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Неделя перед долгими майскими выходными в светском смысле сконцентрировалась вокруг открытия после ремонта Театра на Бронной. Худрука Константина Богомолова пришла поддержать все семья: родители Ольга Ульянова и Юрий Богомолов, теща Людмила Нарусова и жена Ксения Собчак. В предыдущие пару месяцев в обществе начали появляться теории об охлаждении в отношениях супругов — госпожа Собчак ездит без остановки по миру, беря интервью, тогда как господин Богомолов засел в Москве в силу обширных творческо-административных планов: кроме открытия основной сцены еще и репетиции сразу четырех спектаклей. То есть причины долгой разлуки были совершенно объяснимые, но для сплетников эта фактура оказалась просто неинтересной. В духе времени теории о разрыве выдвигались больше в идеологическом ключе, ни одного адюльтера никто не сочинил. Так что, когда в фойе театра появилась госпожа Собчак, господин Богомолов принялся буквально все заслуги в ремонте театра приписывать ей одной: «Она прислала мне когда-то фото — референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер». Хотя, кажется, заслугу в поиске всех оттенков голубого для декора театра приписывала себе постоянный художник театра Лариса Ломакина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На праздничном объекте ожидался визит мэра Москвы Сергея Собянина, однако открылись и так. Прибыл глава культурного департамента Александр Кибовский, которому экскурсию по театру провела директор Елена Мироненко. Генеральным партнером театра стал «Сбер», интересы которого в вечер открытия представлял старший вице-президент Владислав Крейнин. Его личным экскурсоводом стала гендиректор Фонда Михоэлса Светлана Доля. Другие гости, частые посетители премьер театра в период почти трехлетнего ремонта, с большой радостью говорили о том, что совершенно счастливы — больше им не придется ездить на «Электрозаводскую», где во Дворце на Яузе проходило становление господина Богомолова в статусе худрука.

В фойе до начала спектакля все встретились со всеми: Артем Зуев и Антон Желнов дожидались Снежанну Георгиеву, а Александр Ворошило — Леонида Струнина, в компании Марии Богданович пришла Ирина Зарькова, а Ольга Карпуть — в компании Ариана Романовского. Виктория Шелягова горячо приветствовала Ксению Соловьеву. Виола и Валерий Сюткины фотографировались с Екатериной Моисеевой и Михаилом Куснировичем. Отдельно был представлен пул худруков в диапазоне от Надежды Бабкиной до Константина Хабенского и Евгения Миронова. Кстати, на сцене театра «Народная песня» Константин Богомолов пока ничего не ставил, у господина Миронова — ставит регулярно, в том числе последний хит — спектакль «На всякого мудреца», который еще два месяца назад заканчивался фразой о том, что «Киев — наш». Теперь финальную реплику, может, и убрали. В МХТ под руководством господина Хабенского господин Богомолов пока не ставил ничего, но зато едва ли не первым приказом Хабенского в МХТ стало возвращение на сцену богомоловского «Идеального мужа», выведенного из репертуара его предшественником.

За невозможностью устроить по итогам праздника настоящую вечеринку, гостей перед спектаклем развлекали музыканты из бэнда господина Сюткина и шампанское. Так что после третьего звонка гости заняли места в зале, приготовившись смотреть одноактный полуторачасовой спектакль «Таня» — для господина Богомолова очень скромный хронометраж. По завершении гости сошлись на том, что и весь спектакль, нежный, деликатный, подчеркнуто уместный, не очень похож на «типичного Богомолова», однако же хорош.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”