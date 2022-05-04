Вылет наудачу

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Заезженная пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» сейчас оказалась как нельзя актуальной для представителей туристического бизнеса, ощущающих на себе всю палитру негативных эмоций путешественников, у которых срываются отпуска. Главная задача — правильно выбрать, какой тур можно продать с минимальными рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Взять, например, Крым. Из-за военной операции РФ на Украине мораторий на полеты в аэропорт Симферополя с конца февраля многократно продлевался, но в системах бронирования доступны туры с рейсами на полуостров, рассказывает представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Варианты перелетов в Крым из Москвы регулярными рейсами действительно можно найти уже на вечер 7 мая. Предлагать на их основе туры бизнесу формально никто не запрещает. Но вот состоятся ли они и в каком объеме — большой вопрос.

Ситуация на зарубежных рынках еще сложней. Буквально перед майскими праздниками сразу несколько крупных операторов вынуждены были искать альтернативные варианты перевозки для клиентов, после того как Росавиация не выдала разрешения на часть уже распроданной полетной программы Turkish Airlines из Москвы в Даламан.

Формально ничего нового для путешественников в этой неопределенности нет: туристы сталкивались с рисками изменений или отмен рейсов еще до текущего геополитического кризиса. Но сейчас ставки повышаются. На это указывает, в частности, объем накопленных бизнесом обязательств перед клиентами по «военным турам», проданным до начала марта: Ассоциация туроператоров России оценивала долг в 40 млрд руб. Четко условия расчета по этим обязательствам так и не установлены.

Ростуризм советовал путешественникам договариваться с операторами о переносе сроков поездки или направления, либо пытаться оформить возврат средств. Как раз с последним у путешественников и агентов, судя по комментариям в Telegram-канале главы ведомства Зарины Догузовой, часто возникают проблемы: компенсировать туристам потери на фоне тянущегося третий год кризиса в отрасли туроператоры не спешат.

Спорной, вероятно, окажется и судьба купленных сейчас туров, перевозка в рамках которых рискует отмениться. Вполне возможно, что клиентам предложат оставить средства на депозите у туроператора или, оформив возврат за билет, сохранить только наземную часть программы. Добираться до места отдыха клиенту при этом придется самому, любыми удобными способами.

Туристам в такой ситуации остается надеяться только на собственную бдительность и турагентов. Последние, решая вопросы по отмененным турам с марта 2020 года, сейчас зачастую предпочитают отговаривать клиентов от бронирования любых подозрительных вариантов.