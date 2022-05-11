СМС наудачу

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Признание Meta в России экстремисткой организацией и запрет подконтрольных ей Facebook и Instagram исходно породили больше вопросов, чем ответов. И хотя общая ситуация вокруг соцсетей уже несколько успокоилась, ряд пользователей перешли на российские площадки, остальные освоили VPN, ситуация остается подвешенной. Не только граждане, но также сервисы и компании, косвенно задействованные в работе соцсетей до сих пор не понимают до конца, что можно, а что нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вот, например, двухфакторная аутентификацию учетных записей в Facebook. Ее можно провести с помощью ключа безопасности на совместимом устройстве или установки стороннего приложения, которое также генерирует коды для входа в аккаунт. Но большинство пользователей выбрали самый простой вариант и, помимо почты, привязали к соцсети номер телефона.

В результате отечественные операторы оказались в сложной ситуации: как теперь быть с рассылкой сообщений для сброса пароля в Facebook и Instagram? Так, например, мой МТС на этой неделе помог восстановить забытый пароль в Facebook: СМС пришла с незнакомого номера с кодом, выделенным МТС (987), но кроме шести цифр в сообщении не было никакой информации ни о соцсети, ни об услуге. Аналогичный эксперимент по моей просьбе проделал друг, который пользуется виртуальным «Тинькофф Мобайл» (работает на сети Tele2): пришло сообщение с шестизначным кодом и уточнением, что он нужен для сброса пароля в Facebook. Двум коллегам, которые пользуются «МегаФоном», в одном случае повезло, а в другом нет. Tele2 и «Билайн» со сменой пароля моим знакомым не помогли.

И хотя решение Тверского райсуда о признании деятельности Meta экстремистской не дает прямого запрета на ведение аккаунтов в ее соцсетях, оно вполне конкретно в качестве отдельного преступления выделяет «вовлечение в работу экстремистской организации». Но трактовки этого положения расходятся. Рассылка СМС-сообщений для входа в аккаунт может расцениваться как деятельность, способствующая работе в стране запрещенных ресурсов, считает источник в одном из операторов: «Это все равно что оказывать услуги связи "Аль-Каиде" (запрещена в РФ.— “Ъ”)». Но в «Тинькофф Мобайл» не видят юридических рисков в связи с рассылкой сообщений пользователям Facebook.

Очевидно, что на фоне кризиса операторам важно сохранить любые источники доходов, к которым относятся и СМС-рассылки. На сайте Facebook сказано, что соцсеть не списывает с вас средства за СМС для аутентификации, но применяются стандартные тарифы оператора на отправку и получение сообщений. Как поясняет мой источник в отрасли, счета в данном случае выставляются организации-посреднику, а не напрямую Facebook, поэтому операторы надеются избежать рисков. Но не факт, что в ситуации, когда безопасность превыше всего, подобные аргументы убедят регуляторов.