Стройку разбивают на части

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Для сокращения инвестиционно-строительного цикла Минстрой предлагает законодательно зафиксировать возможность параллельного проектирования и строительства. Такая опция появится за счет деления всех работ на стадии, по каждой из которых можно получать отдельное заключение экспертизы и разрешения на строительство. Предлагается также распространить возможность экспертного сопровождения проектной документации на предпроектную стадию — для снижения рисков ошибок и перепроектировки. Участники рынка ожидают, что новшества позволят начинать строительство раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минстрой предлагает предусмотреть в Градостроительном кодексе (ГрК) возможность параллельного проектирования и строительства объектов. Из разработанного ведомством законопроекта следует, что помимо классического подхода, подразумевающего подготовку полного пакета проектной документации и получение на него заключения экспертизы, предлагается разрешить заказчику делить работы на стадии и получать отдельные заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство на каждую из них.

Сейчас ГрК предусматривает возможность разработки документации для отдельного этапа строительства — под ним понимается возведение объектов (или их части) на одном земельном участке, если они могут эксплуатироваться автономно. Предложенный механизм предполагает более дробное деление — ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться только после строительства всего объекта.

Как отмечают в Главгосэкспертизе, параллельное проведение экспертизы и осуществление строительства, когда одна стадия уже оценена экспертными организациями, а следующие проектируются, «позволит значительно сократить сроки реализации инвестпроектов». Такой подход продолжает работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла — правительство планирует уменьшить его к 2024 году не менее чем на 30%, а к 2030-му — на 50%. О необходимости параллельного проектирования и строительства говорили и в бюджетном секторе — ранее «Единый заказчик в сфере строительства» предлагал реализовать такую возможность для ускорения строительства социально значимых объектов. Законопроект допускает такую возможность и для бюджетных строек.

Кроме того, поправками планируется расширить возможности экспертного сопровождения проектной документации. Технический директор АО «Институт "Стройпроект"» Алексей Суровцев отмечает, что «возможность экспертного сопровождения реализована еще в июле 2019 года — эта процедура позволяет проще и быстрее подтверждать в экспертизе изменения проектной документации, необходимость которых возникла после ее прохождения». Теперь же планируется проводить через такую процедуру и документацию на стадии проектирования — как поясняют в Главгосэкспертизе, застройщик или техзаказчик смогут по мере подготовки частей проектной документации представлять их в экспертную организацию для оценки. Как отмечают в Минстрое, сейчас «в случае выявления нарушений в проекте только на стадии экспертизы работа по их устранению влечет за собой значительные затруднения» и часто приводит к необходимости перепроектирования. Предложенный порядок, по мнению ведомства, позволит минимизировать либо исключить ошибки на начальной стадии проектирования.

Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов полагает, что «поэтапная экспертиза позволит проводить оценку соответствия документации требованиям и проверку достоверности определения сметной стоимости не целым пакетом документов, а по отдельности — это может сократить сроки согласований, а значит, можно будет раньше запускать процесс строительства». В Национальном объединении изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) отмечают, что предложение последовательного «пунктирного» взаимодействия с экспертизой, начиная с ранних стадий проектирования, может стать «продуктивной практикой — сдавая весь проект на экспертизу, проектировщик уже может быть уверен в том, что предварительно все вопросы сняты». Такой подход будет способствовать повышению качества проектирования, но, полагают в НОПРИЗ, «целесообразно на каком-либо сложном многофункциональном объекте организовать проведение пилотного проекта».

Евгения Крючкова