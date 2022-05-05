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70,52 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в апреле 2022 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с мартом ($89,05) показатель сократился сразу на $18,53. Средняя цена Urals в январе—апреле сложилась в размере $84,68 за баррель против $60,47 за такой же период прошлого года. Февральская цена Urals в $92,2 была максимумом с октября 2014 года, но далее она стала падать, поскольку из-за последствий военной операции РФ на Украине продавать российскую нефть стало заметно сложнее. В результате дифференциал цены Urals к цене сорта Brent (который в апреле продавался за $105 за баррель) вырос уже до $35, а российская нефть в минувшем месяце стоила почти как в 2021 году (в среднем $69 за баррель).