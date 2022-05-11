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Коммерсантъ FM
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Дивизии мало что меняют

ЕБРР уточнил региональный прогноз на следующие годы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уточнил экономический прогноз для региона на 2022–2023 годы. Изменение предположительного характера военных действий на Украине с марта по апрель, а также новые пакеты санкций против РФ несколько ухудшили параметры прогноза для всего региона: он будет расти несколько медленнее, чем ожидалось ранее, тогда как роста в РФ и Белоруссии не предполагается. ЕБРР ждет сильных краткосрочных последствий военной операции для экономики Украины при ограниченно сильных среднесрочных для РФ и весьма умеренных — для Восточной Европы, Средней Азии, Северной Африки и Ближнего Востока.

Поезд с украинскими беженцами на границе с Польшей

Поезд с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Поезд с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Обновление прогноза ЕБРР связано в основном с уточнением характера вводных: предыдущая версия была опубликована в марте 2022 года и уже принимала во внимание военные события, начало санкционного давления на РФ, сбои в логистике в регионе прогноза ЕБРР (включает, помимо Восточной Европы как таковой, Турцию, Среднюю Азию, часть Ближнего Востока и Северной Африки) и рост цен на продовольствие и энергоносители. Тогда «цена войны» для региона была определена в 3,1% его совокупного ВВП. Затяжной характер военной операции РФ на Украине, который в марте явно не предполагался экономистами, добавил к мартовской версии прогноза дополнительные 0,6% спада ВВП региона в 2022 году и 0,2% спада в 2023 году — в предположении о том, что военные действия не будут продолжаться в 2023 году и за спадом ВВП Украины на 30% в 2022 году последует восстановительный рост в 25% в 2023 году.

Для РФ, несмотря на ужесточение санкций уже после мартовского прогноза ЕБРР, параметры расчетов банка не изменились — там по-прежнему оценивают спад ВВП в 10% в 2022 году и нулевой рост в 2023 году. Несколько ухудшен прогноз по Белоруссии на 2023 год (минус 1 п. п. ВВП) — вероятно, с учетом новых санкций против российского союзника. Радикально сам прогноз не ухудшен ни по одной из стран, кроме Монголии, где коррекция с мартовской версией составила минус 2,5% ВВП — впрочем, в этой стране в 2023 году ЕБРР ожидает семипроцентный экономический рост, который не будет затронут текущими военными проблемами. Еще одно относительно сильное ухудшение прогноза — Молдавия, где изменение характера военных действий добавляет, по расчетам экономистов банка, минус 1% к ожидавшемуся ранее снижению ВВП. Напомним, украинские беженцы сейчас составляют около 15% от молдавского населения, это значительно больше, чем 6,5% (середина апреля 2022 года) в Польше, 5% в Словакии, 4% в Венгрии и 3,5% в Румынии (российские и белорусские цифры на этом фоне де-факто ничтожны).

Условные же «выигравшие от затяжной войны» страны ЕБРР — Босния и Герцеговина, для которых прогноз улучшен на 0,7 п. п. ВВП в 2022 году, а также Грузия, где приток политических и экономических мигрантов из России станет, по оценкам ЕБРР, одной из причин дополнительного роста ВВП в 2022 году (плюс 1 п. п. роста) и в 2023 году (плюс 0,5 п. п.). В банке также отмечают отчетливое укрепление практически всех валют стран российской эмиграции — от Киргизии до Армении.

И они, и все остальные так или иначе от затяжных военных действий в регионе, затрагивающих все страны прямо или косвенно, экономически пострадают — однако удивительно, как очень сухой и объективный расчет ЕБРР уверенно демонстрирует ограниченность эффекта для региона от происходящего. 2022 и 2023 годы, согласно прогнозу экономистов банка, будут годами экономического роста для всех стран, кроме РФ и Белоруссии: в 2022 году, согласно новому прогнозу, он даже с учетом их экономик составит 1,1% совокупного ВВП, в 2023 году — 4,7%. Экономисты банка тщательно описывают большую часть проблем, вызванных российско-украинским вооруженным конфликтом — от миграционных потоков с Украины, крупнейших для Европы со времен Второй мировой войны, до перспектив ограничений поставок удобрений из РФ (их может заместить КНР) и растительного масла и кукурузы с Украины: расчеты ЕБРР во многом изменены из-за уточнений прогноза цен на пищевое сырье и энергоносители. Эксперты также оценили потенциальные последствия резкого сокращения поставок газа и нефтепродуктов из РФ в регион: это 2–2,2 п. п. дополнительного спада ВВП в 2022–2023 годах без учета пока не оценивавшегося спада в РФ. Видимо, главный вывод из коррекции прогноза ЕБРР — экономическая связность в мире уже достаточно велика, чтобы демпфировать даже катастрофические с гуманитарной точки зрения события.

Дмитрий Бутрин

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