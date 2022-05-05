Это не лечится

83 3 мин. ...

Согласно исследованию Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, большинство руководителей медицинских учреждений не имеют достаточной профессиональной подготовки — меньше 20% главных врачей продемонстрировали стратегическое мышление. Кроме того, более половины руководителей медицинских организаций не имеют необходимых управленческих компетенций и переоценивают свои профессиональные навыки. Авторы исследования отмечают, что именно наличие компетентных руководителей является ключевым фактором, необходимым для решения стратегических задач, стоящих сегодня перед отраслью здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

В опросе Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, проведенном в апреле 2022 года, приняли участие около 250 главных врачей медицинских организаций разного уровня (от центральных районных больниц до крупных федеральных центров), расположенных в ряде субъектов РФ (Москвы, Московской области, Республики Марий Эл, Новосибирской области, Республики Крым, Тюменской области, Волгоградской области и др.). Уточняется, что все респонденты обучались по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», 67% имели управленческий опыт в среднем от трех до пяти лет.

В ходе исследования оценивались профессиональные компетенции руководителей: лидерство, способность принимать решения в условиях ограниченного времени и нести за них ответственность, умение делегировать полномочия и стратегическое мышление. Для сбора данных специалисты академии предлагали главным врачам решить реальные кейсы из практики медучреждений и разработанные для проверки задачи, а также пройти стандартное тестирование.

Исследование показало, что 62,5% руководителей не ориентированы на достижение высоких показателей в работе организации, а преобладающей целью для них является собственный карьерный рост. Около 70% руководителей не имеют навыков делегирования полномочий, не могут распределять рабочие задачи и испытывают недоверие к подчиненным. Только 19% главных врачей, участвовавших в исследовании, продемонстрировали умение стратегически мыслить.

Помимо «объективной оценки компетенций», как говорят авторы исследования, руководителям предложили самостоятельно оценить уровень своего профессионализма. Оказалось, что главврачи ровно в два раза преувеличивают свои управленческие навыки, считая себя «зрелыми» и компетентными специалистами по всем изучаемым параметрам.

«Проведенный опрос показал, что даже опытным главным врачам есть к чему стремиться в плане получения новых знаний. Около 75% респондентов отметили, что современному руководителю недостаточно базовой подготовки по организации здравоохранения, более половины опрошенных также подтвердили, что им нужно повышать свою квалификацию в области медицинского менеджмента»,— прокомментировала заведующая кафедрой инновационного медицинского менеджмента Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Анастасия Конаныхина.

По словам сопредседателя межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, результаты исследования подтверждают выводы, к которым в профсоюзе пришли «эмпирическим путем», защищая права медиков. «По нашим наблюдениям, основной тенденцией в системе кадрового руководства медучреждениями российского здравоохранения является отрицательная селекция. С нашей точки зрения, все чаще должности руководителей занимают люди с такими жизненными установками, как карьеризм, конформизм, лояльность к вышестоящему начальству, готовность выполнить любые распоряжения вне зависимости от того, принесет это вред или пользу медучреждению, если обеспечивает сохранность должности»,— говорит господин Коновал. Он объясняет такое положение системными проблемами, в частности, подменой «реальных целей системы здравоохранения надуманными задачами»: оптимизацией работы, экономией, стремлением перевести на самоокупаемость, а часто коммерциализировать работу государственного медучреждения. «Совокупность факторов приводит к тому, что вышестоящему начальству удобны такие карьеристы и конформисты, готовые закрывать глаза на имеющиеся проблемы»,— заключает Андрей Коновал.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович подчеркивает, что в России более 30 тыс. врачей-управленцев, поэтому на основании небольшой выборки не следует делать «далеко идущие выводы». Однако она соглашается, что у российских главврачей есть проблемы с компетенциями помимо непосредственно профессиональных. «В принципе коммуникативные способности и умение общаться врачей между собой, врачей с начальством, среднего начальства с высшим руководством — это серьезная проблема российской системы здравоохранения. Главврач должен быть хорошим организатором, уметь объяснять пациентам правильность своих действий, управлять изменениями, хорошо понимать процессы, в том числе автоматизировать их. Во многом неудовлетворенность медпомощью является результатом субъективного непонимания этих важных навыков и неумения ими пользоваться»,— рассуждает госпожа Попович. Она полагает, что организацией такого сложного процесса, как оказание помощи людям, находящимся в особом ментальном состоянии (любая болезнь делает человека тревожным, ранимым), должны заниматься специалисты со специальными профессиональными навыками, а врачи должны организовывать сам процесс лечения. Лариса Попович отмечает, что в ряде медучреждений Москвы и других регионов России так и происходит: должности заместителей главврачей часто занимают люди без медицинского, зато с экономическим образованием. В то же время главврачом, согласно профстандарту, может стать только человек, окончивший медвуз.

Наталья Костарнова