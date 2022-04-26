Модернизация освобождения

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Как стало известно “Ъ”, из СИЗО под домашний арест переведены два фигуранта громкого расследования о хищении почти 700 млн руб. при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Следствие и суд сочли возможным изменить меру пресечения бывшему консультанту департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрею Клокоцкому и одному из исполнителей госконтракта — экс-руководителю московского ОАО «Завод "Электроприбор"» Муталибу Эмиралиеву. Между тем еще совсем недавно следствие со ссылкой на данные военной контрразведки настаивало на том, что оба фигуранта активно противодействуют ходу расследования, а остававшийся до сентября 2021 года под подпиской о невыезде Андрей Клокоцкий даже якобы вынашивал план бегства из страны.

Об изменении меры пресечения Андрею Клокоцкому и Муталибу Эмиралиеву с реального ареста на домашний в 235-м гарнизонном военном суде Москвы ходатайствовали входящие в бригаду следователи главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Основания в обоих случаях были примерно одинаковые: обвиняемые добровольно сообщили о своем участии и участии других лиц в совершении преступления, дали показания о неизвестных следствию обстоятельствах. Разница заключалась лишь в том, что Андрей Клокоцкий свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, а Муталиб Эмиралиев — лишь частично.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого помимо Андрея Клокоцкого и Муталиба Эмиралиева являются бывший начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан (находится под арестом) и еще два бывших директора спецзаводов, содержащихся под домашним арестом, Замир Ахмедов и Евгений Мурашев (под запретом определенных действий), было возбуждено летом 2019 года. Речь в нем идет о многомиллионных хищениях средств Минобороны, выделенных в рамках государственной программы вооружения на 2013–2016 годы. В частности, деньги предназначались на закупку современного навигационного оборудования и ремонт зенитных ракетных комплексов, входящих в состав вооружения ракетных крейсеров.

В материалах дела говорится, что мошенничества при исполнении госконтрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота совершались сообщниками путем завышения цен и имитации выполненных работ. Проворачивать аферы предполагаемым махинаторам удавалось за счет «обмана и злоупотребления доверием» должностных лиц военного ведомства. Сумма похищенного, по версии следствия, составляет 692,7 млн руб.

Стоит отметить, что, в отличие от других фигурантов, Андрей Клокоцкий 21 января 2021 года сам явился к следователю с повинной, сообщив, что «участвовал в совершении преступлений». После допроса консультанта отпустили под обязательство о явке, которое впоследствии заменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Впрочем, оказанного доверия офицер не оправдал. Оставшись на свободе, он, по данным департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, осуществляющего оперативное сопровождение этого уголовного дела, начал активно противодействовать следствию, пытаясь уничтожить доказательства, склонял свидетелей к изменению показаний, а также встречался «с обвиняемыми и другими лицами для отработки линии поведения участников совершенного преступления в целях уклонения от уголовной ответственности». Причем проводились такие встречи и с представителями арестованного к тому времени экс-руководителя ОАО «Завод "Электроприбор"» Муталиба Эмиралиева. Также в рапортах сотрудников ДВКР говорилось, что Андрей Клокоцкий «рассматривает варианты переезда на постоянное место жительства за пределы РФ». В качестве доказательства последнего в суд было представлено изъятое у экс-офицера свидетельство об обязательном медицинском страховании жизни и здоровья гражданина Украины на его имя. В итоге 16 сентября 2021 года Андрей Клокоцкий оказался в СИЗО.

Не менее отрицательные характеристики до недавнего времени представлялись в суд и в отношении обвиняемого Эмиралиева. Еще несколько месяцев назад следствие было категорически против изменения ему меры пресечения, утверждая, что обвиняемый «на предварительном следствии избрал позицию, направленную на избежание уголовной ответственности, а именно отрицание своей вины, нежелание давать правдивые показания, а также активное противодействие органам предварительного следствия». Кроме того, со ссылкой на данные все того же ДВКР, а также Интерпола сообщалось, что Муталиб Эмиралиев имеет крупные денежные накопления в иностранных банках, а в Барселоне в собственности квартиру площадью 165 кв. м, куда, как полагало следствие, он и собирался перебраться, но помешал арест.

Впрочем, судьи 235-го гарнизонного военного суда, рассмотрев ходатайства следователей об изменении меры пресечения с реального ареста на домашний, пришли к выводу, что имевшиеся ранее для ареста основания «в настоящее время существенно изменились и фактически отпали». В итоге Андрея Клокоцкого и Муталиба Эмиралиева освободили из-под стражи в зале суда, обязав соблюдать стандартные для находящихся под домашним арестом ограничения, в том числе использование любых средств связи и интернета, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Защита обоих фигурантов от комментариев воздержалась.

Олег Рубникович