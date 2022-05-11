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Коммерсантъ FM
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Митингующие хотят выйти из леса

Муниципальные депутаты предлагают создать «гайд-парки» в каждом районе Москвы

Муниципальные депутаты Гагаринского района Москвы подготовили ряд законодательных инициатив, регулирующих правила организации публичных мероприятий, которые в ближайшее время будут внесены в Мосгордуму. Об этом сообщил “Ъ” муниципальный депутат Юрий Зуев. Один из законопроектов предлагает выделение во всех районах города площадок под «гайд-парки». Сейчас в Москве только одна официальная площадка для публичных мероприятий — в глубине парка «Сокольники». Она не пользуется популярностью из-за сложностей с транспортной доступностью и удаленности от мест, где митинг мог бы привлечь внимание публики. Оппозиционные депутаты в Мосгордуме идею муниципальных коллег поддержали, но видят в ней скорее задел на будущее: митинги в Москве все еще запрещены в связи с пандемией коронавируса.

Существующий гайд-парк в Сокольниках кажется его пользователям неуютным и неудобно расположенным

Существующий гайд-парк в Сокольниках кажется его пользователям неуютным и неудобно расположенным

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Существующий гайд-парк в Сокольниках кажется его пользователям неуютным и неудобно расположенным

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Два законопроекта, подготовленных советом депутатов Гагаринского района Москвы, предполагают изменения в правилах проведения митингов. Первый из них предлагает обязать городские власти создать «гайд-парки», то есть специально оборудованные места для проведения митингов, во всех муниципальных образованиях. Такие места должны обеспечивать благоприятные и доступные каждому условия. Также законопроект предлагает наделить граждан правом оспаривать решения исполнительной власти города о выборе площадок для публичных мероприятий. Второй законопроект гагаринских депутатов предполагает возможность подачи на организацию публичного мероприятия в электронном виде посредством портала госуслуг.

В пояснительной записке авторы документа ссылаются на правовую позицию Конституционного суда о требованиях к расположению «гайд-парков», которая была обнародована в 2013 году в ответ на жалобу оппозиционера Эдуарда Лимонова на закон о митингах и запрос депутатов Госдумы. В частности, КС тогда решил, что необходимо внести изменения в закон, исходя из создания «гайд-парков» как минимум в каждом городском округе и муниципальном районе. «В связи с тем, что вышеупомянутые руководящие предписания Конституционного суда РФ, адресованные региональным властям, не получили закрепления в федеральном законодательстве, предлагается закрепить в законодательстве Москвы»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На сегодняшний день в Москве есть только «гайд-парк» в Сокольниках, который в последние годы не пользовался особым спросом, особенно у оппозиции. По данным сайта парка «Сокольники», в 2022 году была подана только одна заявка на антивоенный митинг и та не была согласована в связи с эпидемиологическими ограничениями. Данных за 2021 год нет, в 2020 году площадка из-за пандемии была закрыта с марта по ноябрь. Идея «гайд-парка» в Москве восходит к протестам после федеральных выборов 2011–2012 годов. В феврале 2012 года на тот момент премьер-министр РФ и кандидат в президенты Владимир Путин предложил организовать в столице место, подобное лондонскому Гайд-парку, и там «всем, кто хочет, дать возможность высказываться по любым вопросам абсолютно свободно, открыто, с тем чтобы СМИ могли донести эту точку зрения до всех граждан Российской Федерации». В результате власти Москвы утвердили под «гайд-парки» две площадки: в глубине парка «Сокольники» и вблизи центрального входа в парк Горького. Каждая из площадок рассчитывалась на 1,5–2 тыс. человек. Впрочем, площадка в парке Горького просуществовала лишь до сентября 2015 года, после этого Пушкинская набережная закрылась на реконструкцию, а в ноябре 2015 года вышло постановление правительства Москвы о приостановке работы площадки в парке Горького. Оставшуюся площадку в Сокольниках оппозиция никогда не жаловала, предпочитая запрашивать согласование для митингов и шествий в центре города и в ряде случаев игнорируя отказы в согласовании. Так, самые масштабные после митингов 2011–2012 годов на Болотной площади и проспекте Сахарова несогласованные акции прошли летом 2019 года из-за недопуска ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму: протестующие тогда предпочитали Бульварное кольцо. Согласованные акции проходили в основном на проспекте Академика Сахарова. Впрочем, с марта 2020 года массовые мероприятия в столице стали редкостью из-за запрета мэрии в связи с пандемией.

Председатель совета депутатов Гагаринского округа Елена Русакова («Яблоко») считает, что тенденция отказывать оппозиционным заявителям в проведении митингов наметилась еще до пандемии, а основания для отказов часто выглядели надуманными — как, например, ссылка на вероятные помехи движению пешеходов. «В демократических странах эта проблема решается за счет отдельных мест для реализации свободы собраний. У нас формально есть площадка в Сокольниках, в глубине леса,— говорит госпожа Русакова.— В любом районе можно выделить площадку, на которой небольшая местная акция не создаст помех пешеходам. Наличие такого места позволит привлечь к событию внимание жителей района».

Представители оппозиционных партий в Мосгордуме, которые сами часто подают заявки на проведение публичных мероприятий, поддержали идею муниципальных коллег. «Считаю инициативу, упрощающую организацию массовых мероприятий, верной. Надеюсь, будет возможность выделить под "гайд-парки" площадки, не удаленные от людей, как в Сокольниках, ведь цель собрания, как правило, донести свою точку зрения до окружающих, а не пошептаться между собой в лесу»,— сказал “Ъ” депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Коммунист Павел Тарасов согласен, что доступные для всех «гайд-парки» должны быть в каждом районе: «Когда людям предлагают по районной проблеме проводить митинг в Сокольниках, это несерьезно. Важно проговорить транспортную доступность площадок и их пригодность к проведению массовых мероприятий». Лидер фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов считает идею упрощения бюрократического процесса организации митингов правильной, но дело, по его мнению, не только в изменении правил: «Власти под предлогом коронавирусных ограничений уже который год запрещают любые оппозиционные митинги, по каким бы правилам ни подавалась заявка. Инициатива депутатов Гагаринского района скорее для будущего, для ситуации, в которой будут важны четкие и простые правила, а не политически мотивированные решения».

Елена Рожкова, Кира Хейфец

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