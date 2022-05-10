«Манчестер Сити» нашел центральную фигуру

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«Манчестер Сити» совершил, видимо, главную сделку на европейском футбольном рынке в рамках очередного трансферного окна. В клуб, который в последние годы фактически доминирует в английском первенстве, но никак не может выиграть Лигу чемпионов, из дортмундской «Боруссии» переходит норвежский вундеркинд Эрлинг Холанн, отличающийся фантастической результативностью. Формально сумма трансфера будет, видимо, относительно скромной — €75 млн. Но на самом деле затраты «Манчестер Сити», связанные с приобретением Холанна, могут оказаться в несколько раз больше.

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Фото: Leon Kuegler / Reuters Эрлинг Холанн

Фото: Leon Kuegler / Reuters

«Манчестер Сити» объявил о «принципиальной договоренности» и переходе в клуб из дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Официально он будет оформлен 1 июля, в день открытия летнего трансферного окна. За несколько часов до заявления «Манчестер Сити» все британские издания утверждали, что основные аспекты сделки согласованы, а для ее завершения клубу осталось лишь дождаться результатов медосмотра Холанна — довольно важного мероприятия, учитывая, что норвежец неоднократно получал травмы разной степени серьезности.

Речь идет о чрезвычайно громком событии на футбольном рынке. Дело в том, что Эрлинг Холанн уже довольно давно превратился едва ли не в самый привлекательный актив на футбольном рынке.

Норвежцу 21 год, но он уже успел заработать репутацию уникального по одаренности и эффективности форварда. О способностях Эрлинга Холанна идеально рассказывает статистика. В «Боруссии», первом в его карьере клубе из «большой пятерки», Холанн, который до этого выступал в чемпионатах Норвегии и Австрии за «Молде» и «Зальцбург», оказался в 2020 году. С тех пор он провел в немецком первенстве 66 матчей, в которых забил 61 гол, в 15 встречах Лиги чемпионов в составе дортмундцев — 13. В 2021 году Холанн, регулярно отличавшийся в главном еврокубке, еще будучи футболистом «Зальцбурга», даже установил рекорд: моложе него игроков, достигших отметки в 20 голов в турнире, еще не было.

Пристальный интерес к Эрлингу Холанну со стороны гигантов континентального футбола не являлся секретом. В последние несколько месяцев регулярно появлялась информация о переговорах его представителей, например, с «Реалом» и «Барселоной».

Британские медиаресурсы солидарны в том, что победа в борьбе за Холанна досталась «Манчестер Сити», как ни странно, относительно недорогой ценой. Они уверяют, что трансфер норвежца обойдется английскому клубу в €75 млн (сумма выкупа, зафиксированная в контракте Холанна с «Боруссией»).

Это ровно вдвое меньше суммы, в которую, скажем, оценивает форварда Transfermarkt. Между тем, по версии The Telegraph, после завершения сделки Эрлинга Холанна все равно можно будет считать одним из наиболее дорогих игроков в истории футбола, если брать суммарные затраты, связанные с ней, а они могут составить около €250 млн. Издание указывает, что еще €50 млн «Манчестер Сити» придется заплатить агентам Холанна, а €125 млн — самому норвежцу в виде подписного бонуса и зарплаты за пять лет.

И BBC, и The Guardian полагают, что покупка Эрлинга Холанна имеет очевидный практический смысл для «Манчестер Сити». Этот клуб в последние годы фактически доминирует в английском первенстве. В предыдущих четырех сезонах он трижды взял его золото, а еще однажды — в 2020 году — финишировал вторым. Вплотную к очередному внутреннему успеху манчестерцы подобрались и в текущем чемпионате. За три тура до его финиша они лидируют, опережая ближайшего преследователя — «Ливерпуль» — на три балла. При этом, обладая огромными ресурсами, показывая при тренере Пепе Гвардиоле очень трендовый футбол, «Манчестер Сити» никак не может завоевать титул победителя Лиги чемпионов, все время останавливаясь на ближних подступах к нему. В этом розыгрыше его в полуфинале выбил «Реал».

Эксперты британских изданий не исключают, что появление Эрлинга Холанна добавит вариативности игре команды, которая до сих пор не имела футболистов, которым, исходя из антропометрии и навыков, удобно действовать на позиции чистого форварда.

Вместо такого нападающего Пепу Гвардиоле приходилось использовать так называемую ложную девятку — игрока, перемещающегося по фронту атаки, часто отходящего в глубину поля. Эту роль выполняли Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Фил Фоден, Бернарду Силва, Габриэл Жезус. Холанн же с его ростом за 190 см, умением жестко ставить корпус и сражаться за мяч в воздухе, как раз похож на эталон центрального нападающего.

Алексей Доспехов