3 1 мин. ...

20 процентов составил годовой рост задолженности по банковским кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте на начало марта 2022 года, сообщил ЦБ. Резкое ускорение темпов прироста показателя с 15% на начало февраля 2022 года, вероятнее всего, вызвано переоценкой валютной части долга — объем новых кредитов вырос на 17% по сравнению с 20% в феврале. Число заемщиков за февраль возросло на 3%, а доля тех, кто имеет просроченную задолженность, увеличилась на один процентный пункт, составив 14,1%. Наибольшая доля просроченной задолженности приходится на финансовые и страховые компании — 32%.