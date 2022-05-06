Вычет не в зачет

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Бывшие клиенты Альфа-банка рискуют лишиться налоговых вычетов при переводе индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к другим брокерам. Льготу можно было сохранить только при переводе счета целиком, однако кредитная организация об этом не предупреждала. Кроме того, на перевод счетов инвесторам были отведены крайне сжатые сроки, а ряд предложенных банком брокеров отказались принимать ИИС. Теперь многим клиентам грозит обнуление периода ожидания вычета, и оспорить это в суде будет крайне затруднительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сохранение льгот гражданами, переводящими ИИС с размещенными на них иностранными ценными бумагами к другим брокерам, зависит от счета зачисления у принимающей стороны, пояснили “Ъ” в Минфине: «Согласно закону, брокер обязан давать возможность перевода ИИС на ИИС другого брокера, при переводе на брокерский счет бумаг льготы не сохраняются». Некоторые инвесторы, работавшие через Альфа-банк, уже сообщили в соцсетях, что часть активов перевели именно на брокерский счет, поскольку ИИС не был открыт заранее. О необходимости сначала дождаться перевода иностранных бумаг, а затем открыть новый ИИС, сказано в инструкции самого банка, причем там уверяют, что налоговые льготы все равно сохранятся. В ЦБ на запрос “Ъ” не ответили.

Месяц назад Альфа-банк попал под блокирующие санкции США (см. “Ъ” от 6 апреля). Тогда кредитная организация утверждала, что ее клиенты с брокерскими счетами и ИИС будут переведены в другие компании до 6 мая (см. “Ъ” от 7 апреля). Однако в конце месяца банк изменил планы, предложив клиентам менее чем за пять дней самостоятельно выбрать брокера для перевода. При этом исходно клиентам отказывали в переводе ИИС (см. “Ъ” от 26 апреля), объявив о такой возможности лишь в последний день перевода. Помимо этого до 5 мая требовалось продать иностранную валюту с ИИС в «Альфа-Инвестициях».

Ситуацию осложняло то, что не все брокеры соглашались принимать ИИС. Такую возможность “Ъ” подтвердили в «Финаме», «Фридом Финансе», «Риком-Трасте», «Иволге Капитал», банке «Держава». В БКС от комментариев отказались, однако о переводе именно в эту брокерскую компанию в соцсетях пишет большинство инвесторов. Не принимали ИИС, по информации “Ъ”, в «Тинькофф Инвестициях», «Атоне» и «Инвестиционной палате». Последний брокер объяснил это рисками для клиентов из-за необходимости переводить целый портфель: «Если на этом счете есть бумага, которую мы не могли принять, то пришлось бы "дробить" ИИС». В «Тинькофф» уточнили, что для переноса ИИС с сохранением всех налоговых преференций и без потерь для сформированного портфеля «необходимо бесшовное взаимодействие многих организаций», поэтому брокер пока не предлагает такую опцию.

Перевод ИИС может быть сложен для участников с низкой степенью автоматизации процессов бэк-офиса, отметил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Кроме того, для брокеров, которые специализируются на работе с состоятельными клиентами, в переводе по умолчанию небольшого счета ИИС может не быть экономической целесообразности, считает он.

Инвесторы уже жалуются, что иностранные ценные бумаги переводят на брокерский счет, если они сами не открыли ИИС. В частности, такое сообщение от менеджера БКС один из их клиентов опубликовал на портале vc.ru. В комментариях другой инвестор сообщает, что обнаружил на брокерском счете в БКС акции и фонды FinEx, переведенные с ИИС в Альфа-банке.

Представитель банка рекомендует узнавать о причинах перевода на брокерский счет у самого брокера. Однако в Telegram-чате бывших клиентов банка инвесторы пишут, что БКС сообщил им об автоматическом открытии ИИС. В БКС и Альфа-банке отказались комментировать ситуацию “Ъ”. Ранее в банк были централизованно переведены ИИС клиентов ВТБ, что в большинстве случаев прошло без затруднений. Централизованного перевода ожидают и клиенты Сбербанка. По информации “Ъ”, разъяснения им пообещали к 1 июня. В банке отказались комментировать эту тему.

Перечисление на брокерский счет может быть связано с предлагаемым «Альфа-Инвестициями» упрощенным порядком, когда поручение дается в личном кабинете, пояснила старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец. Если бумаги попадут на брокерский счет и только после этого будет открыт новый ИИС, период ожидания налогового вычета будет фактически обнулен, отмечает она. Кроме того, если налоговый вычет был получен по сумме, внесенной на счет для покупки бумаг, ФНС может потребовать вернуть его из-за досрочного закрытия ИИС. Попытки оспорить такой перевод в суде, полагает Елена Коломиец, вряд ли увенчаются успехом, ведь клиент сам на него согласился.

Ксения Куликова