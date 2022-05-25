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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 54 года предпринимателю и соучредителю гуманитарной инициативы «Аврора» Рубену Варданяну

Рубен Варданян

Рубен Варданян

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рубен Варданян

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан:

— Дорогой выпускник экономического факультета МГУ, которым гордится и факультет, и университет! Ты — человек, который одним из первых в трудные девяностые годы доказал, что большой бизнес можно сделать из ума и таланта, а не из махинаций и договоренностей. Ты — человек, которому, когда он уже сделал большой бизнес, удалось доказать, что деньги нужны не для того, чтобы их было больше и больше, а для того, чтобы использовать их на проекты по улучшению этого мира. Один из таких проектов — клуб Noodome — реальный центр интеллектуальных коммуникаций, обмена мнениями о будущем, которое нам бы хотелось видеть, и, я надеюсь, оно наступит. Ты не забываешь и родную Армению, причем это не просто денежная помощь, а глобальные образовательные международные проекты, имеющие колоссальное значение. Вместе с единомышленниками ты учредил премию «Аврора», и гуманистическое значение этой инициативы трудно переоценить. Но самая уникальная для меня твоя черта — это излучаемый тобой во все времена оптимизм и светлая сила, уверенность в том, что нам удастся преодолеть все трудности. Мне кажется, именно это твое свойство сегодня самое важное. С днем рождения, дорогой Рубен Карленович!

Сегодня исполняется 43 года генеральному директору АО «УК "Аэропорты регионов"» Евгению Чудновскому

Евгений Чудновский

Евгений Чудновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Евгений Чудновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарёв:

— Дорогой тезка, с днем рождения тебя! Каждый раз, когда бываю в аэропортах вашего холдинга, не устаю восхищаться их современным дизайном, технологичностью, комфортом. Ты так молод и уже столько успел сделать! Во многом с твоим именем связана модернизация аэропортовой инфраструктуры страны. Ты одним из первых чувствуешь тенденции авиационного рынка. Например, благодаря пониманию важности прямых перевозок между городами России мы смогли запустить совместно с вашим флагманским аэропортом Кольцово проект регионального хаба. Желаю прежде всего здоровья! И не останавливаться на достигнутом, воплотить все задуманное!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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