистской организацией и запрете. Поводом для иска стало изменение политики Facebook и Instagram: пользователям на территории Украины разрешили оставлять высказывания о насилии в отношении россиян, но только в контексте проводимой военной операции.

Напомним, что сами депутаты неоднократно призывали запретить YouTube. Как ранее сообщал “Ъ”, новую волну подобных призывов вызвала блокировка видеохостингом 9 апреля канала «Дума ТВ». В частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР) заявил тогда, что YouTube ведет «откровенно подрывную и антироссийскую деятельность», поэтому «пора принять соответствующие меры». Господина Толстого горячо поддержали другие единороссы. Представители парламентской оппозиции признавали, что блокировка YouTube станет для них потерей, но выражали готовность развивать другие площадки.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает, что блокировка каналов депутатов станет для них чувствительной: «YouTube — это площадка номер один по видеохостингу. Ну и что, что среди депутатов нет миллионников. Сегодня не миллионники — завтра миллионники. Альтернативы на сегодня нет, как мы это увидели на примере проблем с RuTube. С другое стороны, чем больше Google и его подразделение YouTube будет закручивать гайки, тем меньше будет аргументов у тех, кто выступает за его сохранение в России. Если они продолжат блокировать все хоть сколько-нибудь лояльное по отношению к властям России, они просто не оставят выбора».

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров