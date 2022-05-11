Птицефабрикам уценили яйца

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Недовольные низкими закупочными ценами на свою продукцию производители яиц попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить ценообразование на эту категорию. Как отмечают участники рынка, давление сетей привело к снижению отпускных цен на яйца до уровня себестоимости, тогда как ценник на полке не меняется. Сети уверяют, что снижают стоимость продуктов пропорционально поставщикам, а эксперты указывают на высокую конкуренцию на рынке яиц и небольшие возможности для ведения длительных переговоров о ценах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева попросила заместителя главы ФАС Тимофея Нижегородцева проверить ценообразование на рынке пищевого яйца до полки в торговых сетях. Копия обращения от 3 мая есть у “Ъ”. Как сказано в письме, в апреле этого года, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у ряда компаний опустились до уровня себестоимости — около 40–45 руб. за десять штук. При этом стоимость продукции на полках не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%, указывается в письме.

Как отмечает «Росптицесоюз», птицефабрикам, которые работают с сетями через торги и в рамках договоров поставки, пришлось снижать цены под давлением ритейла из-за опасений отказа от сотрудничества. По словам Галины Бобылевой, сети фактически вынуждают производителей продавать яйцо по той цене, которую сами выставляют на торгах. Отказаться поставщики не могут: яйцо — скоропортящийся продукт, и его производство остановить невозможно, поясняет она.

В письме «Росптицесоюза» говорится, что на совещаниях с Минпромторгом уже обсуждались вопросы смягчения взаимодействия производителей и ритейла, в том числе речь шла о снижении наценки сетей, но до реализации инициатив не дошло. Снижение отпускных цен на яйца при высокой стоимости ресурсов грозит банкротством птицефабрик и сокращением производства, предупреждают в союзе. В марте птицефабрики планировали повысить отпускные цены на яйца из-за роста себестоимости, но договориться с сетями, видимо, не смогли (см. “Ъ” от 18 марта). В Минпромторге и Минсельхозе во вторник оперативный комментарий не предоставили.

В ФАС подтвердили получение письма «Росптицесоюза». Там указали, что яйца относится к социально значимым продуктам питания, на отдельные категории которых торговые сети добровольно ограничили наценки на уровне 10%. По информации пресс-службы ФАС, 6 мая X5 Group и «Магнит» отчитались, что наценки на отдельные категории куриных яиц сохраняются ниже 10%. Но служба проверит информацию из письма.

По данным Росстата, производство яиц в январе—марте выросло на 3%, до 9,11 млрд штук год к году. Средние потребительские цены на яйца по итогам марта выросли на 9,32%, до 88,9 руб., средние цены производителей за этот период увеличились на 3,86%, до 63,35 руб. за десять штук, следует из данных службы.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что на рынке яйца жесткая конкуренция, а ограниченный срок годности и непрерывный характер производства сужают возможности для ведения длительных переговоров о ценах. Между тем себестоимость в отрасли последние два года растет из-за увеличения цен на корма, упаковку и логистику, опережая динамику среднегодовых цен, указывает он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) утверждают, что средние закупочные цены на яйца для входящих в АКОРТ сетей колеблются в пределах 70–80 руб. за десять штук. В некоторых случаях показатели могут быть ниже, тогда розничная цена снижается пропорционально, указывают там. В АКОРТ напомнили, что в ряде категорий торговые сети уже снизили наценки в среднем до 8%, а по ряду позиций — в пределах 5%. Речь идет о некоторых видах овощей (свекла, морковь, капуста, картофель, лук), молочной продукции (молоко, кефир, творог, сливочное масло), хлеба и булочных изделий недлительного хранения.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что торговые сети требуют снижения цен от поставщиков многих категорий продуктов, используя в качестве инструмента давления, например, жалобы в Генпрокуратуру, а цены на полке не снижают. В ситуации, когда основные потери ввиду кассовых разрывов несут именно поставщики, это просто недопустимо, возмущается он. Но в АКОРТ указывают, что многие сети уже идут навстречу производителям, в том числе отказываясь от применения штрафов за недопоставку и ускоряя пересмотр цен в случае необходимости. С учетом «непростого положения торговли» крайне важно найти решения, которые учтут интересы всех участников рынка, отмечают там.

Алексей Полухин