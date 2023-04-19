Кредитная амнистия в 2023 году для физических лиц

Применяется ли в России амнистия по кредитам, как ей можно воспользоваться и каковы перспективы этого нововведения — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Что такое кредитная амнистия

Кредитная амнистия — это полное и безусловное списание основного долга и процентов по кредиту. Эта мера исключает возможность напоминания о дальнейшем взыскании. То есть при амнистии банки и микрофинансовые организации не смогут вернуть свои деньги. Условия, которые необходимы для решения о кредитной амнистии, установлены постановлением правительства №373 от 20 апреля 2015 года. Последняя редакция начала действовать 13 октября 2018 года.

В настоящее время в России кредитная амнистия массово не применяется. Согласно федеральному закону №127-ФЗ, единственным легальным методом ликвидации задолженности остается банкротство. С 2015 года оно стало доступно физическим лицам, а с 2020 года отдельные категории должников могут пройти процедуру в упрощенном порядке.

Амнистия была бы идеальным вариантом избавления от долгов для заемщиков. Однако аннулирование многочисленных задолженностей не выгодно ни банкам, ни государству. Несколько раз такие предложения выносились на рассмотрение Госдумы.

В начале марта депутаты «Справедливой России — За правду» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о кредитной амнистии для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. В документе прописано, что заемщик должен подтвердить, что он, например, является малоимущим, официально признан безработным, его доходы упали более чем на 30%, у него увеличилось количество иждивенцев или он признан инвалидом. В первую очередь под действие закона о кредитной амнистии попадают именно микрозаймы, так как у них самые невыгодные условия долговых обязательств и слишком высокие проценты.

Почему маловероятна масштабная кредитная амнистия

Причин несколько. Главная — массовая амнистия по кредитным обязательствам противоречит самой сути финансовой сферы, так как банки не смогут вернуть свои деньги. Прощение долгов злостным неплательщикам ставит в неравное положение добросовестных заемщиков, которые регулярно вносят платежи (фактически именно за их счет банки и МФО перекрывают риски невозврата по другим кредитам). Кроме того, глобальная кредитная амнистия расплодит огромное количество недобросовестных заемщиков.

Кредитная амнистия — редкий финансовый инструмент, применяемый в исключительных случаях. Чаще всего она затрагивает самые незащищенные слои населения:

— многодетные семьи;

— пенсионеров;

— людей с ограниченными возможностями;

— детей-сирот;

— граждан, получающих пособия по потере кормильца.

Как воспользоваться кредитной амнистией

В каждом случае к заемщикам предъявляются особые требования. Многое зависит от степени государственного вмешательства и категории граждан. Зачастую под списание попадают долги лишь небольшой части населения (от 10% до 20%). Одним из важнейших критериев отбора для получения кредитной амнистии является сумма задолженности: обычно она не должна превышать показатель, эквивалентный $1 тыс.

Кроме того, подобная помощь оказывается лишь тем, кто не имеет возможности погасить долги самостоятельно. Регулирующие органы обязательно потребуют документальное подтверждение неплатежеспособности такого лица, а также постараются установить наличие умышленных действий по саботированию выплат.

Подобные программы обычно направлены только на граждан конкретной страны, соответственно, люди, временно проживающие или работающие на территории такого государства, воспользоваться ими не смогут. В редких случаях банки самостоятельно списывают долги заемщиков, но для этого нужно добиться признания безнадежности долгового обязательства. Поэтому, чтобы списать долги по кредитной амнистии, необходимо соответствовать ряду жестких требований программы, следить за изменениями национального законодательства и своевременно подать исчерпывающий пакет документов для инициирования процедуры. Важно оставаться в правовом поле и быть открытым для надзорных органов.

Михаил Алексеев, эксперт фонда «За права заемщиков»:

— Никакого действующего законодательства нет. На сегодняшний день кредитная амнистия — это только лозунг, пожелание некоторых политиков. Есть законодательство и практика о банкротстве — судебном и упрощенном, есть кредитные каникулы, есть мораторий на банкротство и исполнительные действия. Возможно, под такими заявлениями проводится маркетинговая политика юристами, которые занимаются банкротством.

Пока кредитная амнистия подразумевает отсутствие прав у одной из сторон — той, которая давала деньги взаймы. Но даже при банкротстве стороны обладают равными правами. Мы не видели законопроекта, но до сих пор ни слова не было сказано о том, какие компенсации и за счет каких источников могут быть для кредиторов. При такой логике кредиторы могут не выполнять свои обязательства дальше по цепочке: перед вкладчиками, перед другими банками и ЦБР.

Сейчас в России действует мораторий на исполнительное производство, где похожая ситуация. Заемщики получили передышку, но вторая группа участников этого экономического процесса — кредиторы — не может выполнять свои обязательства. Не имея возможности вернуть свои денежные средства, выданные на время, банки перестают работать с этой категорией заемщиков. Они же не камикадзе. Как следствие, банки либо отказывают в новых кредитах, либо ухудшают их условия — повышают ставки. А для тех, кто получил отсрочку, они закрывают уже действующие лимиты, например, по банковским картам.

У нас есть практика про кредитные каникулы, введенные во время пандемии, когда можно на шесть месяцев отложить все платежи: по основному долгу, проценты, штрафы и пени. Но она не проанализирована по своим результатам и необходимости донастройки. До сих пор нет общей статистики. Сколько людей получили? И что произошло дальше? Заемщики использовали это время для улучшения финансового состояния и начали платить? Или подали на процедуру банкротства?

Марина Колоколова; Андрей Перевезенцев, группа «Прямая речь»