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Коммерсантъ FM
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Вопросы неуместного значения

Муниципальные депутаты Москвы снова добиваются расширения своих полномочий

Совет депутатов Гагаринского района Москвы подготовил законопроект о расширении полномочий местного самоуправления (МСУ), которые в городах федерального значения сильно ограничены по сравнению с другими регионами. Муниципалы предлагают разрешить им согласовывать публичные мероприятия, выбирать форму и место прохождения обязательных работ при административном нарушении и участвовать в работе призывных комиссий. Эксперт считает самым спорным пункт о согласовании митингов, а вот к участию в работе призывных комиссий, по его мнению, муниципалов вполне могут допустить.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

О том, что гагаринские депутаты намерены внести в Мосгордуму законопроект о возвращении МСУ ранее изъятого у него блока компетенций, “Ъ” рассказал инициатор документа, муниципальный депутат Юрий Зуев. Согласно проекту, к неотчуждаемым полномочиям МСУ предлагается отнести участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет (сейчас это возможно только по решению районной управы), а также определение видов и перечня организаций для исполнения обязательных работ лицами, которым назначено административное наказание, и мест исправительных работ для осужденных по уголовным делам. Кроме того, авторы инициативы предлагают наделить органы МСУ в Москве правом согласовывать публичные мероприятия на их территориях.

Как напоминают депутаты, в прошлом году Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал, что назначение обязательных и исправительных работ — прерогатива органов МСУ, а перераспределять полномочия в пользу районных администраций запрещено законом. Кроме того, недействующими был признан ряд городских законов о реализации положений Уголовно-исполнительного и Административного кодексов, которые не позволяли муниципалам регулировать обязательные и исправительные работы, хотя такая возможность была предусмотрена федеральным законодательством.

Согласно федеральному закону о МСУ, города федерального значения самостоятельно определяют перечень вопросов местного значения. Авторы новых проектов предлагают закрепить в московском законе о МСУ, что на местный уровень могут передаваться и отдельные государственные полномочия при условии передачи необходимых материальных и финансовых средств.

Напомним, сейчас в московском законе о МСУ указано, что муниципальные депутаты могут частично решать вопросы благоустройства, капитального ремонта и районных праздников, поводить работы по военно-патриотическому воспитанию граждан, распоряжаться имуществом в муниципальной собственности. Районные депутаты не раз вносили в Мосгордуму законопроекты о расширении своих полномочий, но добиться их принятия пока не удалось. Например, в декабре 2021 года гордума отклонила сразу три такие инициативы, разработанные советом района Куркино.

Юрий Зуев тоже не питает особых надежд на одобрение его проектов. «Шансы на прохождение этих законов я оцениваю крайне низко: до сих пор в этом созыве прошла только одна инициатива, внесенная оппозицией, гораздо менее значительная»,— пояснил он “Ъ”. По мнению депутата, в Москве уже давно держат курс «на фактическую ликвидацию МСУ», поэтому полномочия и бюджеты местных советов «урезаны до безобразия». «Даже уход за травой во дворах по всей России считается вопросом местного значения, а в Москве это внезапно становится вопросом государственного значения,— привел пример господин Зуев.— Есть общеизвестный принцип: каждое полномочие должно осуществляться на максимально приближенном к населению уровне. Мы боремся за расширение полномочий МСУ исходя из этого принципа».

Председатель профильной комиссии Мосгордумы Александр Козлов («Единая Россия») на вопросы “Ъ” о шансах на расширение полномочий МСУ в Москве не ответил.

По мнению политолога Константина Калачева, если муниципальные депутаты могут выражать недоверие главе управы района, то это уже признание их субъектности. В то же время представители МСУ не могут решить проблемы, связанные с организацией парковок, работой общественного транспорта, строительством жилых домов и торговых центров, регламентом уборки территории, и многие другие, что вызывает жалобы на ограниченность их полномочий, добавляет он. «Я думаю, что из предложенного депутатами самым спорным будет наделение органов МСУ полномочиями по согласованию публичных мероприятий. А вот против их участия в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет вряд ли кто-то будет возражать»,— предполагает эксперт.

Елена Рожкова, Кира Хейфец

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