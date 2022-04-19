Из ковидария в военный госпиталь

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Мировой рост ВВП на фоне кризиса из-за военной операции РФ на Украине и роста цен на энергоносители и продовольствие замедлится до 3,6% в 2022 и 2023 году: до 3,3% в развитых экономиках и до 3,8% в развивающихся, констатирует новый прогноз мировой экономики (World Economic Outlook) Международного валютного фонда (МВФ). Почти у всех экономик темпы роста пересмотрены в сторону понижения, а у развивающихся стран Европы (включая РФ) рост сменится спадом. Исключение — только экспортеры энергоносителей и продуктов питания: их рост ускорится. На фоне прогнозируемого в 2022 году роста инфляции до 5,7% в развитых странах и до 8,7% в развивающихся (на 1,8 и 2,8 п. п. выше, чем в предыдущем отчете) в МВФ теперь признают необходимость ужесточения ДКП, несмотря на более мягкую риторику до кризиса вокруг Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики МВФ в новом отчете World Economic Outlook пересмотрели прогноз роста мировой экономики в сторону понижения — до 3,6% в 2022 и 2023 годах, что на 0,8 и 0,2 п. п. соответственно ниже, чем прогнозировалось в январе (в 2021 году показатель составлял 6,1%). При этом после 2023 года рост ВВП снизится до 3,3% в среднем до 2027 года. Понижение прогноза для развитых стран на 2022–2023 годы составило 0,6 п. п., до 3,3%, и 0,2 п. п., до 2,4% соответственно.

Пересмотр оценок по развитым экономикам в 2022 году наиболее существенный для еврозоны (рост 2,8% вместо 3,9%) и Великобритании (3,7% вместо 4,7%), наименее — для США (рост 3,7% вместо 4%), что объясняется зависимостью европейских стран от энергоносителей.

В январе МВФ полагал, что темпы роста развивающихся экономик немного снизятся — с 4,8% в 2022 году до 4,7% в 2023 году, но сейчас аналитики ждут их провала до 3,8% в этом и ускорения до 4,4% в следующем году. Изменение оценок связано с существенным понижением прогноза на 2022 год для развивающихся стран Европы (с роста на 3,5% до падения на 2,9%) и для России в частности (с роста на 2,8% до падения на 8,5%), так как против РФ введены санкции, а Восточная Европа испытывает трудности из-за разрыва прямых экономических связей с РФ. Пересмотр темпов роста составил с 4,8% до 4,4% для КНР и с 9% до 8,2% для Индии, которые относительно слабее затронуты кризисом вокруг Украины. В целом в текущем году хуже расти будут все, кроме экспортеров подорожавшей нефти, включая Саудовскую Аравию (пересмотр с 4,8% до 7,6%) и Нигерию (с 2,7% до 3,4%), а также Бразилии (с 0,3% до 0,8%), которая, вероятно, получит больше прибыли от продажи дорожающих продуктов питания.

Кризис вокруг Украины, по мнению МВФ, вызвал рост цен на сырьевые товары и усиление ценового давления, что привело к пересмотру прогноза по инфляции на 2022 год в сторону повышения — до 5,7% в развитых странах и до 8,7% в развивающихся, это на 1,8 и 2,8 п. п. выше соответственно, чем прогнозировалось в январе.

В РФ рост индекса потребительских цен ожидается на уровне 21,3%, в Турции — 60,5%. МВФ подчеркивает, что в США и некоторых европейских странах инфляция достигла самого высокого уровня за 40 с лишним лет в условиях дефицита на рынке труда (в зоне евро инфляция-2022 составит 5,3%, в США — 7,7%), и предупреждает о риске отклонения инфляционных ожиданий от целей центробанков по инфляции, де-факто рекомендуя им переход к ужесточению ДКП.

МВФ в связи с кризисом вокруг Украины изменил мнение о ДКП: теперь в организации считают ее ужесточение полностью обоснованной мерой для сдерживания цикла, в котором повышение цен ведет к росту зарплат и инфляционных ожиданий, а они, в свою очередь, подстегивают рост цен. Ранее в МВФ говорили об этом более осторожно, подчеркивая, что ужесточение ДКП ФРС может усугубить проблему рекордно высокого частного долга нефинансового сектора в странах с высокой инфляцией и большими нехеджированными обязательствами в иностранной валюте (см. “Ъ” от 22 февраля). Однако даже сейчас в фонде отмечают, что странам, которые испытывают наиболее значительные негативные последствия текущего кризиса, будет труднее найти компромисс между поддержкой роста ВВП и сдерживанием инфляции.

Георгий Смирнов