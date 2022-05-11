Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Птицефабрикам уценили яйца

Участники рынка пожаловались в ФАС на давление ритейла

Недовольные низкими закупочными ценами на свою продукцию производители яиц попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить ценообразование на эту категорию. Как отмечают участники рынка, давление сетей привело к снижению отпускных цен на яйца до уровня себестоимости, тогда как ценник на полке не меняется. Сети уверяют, что снижают стоимость продуктов пропорционально поставщикам, а эксперты указывают на высокую конкуренцию на рынке яиц и небольшие возможности для ведения длительных переговоров о ценах.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева попросила заместителя главы ФАС Тимофея Нижегородцева проверить ценообразование на рынке пищевого яйца до полки в торговых сетях. Копия обращения от 3 мая есть у “Ъ”. Как сказано в письме, в апреле этого года, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у ряда компаний опустились до уровня себестоимости — около 40–45 руб. за десять штук. При этом стоимость продукции на полках не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%, указывается в письме.

Как отмечает «Росптицесоюз», птицефабрикам, которые работают с сетями через торги и в рамках договоров поставки, пришлось снижать цены под давлением ритейла из-за опасений отказа от сотрудничества. По словам Галины Бобылевой, сети фактически вынуждают производителей продавать яйцо по той цене, которую сами выставляют на торгах. Отказаться поставщики не могут: яйцо — скоропортящийся продукт, и его производство остановить невозможно, поясняет она.

В письме «Росптицесоюза» говорится, что на совещаниях с Минпромторгом уже обсуждались вопросы смягчения взаимодействия производителей и ритейла, в том числе речь шла о снижении наценки сетей, но до реализации инициатив не дошло. Снижение отпускных цен на яйца при высокой стоимости ресурсов грозит банкротством птицефабрик и сокращением производства, предупреждают в союзе. В марте птицефабрики планировали повысить отпускные цены на яйца из-за роста себестоимости, но договориться с сетями, видимо, не смогли (см. “Ъ” от 18 марта). В Минпромторге и Минсельхозе во вторник оперативный комментарий не предоставили.

В ФАС подтвердили получение письма «Росптицесоюза». Там указали, что яйца относится к социально значимым продуктам питания, на отдельные категории которых торговые сети добровольно ограничили наценки на уровне 10%. По информации пресс-службы ФАС, 6 мая X5 Group и «Магнит» отчитались, что наценки на отдельные категории куриных яиц сохраняются ниже 10%. Но служба проверит информацию из письма.

По данным Росстата, производство яиц в январе—марте выросло на 3%, до 9,11 млрд штук год к году. Средние потребительские цены на яйца по итогам марта выросли на 9,32%, до 88,9 руб., средние цены производителей за этот период увеличились на 3,86%, до 63,35 руб. за десять штук, следует из данных службы.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что на рынке яйца жесткая конкуренция, а ограниченный срок годности и непрерывный характер производства сужают возможности для ведения длительных переговоров о ценах. Между тем себестоимость в отрасли последние два года растет из-за увеличения цен на корма, упаковку и логистику, опережая динамику среднегодовых цен, указывает он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) утверждают, что средние закупочные цены на яйца для входящих в АКОРТ сетей колеблются в пределах 70–80 руб. за десять штук. В некоторых случаях показатели могут быть ниже, тогда розничная цена снижается пропорционально, указывают там. В АКОРТ напомнили, что в ряде категорий торговые сети уже снизили наценки в среднем до 8%, а по ряду позиций — в пределах 5%. Речь идет о некоторых видах овощей (свекла, морковь, капуста, картофель, лук), молочной продукции (молоко, кефир, творог, сливочное масло), хлеба и булочных изделий недлительного хранения.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что торговые сети требуют снижения цен от поставщиков многих категорий продуктов, используя в качестве инструмента давления, например, жалобы в Генпрокуратуру, а цены на полке не снижают. В ситуации, когда основные потери ввиду кассовых разрывов несут именно поставщики, это просто недопустимо, возмущается он. Но в АКОРТ указывают, что многие сети уже идут навстречу производителям, в том числе отказываясь от применения штрафов за недопоставку и ускоряя пересмотр цен в случае необходимости. С учетом «непростого положения торговли» крайне важно найти решения, которые учтут интересы всех участников рынка, отмечают там.

Алексей Полухин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...