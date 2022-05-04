В СПЧ надеются, что новые автозаки помогут решить проблему доставки арестованных в суды

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Заявление Татьяны Потяевой об автозаках, оснащенных «комфортными условиями доставки людей», по просьбе “Ъ” прокомментировали в президентском Совете по правам человека (СПЧ). Председатель комиссии СПЧ по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин предположил, что заявление госпожи Потяевой не касается машин оперполка столичного главка для перевозки административно задержанных на массовых акциях: «Омбудсмен говорила о спецтранспорте, которым заведует конвойный полк (полк охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД.— “Ъ”) и который предназначен для перевозки арестованных по уголовным делам для их перемещения между изоляторами и судами. Такие автозаки разработаны три года назад и уже запущены в серийное производство». Эксперт отмечает, что логистика между изоляторами и судами «является серьезной проблемой»: нередко арестанты вынуждены проводить в спецтранспорте конвойного полка «до десяти часов». «Конвойный полк в Москве пережил четыре сокращения за 20 лет, за те же 20 лет количество задержанных и арестованных увеличилось более чем в два с половиной раза»,— отмечает господин Бабушкин. Ранее о проблемах с доставкой арестованных из изоляторов в суд “Ъ” говорила член СПЧ Ева Меркачева: «Людей поднимают в пять утра, чтобы доставить в суд,— это самая частая жалоба в Москве. Их собирают в автозаки, часами возят по городу на сухпайках, и после этого у людей уже нет никаких сил выступать перед судом». В УМВД Москвы не ответили на запрос “Ъ” о количестве автомобилей, находящихся в распоряжении ведомства для этих целей.

Мария Старикова