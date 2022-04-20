Устойчивость на 2,5 триллиона

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После принятия «антикризисных пакетов» с новыми мерами поддержки бизнеса Белый дом приступил к расширению уже имеющихся, в частности предназначенных системообразующим предприятиям и проектам по модернизации ЖКХ. Соответствующие решения о расширении программ кредитования вчера были объявлены на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Там же была названа общая стоимость принятых «пакетов» — 2,5 трлн руб.— и обнародованы первые результаты отдельных инициатив, в частности в рамках введенного моратория на проверки отменено 217 тыс. «визитов» проверяющих к предпринимателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом продолжает наполнять «антикризисные пакеты» дополнительными мерами — сейчас они носят, скорее, уже уточняющий характер. Вчера на заседании правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах расширения льготного кредитования системообразующих предприятий, которые сейчас могут претендовать на займы под 10% годовых. Расширение программы будет произведено за счет увеличения максимальной суммы кредита с 10 млрд до 30 млрд руб.

Приготовлены меры и для ЖКХ — это смягчение требований к проектам, которые могут быть профинансированы за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Речь идет о льготных кредитах через Фонд ЖКХ, выделяемых всего под 3% годовых. Как следует из принятого постановления правительства, такие займы можно будет получить на проекты не только модернизации, но и капремонта коммунальной инфраструктуры. При этом снижается минимальная стоимость проекта — с 100 млн до 10 млн руб. В Фонд ЖКХ поступило уже 52 заявки с потребностью в кредитах на 45 млрд руб.

Анонсируя новые меры, вчера на заседании подводили и промежуточные итоги ранее принятого. Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что по 20 программам льготного кредитования бизнеса может быть предоставлено суммарно более 3 трлн руб. По уже работающим девяти программам, в частности для малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий, аграриев, выдано кредитов на 260 млрд руб.

В рамках проходящего четвертого этапа амнистии капиталов (см. “Ъ” от 4 марта), по данным Минэкономики, в Россию вернулись 14 компаний, еще около 20 — «проявляют интерес». По мнению Максима Решетникова, это связано, в частности, со смягчением условий «переезда» в «русские офшоры» — со снижением «возраста» компаний (они должны быть созданы до 1 марта этого года, а не до 1 января 2018 года, как раньше). В целом для всего бизнеса в рамках моратория на проверки, сообщил министр, отменено более 217 тыс. проверок (треть из них — внеплановые), сейчас проводится в семь раз меньше проверок, чем в сопоставимые недели 2021 года.

Всего, по словам Максима Решетникова, в плане правительства содержится 250 мер, из которых по 193 — «подготовлены и приняты все необходимые решения». Среди наиболее затратных — объявленные на прошлой неделе ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет (505 млрд руб., см. “Ъ” от 16 апреля).

В общей сложности с учетом средств федерального бюджета денег ФНБ и предоставляемых налоговых льгот (обнуление налога на прибыль для ИТ-компаний, отмена НДС при покупке гражданами золота) финансовое обеспечение антикризисных мер, по словам главы Минфина Антона Силуанова, оценивается в сумму свыше 2,5 трлн руб. По его словам, в первом квартале траты бюджета выросли на 20% по сравнению с прошлогодними (см. “Ъ” от 12 апреля), что стало «самым быстрым ростом расходов за последние годы». Отметим, что пока официальных прогнозов, чем обернется контрсанкционное наращивание трат для бюджета, нет. Ранее Михаил Мишустин говорил, что правительство закладывает на 2022 год «нулевой профицит» бюджета, Всемирный банк прогнозирует дефицит в размере 1,9% ВВП.

Евгения Крючкова