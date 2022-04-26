Брокерам прописали сегрегацию

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НАУФОР и НФА направили в Банк России новую редакцию базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (с ним ознакомился “Ъ”). Профучастники предлагают повысить уровень информирования клиентов о рисках использования его денежных средств и ценных бумаг «для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет самого брокера или других клиентов брокера». Кроме того, предлагается обязать брокеров обеспечить сегрегацию денежных средств и ценных бумаг клиентов от третьих лиц, а также запретить им исполнять поручения на совершение маржинальных и необеспеченных сделок и на заключение договоров репо от клиентов, если «они не предоставили брокеру право использования своих денежных средств и ценных бумаг в его интересах». Изменения могут вступить в силу 1 октября 2022 года.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, задача заключается в том, чтобы снизить риски для тех клиентов, кто не дал брокеру право на использование своих активов. «Сегодня стандарт недостаточно ясен, позволяя по общим счетам без права использования активов совершение операций, которые могут привести к тому, что ценные бумаги, принадлежащие одним клиентам, станут обеспечением по сделкам других клиентов»,— уточнил он. Ранее подобная ситуация произошла с «Универ Капиталом», когда чуть не привела к масштабным убыткам его клиентов (см. “Ъ” от 22 марта). Как заявили в ЦБ, регулятор сформулирует свою позицию по документу после изучения этих предложений.

Ксения Куликова