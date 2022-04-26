Альфа-банк перекладывает бумаги

92 2 мин. ...

Альфа-банк на фоне санкций предлагает всем клиентам переводить принадлежащие им иностранные ценные бумаги (ИЦБ) другим брокерам. Но владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в случае перевода с них ИЦБ теряют причитающиеся льготы. Другие предложения банка — продать ценные бумаги или прекратить счет — также несут потери клиентам. При этом в ЦБ уверяют, что согласно законодательству, владелец ИИС имеет право переводить активы на счет другому брокеру с обязательством закрыть старый в течение месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Санкции не позволили Альфа-банку перевести своих клиентов к другим брокерам централизованно. В конце прошлой недели брокер сообщил, что это «несет санкционные риски для клиентов». Теперь инвесторам предложили самим перевести свои ИЦБ одному из 35 «активных участников торгов». Как рассказал “Ъ” источник в одной брокерской компании, включенной в перечень, какой-либо предварительной коммуникации с банком не было, список тот составлял самостоятельно. Подать заявку можно было до 23:59 вторника, 26 апреля.

Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля (см. “Ъ” от 6 апреля). Исходно сообщалось, что клиенты «Альфа-Инвестиций» с брокерскими и индивидуальными инвестиционными счетами будут переведены в другие компании до 6 мая (см. “Ъ” от 7 апреля). Четыре источника “Ъ” на финансовом рынке отметили, что планировался перевод в «А-Инвестиции» (брокерская лицензия была выдана 15 апреля, 34% компании принадлежат Альфа-банку, по 33% — двум топ-менеджерам).

Альфа-банк мог изменить решение о централизованном переводе, потому что не успел сформировать нового брокера или решил, что тот тоже попадет под санкции, считает президент—председатель правления «Финама» Владислав Кочетков. Управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров полагает, что банк принял решение «перестраховаться» на фоне предложений включить «Атон» и БКС в санкционный список из-за планирующегося перевода клиентов Сбербанка.

Вместе с тем Альфа-банк, вероятно, хочет сохранить клиентов с российскими ценными бумагами, чтобы не потерять комиссии, поэтому переводит именно ИЦБ, а не портфели (как раньше сделали ВТБ и «Открытие Брокер»), добавляет стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Эксперт полагает, что у ВТБ и Альфа-банка сопоставимое количество инвесторов с ИЦБ, их клиенты «в целом похожи».

Однако Альфа-банк отказывается переводить ИИС с ИЦБ, предлагая клиентам либо закрыть его и переводить только бумаги, либо продать их, либо согласиться на заморозку вложений на неопределенный срок, рассказал “Ъ” один из клиентов банка. В самом Альфа-банке не стали комментировать эту информацию.

В Банке России пояснили, что, в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», «такая возможность есть только в том случае, если переводятся все активы, которые учтены на ИИС, так как закон допускает наличие только одного ИИС». В случае заключения нового договора ранее заключенный должен быть прекращен в течение месяца, пояснили в ЦБ.

Вместе с тем, как отметила старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец, каждый из брокеров может взимать комиссию за перевод или принятие ценных бумаг, что инвесторам следует принимать во внимание при выборе процедуры, так как при упрощенном порядке подсанкционные брокеры комиссию не взимают.

Отказ перевести ИИС, отмечает Владислав Кочетков,— это превышение полномочий со стороны брокера. По словам эксперта, при возникновении такой ситуации следует связаться с принимающим брокером, чтобы получить от него необходимые инструкции. Скорее всего, Альфа-банк не дает возможности перевода «именно из-за технических осложнений и вероятности, что ИИС подвиснет в процессе перевода, когда бумаги будут заблокированы», считает Дмитрий Александров. Впрочем, как отмечают в «Ингосстрах-Инвестициях», сейчас продать большинство из этих активов в принципе невозможно, а блокировка — это не списание: «Поэтому в текущих реалиях не факт, что клиент сильно пострадает, оставшись в Альфа-банке с блокированными бумагами».

Ксения Куликова