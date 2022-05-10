Инженер человеческих букв

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10 мая на 65-м году жизни скончался журналист и писатель, легенда «Коммерсанта» Игорь Свинаренко. О своем друге вспоминает художник и психиатр Андрей Бильжо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Игорь Свинаренко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Журналист Игорь Свинаренко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Коротко не получится. А жанр этот не мой, точно требует краткости. Если бы я писал его портрет в полный рост, то он был бы у меня в шахтерской каске, в смокинге, босой, из кармана бы торчала какая-нибудь бутылка. И сидел бы он в кабинете со стеллажами книг за столом, на котором лежала б газета, а на ней килька и прочая закуска. И много разных бутылок. Открытых, но практически полных.

В нем органически соединялось несоединимое. Причем иногда он сам этому соединению удивлялся.

Ну, скажем, доброта и чувствительность с принципиальностью и жесткостью. Начитанность и интеллект — с наивным отрицанием простых вещей. Мы часто спорили с ним о разном. И эти споры давали мне точно такой заряд энергии и столько идей, что я бежал творить. Гадкое слово, но вот уж у кого была харизма.

Как этот раздолбай стал отличником и как его с этим неистребимым говором, с этой фрикативной буквой «р» и с «г» как «х», отправили учиться в Германию?

Как он выучил немецкий?

Как он выучил английский и жил в США в городе Москва?

Потом еще он выучил французский, утверждая, что он просто читал словарь и пил водку.

Он что, издевался надо мной?

Он заговорил на итальянском с ходу, быстрее меня, ходившего на многомесячные курсы. Я запретил ему при мне говорить на этом языке, потому что комплекс неполноценности душил меня. И он обещал этого не делать и держал слово.

Я не знаю человека, владеющего ненормативной лексикой лучше, чем ей владел он.

Его интервью приводили меня в восторг. За интервью с Тайванчиком я вручил ему диплом психиатра, потому что он раскрыл мастерски личность этого персонажа. Тонко и незаметно для объекта исследования. А таких интервью сотни.

В “Ъ” он возглавлял отдел преступности. Пистолет в заднем кармане джинсов оттягивал их, обнажая больше, чем нижнюю часть спины.

Он автор фраз:

СЛУШАЮ, ДЕЖУРНЫЙ... Произносимой вяло и безразлично.

НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ? Произносимой подчеркнуто заинтересованно.

И УРАНЕССАТЬ. Произносимой слитно.

Эти фразы настолько заразны и прилипчивы, что их говорит уже поколение внуков.

Простак, знающий блестяще мировую литературу. Имеющий на все свою точку зрения, иногда доводившую меня до состояния, которое я определял подчеркнуто вежливой фразой:

— ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, А НЕ ПОШЛИ БЫ ВЫ НА…?

С каким удовольствием я бы произнес эту фразу сейчас. И услышал бы ответ: «Доктор, ты не о…л?»

У нас был план ухода из жизни. Мы покупаем билет в Колумбию. Покупаем там модные дорогие костюмы. Приходим в ресторан, где сидят наркобароны, и посылаем их на… Нас расстреливают, и мы красиво (замедленная съемка) падаем.

Ты один улетел в Колумбию.

Я прилечу следующим рейсом. Пока.