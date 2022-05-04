Зона евро остается в плюсе

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По предварительной оценке Евростата, ВВП зоны евро по итогам первого квартала увеличился на 0,2%, в странах ЕС рост составил 0,4%. В годовом выражении показатель составил 5% в первом случае и 5,2% во втором. В четвертом квартале прошлого года квартальный прирост составил 0,3% для валютного блока и 0,5% для всех стран ЕС (год к году — 4,7% и 4,9%).

В Германии квартальные темпы роста ускорились до 0,2% после снижения на 0,3% кварталом ранее (в годовом выражении — до 3,7% против 1,8%). Основной драйвер роста — инвестиции, при этом динамика ВВП по-прежнему остается ниже допандемийной. При высоких ценах на энергоносители и возможных сбоях поставок слабый рост может сохраниться до конца года, ожидают в ING. Во Франции темпы прироста уже сократились с 0,8% до нуля (с 5,5% до 5,3% год к году). В Италии квартальный рост сменился спадом (минус 0,2%) после увеличения на 0,7% в конце прошлого года (год к году — торможение с 6,2% до 5,8% роста). Самый высокий квартальный прирост — в Австрии (плюс 2,5%), Португалии (2,6%) и Латвии (2,1%), самый низкий — в Швеции (минус 0,4%).

Основное влияние конфликта на Украине, впрочем, будет отражено в данных за второй квартал. В апреле опережающий индикатор состояния экономики, который подсчитывает Еврокомиссия (ЕК), показал незначительное замедление — до 105 пунктов против 106,7 пункта в марте (изначально оценка и этого индикатора была выше — 108,5 пункта). Снижение зафиксировано в субиндикаторах уверенности промышленников и потребителей, тогда как показатели в секторе услуг остались на достаточном высоком уровне —– хотя и ниже, чем в начале лета 2021 года, когда снимались ковидные ограничения. «Последствия конфликта на Украине уже перевешивают эффект от отмены локдаунов, а падение индекса отражает высокую степень неопределенности»,— указывают в ЕК, отмечая, что пока не располагают точными данными для оценки влияния военной операции на экономику ЕС. Динамика ключевых компонентов ВВП отдельных стран, однако, уже отражает значительный спад потребления из-за увеличения цен на энергоносители и другое сырье, а корпорации начали увеличивать запасы — локдауны в Китае и ограничения из-за конфликта на Украине вновь могут осложнить поставки и увеличить сроки. В то же время ценовые ожидания значительно выросли, что может вынудить ЕЦБ начать повышать ставки уже в июле.

Татьяна Едовина